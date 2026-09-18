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エンツォ・マレスカが、フロイド・サンバのマンチェスター・シティ衝撃デビューの裏にあった戦術的実験を明かす
シティの最新スターに起きた、予想外の戦術的変化
シティのタレント輩出は今も見事な成果を生み続けており、サンバはトップチームの舞台でいきなりインパクトを残した最新のアカデミー出身選手となった。17歳の同選手はエティハド・スタジアムで注目を集め、シティがノリッジに5-0で快勝した一戦で前後半に1点ずつを決めた。しかし、その後にマレスカは、サンバの圧巻のパフォーマンスが、本人にとってそれまでほとんどプレーしたことのないポジションで生まれたものだったと明かした。このイタリア人指揮官は、10代のサンバを攻撃の軸として起用することを決断。従来の役割から離し、9番として最前線に置いた。
マレスカは、この試みがピッチ上でうまくいったことに大きな満足感を示した。マレスカは記者団に対し、「満足しているのは2ゴールだけではない。パフォーマンス全体にだ。彼は良かった」と語った。「9番としてはあまり多くの試合でプレーしていなかったが、この数日間そこで試していた。彼を9番で起用することを決めた直近の3日か4日の間に、私は彼に、そこでプレーしたことがあるか尋ねた。すると彼は、これまで一度もそこでプレーしたことはないと言っていた」
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トップチームのサッカーへの移行を乗り越える
指揮官は、サンバがゴール前で天性の資質を見せた一方で、この若手がそのポジションの機微を身につけるには、なお多くの成長が必要だと強調した。マレスカ監督は期待が先行しないよう素早くくぎを刺し、サンバがそのポジションの機微を習得するまでには、依然として大きな成長が必要だと強調した。
「彼が間違いなく9番タイプではない。ただ、良かった。若くてエネルギーにあふれ、フィジカルも強い。フィニッシュもできるし、チームメートへの何本かのパスなど、良い判断も見せた。だから満足している。ただ、繰り返すが、彼らは若いし、慎重に育てていく必要がある」とマレスカ監督は付け加えた。
偽9番の役割における選択肢
サンバだけが議論された攻撃のオプションではなく、指揮官は手元の戦力の中で利用可能な戦術的柔軟性についても振り返った。サンバの成功にもかかわらず、マレスカは相手によって異なるタイプが必要になることを理解しており、伝統的なストライカー不在の穴を埋められる実績あるスター選手たちにも言及した。フィジカルの強さを備えたタイプと、よりテクニカルな「偽9番」を使い分ける能力は、現コーチングスタッフの下でのシティの哲学の根幹であり続けている。この柔軟性によって、チームは対戦相手の守備構造に応じてゲームプランを調整できる。
チーム内の他の選択肢について問われたマレスカは、次のように述べた。「アントワーヌがいるとは言った。少し状況次第だが、ゲームプランによってはフィルとライアンを偽9番として使うことができる。ただ、彼は今夜プレーし、良い出来だった。今後もっと多くのチャンスを与えられればと思う」
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アラン、エティハドでのデビュー戦で存在感を示す
この夜は、ブラジル人ウインガーのアランにとっても節目となる一戦だった。サンバと並んで実りあるデビューを飾ったこの南米出身タレントは、1ゴール1アシストを記録し、イングランドのフットボールの厳しさにも対応できる可能性を示した。マレスカは特に、アランが初めてホームのサポーターの前でプレーする重圧にどう対処したかを高く評価していた。
「いいパフォーマンスだったと思う。簡単ではなかった。ここホームでの最初の数分間は、いつだって難しいものだ。彼にプレーさせることは重要だったと思う。イングランドの大会が南米とは少し違うということを知るためだ。全体としては良かったし、彼は1ゴール1アシストを記録した。彼も喜んでいると思う」とマレスカは述べた。
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