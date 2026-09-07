目に見える成功を収められなかった場合、シティの新指揮官は厳しい問いに直面することになるのかと問われたハマンは、ToonieBetとの提携でGOALに対し、こう語った。「そうだと思う。彼はプレッシャーにさらされるはずだ。それに、シティは人々がただ結果を期待する段階にまで来ている。

「リーグカップやFAカップでさえ、人々は『まあシティだし、明らかに大金を使っているし、ペップもいる』と言う。だが、物事を当たり前だと思ってはいけない。プレミアリーグには、あなたたちをその座から引きずり下ろしたい19チームがいるのだから。

「もちろん、カップ戦は下部リーグのチームや、リーグ内で下位にいるチームにとってチャンスでもある。タイトルを取るのは簡単ではない。昔は、リーグカップは時に、長い間、多くのクラブにとってセカンドチームやセカンドイレブン、ベンチの選手たちがプレーする大会だった。だが、今はタイトルを勝ち取るのが本当に難しい。

「チェルシーのカップ戦があった。［ルートン戦で］だ。アロンソでさえ、私はその先発を見て、彼が選んだ顔ぶれに信じられなかった。おそらくプレミアリーグの先発組が6人、7人、8人いたからだ。今はそれだけ本気で臨んでいる。だから、当たり前だと思ってはいけない。

「そして、あれほど大きな影響力を持った監督の後を継ぐなら、多くの選手は彼に最も感謝しなければならないだろう。素晴らしい物語があった。もちろん、［ジャック］グリーリッシュや［フィル］フォーデンのように、ペップから自分たちが思っていたほどの恩恵を受けなかった選手もいたが」

元シティMFのハマンは、アーセン・ヴェンゲルとサー・アレックス・ファーガソンをエティハド・スタジアムのオーナー陣への警鐘として挙げ、こう続けた。「グアルディオラの後を継ぐのは、時にほとんど不可能だ。

「アーセナルでヴェンゲルの後に何が起きたかを見てきたし、マンチェスター・ユナイテッドでファーギーの後に何が起きたかも見てきた。こうした人物の後に来た監督たちは本当に苦労した。マンチェスター・ユナイテッドは、今に至るまでその1人を見つけられていない。もう10年、そうだろう？

「今見ると、ヴェンゲルはアルテタとは違っていたが、アルテタはおそらく2度か3度は解任寸前だった。今の彼らはチームを立て直し、成功している。内容は良くないが、結果は出しているし、効率的だ。

「何をやっても報われない立場だとは言いたくないが、今私に、彼は成功するか、シティで成功した監督になるかと聞くなら、残念ながら、私の考えはかなりはっきり『ノー』に傾いている」