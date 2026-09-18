シティのタレント輩出は今も見事な成果を生み続けており、サンバはトップチームの舞台でいきなりインパクトを残した最新のアカデミー出身選手となった。17歳の同選手はエティハド・スタジアムで注目を集め、シティがノリッジに5-0で快勝した一戦で前後半に1点ずつを決めた。しかし、その後にマレスカは、サンバの圧巻のパフォーマンスが、本人にとってそれまでほとんどプレーしたことのないポジションで生まれたものだったと明かした。このイタリア人指揮官は、10代のサンバを攻撃の軸として起用することを決断。従来の役割から離し、9番として最前線に置いた。

マレスカは、この試みがピッチ上でうまくいったことに大きな満足感を示した。マレスカは記者団に対し、「満足しているのは2ゴールだけではない。パフォーマンス全体にだ。彼は良かった」と語った。「9番としてはあまり多くの試合でプレーしていなかったが、この数日間そこで試していた。彼を9番で起用することを決めた直近の3日か4日の間に、私は彼に、そこでプレーしたことがあるか尋ねた。すると彼は、これまで一度もそこでプレーしたことはないと言っていた」