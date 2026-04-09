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エンツォ・マレスカ監督の退任後、チェルシーが不調に陥っていることは、彼がマンチェスター・シティでペップ・グアルディオラの後任にふさわしい証拠なのか？
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「私たちをひどく傷つけた」
マレスカ監督の退任が発表されると、チェルシーの選手8人がすぐさま敬意を示した。一方、ペドロ・ネトはスカイ・スポーツのインタビューで「正直、最初は驚いた。監督は昨年も今年も素晴らしい仕事をし、個人としても素晴らしい人物だった」と語った。
「その知らせを聞いたとき、正直、最初は驚きました。監督は私たちのために素晴らしい仕事をしてくれたからです」とこのポルトガル人ウインガーは語った。「彼は昨シーズンも今シーズンも素晴らしい成果を残し、個人としても素晴らしい人でした」
監督が去る際に選手が礼儀を示すのは珍しくないが、新監督が就任すればその感情は薄れるのが通例だ。しかしリアム・ローゼニオール体制下でチェルシーのシーズンは崩れ始め、チャンピオンズリーグで屈辱的な敗退を経験。欧州トップ大会復帰へプレミアリーグ5位以内を争う現状を受け、数選手がマレスカ時代を懐かしんでいる。
PSG相手にホームで0-3、合計8-2の敗退後、エンツォ・フェルナンデスはTUDNに「彼の退任は理解できない。僕たちは独自のアイデンティティを持っていたし、彼は指針を与えてくれた。良い時も悪い時もあったが、
練習でも試合でも、彼は常に明確なアイデンティティを示していた。シーズン途中で彼が去ったのは、これまで築いてきたすべてが途切れたようで、本当に痛手だった」
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『彼のために死ね』
マルク・ククレラは、チェルシーで指導を受けた6人の監督（トーマス・トゥヘル、グラハム・ポッター、フランク・ランパード、マウリシオ・ポチェッティーノを含む）の中で、マレスカを「最も重要な存在」と語った。
「マレスカが何を求めているかは明確だった。 クラブワールドカップのようなタイトルを取ると、絆が深まり、祝勝会で関係もさらに良くなる」とこのサイドバックは『The Athletic』に語った。「監督が自信を与え、タイトル争いの舞台を用意してくれるなら、命懸けで戦うだろう。マレスカが去った瞬間、大きな衝撃が走った。これはクラブの決断だ。私に聞かれたら、この決断はしなかった」
フェルナンデスの発言はロゼニオールへの皮肉と取られたが、ククレラは英国人監督について直接言及した。
「ロゼニールは選手と密に接し、サッカー観も素晴らしいが、実践する時間が足りない。計画がうまくいかないのは当然で、その結果、苦しい時期を過ごした」と語った。「マレスカが率いた18か月間は、一緒に準備できたのでチームは安定していた」
マロ・グストもロゼニオール新監督について「サッカーへの情熱を共有しようとしてくれるし、彼の下でプレーしたい」と語った。それでも監督交代は「少し複雑で大きな変化」だとした。
「多くの選手が若いが、この状況に対応できる質はある。プロセスを信じ、チェルシーを本来あるべき場所に戻すために全力を尽くすだけだ」とグストは語った。
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「チェルシーにふさわしい場所」
ガストのこの言葉は、ブルーズのファンには聞き覚えがあるものだったかもしれない。というのも、マレスカの退任時の声明にも同様の言葉が記されていたからだ。「チェルシーのような名門クラブを、本来あるべき姿のままに置いて去ることができるという心の平安を抱いて、私はここを去ります」
スタンフォード・ブリッジでの18か月間について、彼の評価に異を唱えるのは難しい。チェルシーは2022-23シーズン12位、2023-24シーズン6位だったが、彼はデビューシーズンに4位とカンファレンスリーグ制覇（控え中心）、クラブワールドカップ優勝（決勝PSGに3-0）をもたらした。
とはいえ、在任期間は完璧とはほど遠かった。フルハム、イプスウィッチ・タウン、ブライトンにそれぞれ2連敗したことは痛手だった。ファンもポゼッションサッカーを常に支持したわけではなく、時折ブーイングも飛んだ。それでもタイトル以外にも輝かしい瞬間は多かった。11月にはバルセロナを大差で下し、11試合中9勝を挙げるなど、チームは特別な何かを成し遂げかねない勢いを見せていた。
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感染のリスク
その後の9試合で2勝しかできずチームは低迷。さらに12月のエバートン戦勝利後にマレスカが「サポート不足」と発言し、マンチェスター・シティとの接触も報じられた。結果として彼は2026年1月1日に双方の合意で退任した。
プレミアリーグでは、ロゼニオールが10試合で平均1.7ポイント、マレスカは20試合で平均1.6ポイントとわずかに上回る。得点もロゼニオールが1試合あたり0.1点多い。 シーズン当初からロゼニオールが率いていれば、チェルシーは現在6位ではなく4位だった。この数字を背景に、彼はエバートン戦（0-3敗北）後に「雑音は忘れてはいけない」と語った。
FAカップ準決勝でもパルク・デ・プランスでPSGに16分で3失点。ロベルト・サンチェスではなくフィリップ・ヨルゲンセンを起用した采配も疑問視された。 さらに、メディアへの発言は「LinkedIn用語」と揶揄され、ニューカッスル戦前のチームミーティングを巡る騒動も事態を悪化させた。
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ペップのそばで
秩序を確立した監督の去就を、選手たちが嘆くのも無理はない。マレスカが権威ある人物とされるのも当然だ。彼はシティが3冠を達成したシーズンにグアルディオラと働き、U-23チームを率いてコール・パーマーやリアム・デラップを擁しプレミアリーグ2のタイトルも獲得した。
さらにレスターでは1年でプレミア復帰を果たしたが、彼の退団後、チームは下降している。この安定を切望しないのは、シティだけだ。
だが、10年間率いてきたグアルディオラが今季限りで退任すれば、カラバオ・カップを制したシティもまた、未知の旅へ踏み出すことになる。
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まずはここから始めましょう
グアルディオラは契約がまだ1年残っているため、去就について公式発表をしていない。しかし、マレスカがシティ幹部と2度会談し、チェルシー退団後他のオファーを断り続けていることから、後任監督への憶測が膨らんでいる。
グアルディオラの後任探しは、2024年にユルゲン・クロップが去ったリヴァプールよりも難航すると見られる。クラブは、サー・アレックス・ファーガソン引退時にマンチェスター・ユナイテッドが犯した過ちを繰り返さないよう全力を尽くすだろう。
それでも、史上最高のシーズンをグアルディオラと共にした人物で、同じスタイルを志向し、自身も成功を収めた監督を選ぶことは、悪くない第一歩だ。マレスカは、プレミアリーグの狂気に再び飛び込む前に、海の景色を十分に味わっておくべきだろう。