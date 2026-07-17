シティは、象徴的な監督の後任探しが難しいことを理解している。マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルも、かつてサー・アレックス・ファーガソンやアルセーヌ・ヴェンゲルの後任を見つけるのに苦戦したからだ。

マレスカ監督がペップの影の下で指揮を執る中、エティハドでも同様の問題が起こるかとの問いに、シティでプレミアリーグを2度制したレスコットはこう語った。「両クラブの状況は少し異なる。 今のサッカーは様変わりしており、それはマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドだけの問題ではない。今のアーセナルでさえも同じだ。シティはそれを理解しているし、ほとんどのチームがマンチェスター・ユナイテッドの移行期から教訓を得ていると思う。

「彼らはサー・アレックスに大きく依存していた。彼が多くの成功を収めたのは当然だ。しかしクラブはペップにすべての権限を与えなかった。 彼は多くの権限を持ち、発言権も大きいですが、関与しない領域やクラブがあえて関与させない領域もあります。クラブはペップの時代後を見据えて準備を進めてきました。

彼が監督でなくなる日はいつか来る。だからクラブは移行期を乗り切る準備ができていると確信している。

とはいえ、優勝が保証されているわけではない。それでも私は、全チームの中でアーセナルが最も有利だと考える。戦力はほぼ変わらず、監督の在任期間も最も長く、チャンピオンズリーグにも慣れているからだ。

リヴァプールとチェルシーは新監督、マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグ復帰組だ。つまり、優勝候補と見なされるチームには、各クラブが対処すべき要因が山ほどある。それらを考慮すると、アーセナルが最も有利だ。」