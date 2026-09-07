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エンツォ・マレスカは「成功したマンチェスター・シティ監督」になるのか。ペップ・グアルディオラの後任が就任直後からタイトル獲得への重圧に直面する中、元チェルシー選手が大胆予想
マレスカはレスターとチェルシーで成功を収めた
かつてグアルディオラのアシスタントを務めていたマレスカは、独り立ちを決断する前に、考え得る限り最高の指導者教育を受けていた。2024年にはレスターをチャンピオンシップ優勝に導き、その翌年にはチェルシーでカンファレンスリーグ制覇とFIFAクラブワールドカップ優勝を味わった。
スタンフォード・ブリッジでの在任期間は2026年1月に短く終わりを迎えた。チェルシーの取締役会と衝突したためだが、評価はなお高く、ベンチの重要なポストが空くことが確認されると、シティが獲得に動いた。
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グアルディオラの後を継ぐのは、ほとんど不可能な任務だ。
グアルディオラの足跡をたどることは、うらやましいとは言えず、ほぼ不可能な任務と見なされるかもしれないが、マレスカはマンチェスターでの好調を維持できると確信している。2026-27シーズン開幕前のコミュニティ・シールドでは黒星を喫したものの、そのシーズンはプレミアリーグ3連勝でスタートを切った。
さらに、トップリーグ制覇への挑戦と並行して、火曜日にはポルトとのチャンピオンズリーグでの新たな戦いが幕を開ける。加えて、カラバオカップとFAカップでの戦いも控えている。マレスカは少なくとも1つの主要タイトルを手にすると見込まれている。
マレスカは2027年にタイトル獲得を求められるプレッシャーにさらされているのか。
目に見える成功を収められなかった場合、シティの新指揮官は厳しい問いに直面することになるのかと問われたハマンは、ToonieBetとの提携でGOALに対し、こう語った。「そうだと思う。彼はプレッシャーにさらされるはずだ。それに、シティは人々がただ結果を期待する段階にまで来ている。
「リーグカップやFAカップでさえ、人々は『まあシティだし、明らかに大金を使っているし、ペップもいる』と言う。だが、物事を当たり前だと思ってはいけない。プレミアリーグには、あなたたちをその座から引きずり下ろしたい19チームがいるのだから。
「もちろん、カップ戦は下部リーグのチームや、リーグ内で下位にいるチームにとってチャンスでもある。タイトルを取るのは簡単ではない。昔は、リーグカップは時に、長い間、多くのクラブにとってセカンドチームやセカンドイレブン、ベンチの選手たちがプレーする大会だった。だが、今はタイトルを勝ち取るのが本当に難しい。
「チェルシーのカップ戦があった。［ルートン戦で］だ。アロンソでさえ、私はその先発を見て、彼が選んだ顔ぶれに信じられなかった。おそらくプレミアリーグの先発組が6人、7人、8人いたからだ。今はそれだけ本気で臨んでいる。だから、当たり前だと思ってはいけない。
「そして、あれほど大きな影響力を持った監督の後を継ぐなら、多くの選手は彼に最も感謝しなければならないだろう。素晴らしい物語があった。もちろん、［ジャック］グリーリッシュや［フィル］フォーデンのように、ペップから自分たちが思っていたほどの恩恵を受けなかった選手もいたが」
元シティMFのハマンは、アーセン・ヴェンゲルとサー・アレックス・ファーガソンをエティハド・スタジアムのオーナー陣への警鐘として挙げ、こう続けた。「グアルディオラの後を継ぐのは、時にほとんど不可能だ。
「アーセナルでヴェンゲルの後に何が起きたかを見てきたし、マンチェスター・ユナイテッドでファーギーの後に何が起きたかも見てきた。こうした人物の後に来た監督たちは本当に苦労した。マンチェスター・ユナイテッドは、今に至るまでその1人を見つけられていない。もう10年、そうだろう？
「今見ると、ヴェンゲルはアルテタとは違っていたが、アルテタはおそらく2度か3度は解任寸前だった。今の彼らはチームを立て直し、成功している。内容は良くないが、結果は出しているし、効率的だ。
「何をやっても報われない立場だとは言いたくないが、今私に、彼は成功するか、シティで成功した監督になるかと聞くなら、残念ながら、私の考えはかなりはっきり『ノー』に傾いている」
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マンチェスター・シティの2026-27シーズン日程：ユナイテッドとのダービー開催日が接近
シティは新シーズン序盤、国内のライバルを圧倒しているわけではない。クリスタル・パレスに4-1で勝利した一戦は別として、開幕週末には一時リードを許しながらボーンマスを退け、前回はアーリング・ハーランドの唯一のゴールでフランク・ランパード率いるコヴェントリーを下した。
欧州の戦いでポルトガル勢と対戦した後、ブルーズは日曜日にオールド・トラッフォードへ乗り込み、2026-27シーズン最初のマンチェスター・ダービーで宿敵ユナイテッドと対戦する。その一戦は、マレスカにとって自身の手腕を再び証明する機会となる。
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