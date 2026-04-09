マレスカ監督の退任が発表されると、チェルシーの選手8人がすぐさま敬意を示した。一方、ペドロ・ネトはスカイ・スポーツのインタビューで「正直、最初は驚いた。監督は昨年も今年も素晴らしい仕事をし、個人としても素晴らしい人物だった」と語った。

「その知らせを聞いたとき、正直、最初は驚きました。監督は私たちのために素晴らしい仕事をしてくれたからです」とこのポルトガル人ウインガーは語った。「彼は昨シーズンも今シーズンも素晴らしい成果を残し、個人としても素晴らしい人でした」

監督が去る際に選手が礼儀を示すのは珍しくないが、新監督が就任すればその感情は薄れるのが通例だ。しかしリアム・ローゼニオール体制下でチェルシーのシーズンは崩れ始め、チャンピオンズリーグで屈辱的な敗退を経験。欧州トップ大会復帰へプレミアリーグ5位以内を争う現状を受け、数選手がマレスカ時代を懐かしんでいる。

PSG相手にホームで0-3、合計8-2の敗退後、エンツォ・フェルナンデスはTUDNに「彼の退任は理解できない。僕たちは独自のアイデンティティを持っていたし、彼は指針を与えてくれた。良い時も悪い時もあったが、

練習でも試合でも、彼は常に明確なアイデンティティを示していた。シーズン途中で彼が去ったのは、これまで築いてきたすべてが途切れたようで、本当に痛手だった」