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エンツォ・マレスカが、アイユブ・ブアディの移籍交渉が本格化する中、マンチェスター・シティがさらなる補強を行うと認める
マンチェスター・シティの移籍計画が確認される
マンチェスター・シティは、8月31日の移籍市場閉幕前に大幅なスカッド刷新に向けて準備を進めている。マレスカ監督は日曜日、カーディフのプリンシパリティ・スタジアムで行われたコミュニティ・シールドで、チームがアーセナルに0-3で敗れる姿を見届けた。
この失望的な結果を受け、マレスカ監督はマンチェスター・シティがチーム強化に向けた明確なプランを持っていることを明らかにした。マレスカ監督は「試合前から、何をしなければならないかはすでに分かっていた。敗れたからという理由ではない。我々はかなり明確になっている。間違いなく、移籍市場が閉まる前に何かをするつもりだ」と語った。
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アユーブ・ブアディの交渉が加速
マンチェスター・シティは現在、リールのブアディ獲得に向けて交渉を大きく前進させている。両クラブは、リールが当初1億ユーロに近い金額を要求していた後、約8000万ユーロ規模となる可能性がある契約について協議している。
ブアディはすでにマンチェスター・シティと個人条件で合意しており、選手本人も即時の移籍成立を望んでいる。ブアディについて直接問われたマレスカは、この状況が進行中であることを認めつつも、交渉については慎重な姿勢を崩さなかった。マレスカは「彼はまだリールの選手だ。だが、新戦力は加入次第、できるだけ早く来てくれた方が［我々にとっては］いい。なぜなら、プレミアリーグ開幕まで1週間だからだ」と語った。
ロドリとレインデルスの将来は不透明だ
マンチェスター・シティはブアディのチーム加入を目指す一方で、注目度の高いMFの退団にも備えている。ロドリはコミュニティ・シールドの遠征メンバーから完全に外れ、バルセロナへの移籍が差し迫っているとの憶測が強まっている。マンチェスター・シティは、契約を1年残すロドリに対する複数のオファーをすでに拒否している。
さらに、タイジャニ・ラインデルスはサウジアラビアのアル・カディシアへ移籍する見通しだ。アーセナル戦でのロドリ不在について、マレスカは次のように語った。「ロドリはワールドカップとバロンドールを勝ち取った選手であり、どのチームにもこういう選手は必要だ。ロドリがいなくて寂しいかどうか、という話ではない」
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マンチェスター・シティの次は？
今後を見据えると、マンチェスター・シティはプレミアリーグ開幕前に移籍市場での動きを迅速にまとめなければならない。クラブは今後数日以内にブアディの獲得成立に注力し、マレスカが求める中盤の補強を実現させる方針だ。一方で、ロドリとレインデルスの退団が目前に迫っていることで、マンチェスター・シティは厳しいシーズンに向けた準備を進める中、戦術面の調整を余儀なくされる。
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