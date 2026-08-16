マンチェスター・シティは、8月31日の移籍市場閉幕前に大幅なスカッド刷新に向けて準備を進めている。マレスカ監督は日曜日、カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで行われたコミュニティ・シールドで、チームがアーセナルに0-3で敗れる姿を見届けた。

この失望的な結果を受け、マレスカ監督はマンチェスター・シティがチーム強化に向けた明確なプランを持っていることを明らかにした。マレスカ監督は「試合前から、何をしなければならないかはすでに分かっていた。敗れたからという理由ではない。我々はかなり明確になっている。間違いなく、移籍市場が閉まる前に何かをするつもりだ」と語った。