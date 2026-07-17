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エンツォ・マレスカはマンチェスター・シティの減点措置で得をするのか？ ジョレオン・レスコットが、ペップ・グアルディオラの後任がFFP違反の罰を必要としない理由を説明する。
グアルディオラは10年間で20のタイトルを獲得し、新たな道へ進んだ。
かつてエティハド・スタジアムでグアルディオラと働いたマレスカは、馴染みの環境に戻った。彼は輝かしい監督の足跡を継ぐという難しい任務を引き受けた。
前任者はマンチェスターで10年を過ごし20のタイトルを獲得し、埋めるのが極めて難しい穴を残した。
レスターとチェルシーの監督としてカンファレンスリーグとクラブワールドカップを制した経験を持つマレスカは、その挑戦に自信を示している。ただし、シティが2026-27シーズンをライバルと同条件で迎えられるかはまだ不明だ。
少なくとも115件の違反容疑が絡むFFP（ファイナンシャル・フェアプレー）問題の判決は間近とされ、移籍禁止や巨額罰金、甚至いは1部リーグ追放も取り沙汰されている。
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マンチェスター・シティはFFP違反でポイント減点となるのか？
シティは勝ち点減点の処分を受ける可能性があり、減点幅次第でタイトル争いに残れるかどうかが決まる。期待値が下がれば、マレスカは落ち着いてチームに馴染む時間を得られるだろうか？
この疑問をレスコットに投げかけると、元シティDFは提携メディアBettingZonderCruksのインタビューでGOALにこう語った。「どうなるかは分からない。クラブも彼も、誰も減点を望んでいない。
彼はタイトルを取らず、上位を争わないためにシティに来たわけではない。クラブも彼をそのために招聘したわけではない。もし減点があるとしても最小限にとどまり、近い将来に大きな動きはないと聞く。クラブはリーグ制覇を含む全大会での勝利を目指し、準備を進めていると確信している」
ファーガソンとウェンジャーから得た教訓
シティは、象徴的な監督の後任探しが難しいことを理解している。マンチェスター・ユナイテッドやアーセナルも、かつてサー・アレックス・ファーガソンやアルセーヌ・ヴェンゲルの後任を見つけるのに苦戦したからだ。
マレスカ監督がペップの影の下で指揮を執る中、エティハドでも同様の問題が起こるかとの問いに、シティでプレミアリーグを2度制したレスコットはこう語った。「両クラブの状況は少し異なる。 今のサッカーは様変わりしており、それはマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドだけの問題ではない。今のアーセナルでさえも同じだ。シティはそれを理解しているし、ほとんどのチームがマンチェスター・ユナイテッドの移行期から教訓を得ていると思う。
「彼らはサー・アレックスに大きく依存していた。彼が多くの成功を収めたのは当然だ。しかしクラブはペップにすべての権限を与えなかった。 彼は多くの権限を持ち、発言権も大きいですが、関与しない領域やクラブがあえて関与させない領域もあります。クラブはペップの時代後を見据えて準備を進めてきました。
彼が監督でなくなる日はいつか来る。だからクラブは移行期を乗り切る準備ができていると確信している。
とはいえ、優勝が保証されているわけではない。それでも私は、全チームの中でアーセナルが最も有利だと考える。戦力はほぼ変わらず、監督の在任期間も最も長く、チャンピオンズリーグにも慣れているからだ。
リヴァプールとチェルシーは新監督、マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグ復帰組だ。つまり、優勝候補と見なされるチームには、各クラブが対処すべき要因が山ほどある。それらを考慮すると、アーセナルが最も有利だ。」
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マンチェスター・シティ 2026-27シーズンの試合日程：マレスカ監督時代の幕開け
マレスカ監督のシーズンはプレシーズンマッチで始まり、8月16日にはアーセナルとコミュニティ・シールドを戦う。1週間後にはホームでボーンマスとプレミアリーグ開幕戦を迎える。
青の陣営で新たな時代がどう展開し、過去の財政問題がマレスカに挽回を迫るのかは、まだ不明だ。
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