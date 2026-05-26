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エンツォ・マレスカはマンチェスター・シティ加入に合意したか？ コロ・トゥーレとペップ・ラインダースが退団する中、グアルディオラ後任探し最新情報。
マンチェスター・シティ、マレスカとの交渉を継続
マンチェスター・シティは新監督候補のエンツォ・マレスカ氏と今週交渉している。マレスカ氏は2022-23シーズンにアシスタントマネージャーを務め、レスターでは53試合で36勝4分け13敗、チェルシーでは92試合で55勝16分け21敗を記録した。
1月には92試合で55勝16分21敗の成績を残したが、不和によりロンドンを去った。契約の最終詳細は未定ながら、まもなく合意に至ると見られる。移籍には多額の補償金が必要だ。
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ポール・マーソンはこの人事を支持している
交渉が進む中、スカイ・スポーツの解説者ポール・マーソンは、この監督就任の可能性について絶対的な自信を示した。彼は「チェルシー時代の彼は気に入っていた。優れた監督だと思っていた。彼はマンチェスター・シティに復帰し、プレミアリーグの経験も豊富だ。シティの選手たちの一部とも面識がある。 彼はあらゆる条件を満たしている。環境に慣れる必要も、新しいリーグに飛び込む必要もない。 すぐに馴染んでうまくいくはずだ。もちろん新戦力は必要だが、問題は市場にそれほど多くの選手がいるわけではないこと。リヴァプール、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーも選手を求める中、誰が選手を獲得し、最も高いオファーを出せるのかが鍵だ」
裏方のスタッフ5名が退社
火曜日、マンチェスター・シティは今シーズン限りで5名の主要スタッフが退団すると発表した。トップチームを支えてきたペップ・ラインダースとコロ・トゥーレがエティハド・スタジアムを去る。さらに、フィットネスコーチのロレンツォ・ブエナベンチュラ、運営スタッフのマネル・エスティアルテ、ゴールキーパーコーチのシャビ・マンシシドールも退団する。
プレミアリーグ制覇を逃し（優勝はアーセナル）、グアルディオラ監督も退任した厳しいシーズンを受けた形だ。クラブはチャンピオンズリーグでも早期敗退し、結果としてリーグカップとFAカップの2冠にとどまった。
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シティの今後はどうなるのか？
グアルディオラは休暇に入り、家族と過ごす。マンチェスター・シティはマレスカ新監督の就任を発表するため、チェルシーとの手続きを完了させる。就任が決まれば、新監督はスタッフ再編と来季プレミアリーグの準備をすぐ始める。