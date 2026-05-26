エンツォ・マレスカはマンチェスター・シティ加入に合意したか？ コロ・トゥーレとペップ・ラインダースが退団する中、グアルディオラ後任探し最新情報。

マンチェスター・シティは新監督候補のエンツォ・マレスカ氏と今週交渉している。マレスカ氏は2022-23シーズンにアシスタントマネージャーを務め、レスターでは53試合で36勝4分け13敗、チェルシーでは92試合で55勝16分け21敗を記録した。

1月には92試合で55勝16分21敗の成績を残したが、不和によりロンドンを去った。契約の最終詳細は未定ながら、まもなく合意に至ると見られる。移籍には多額の補償金が必要だ。