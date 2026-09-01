あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
imago-sport-1080580740.jpgNexpher Images
Adhe Makayasa

翻訳者：

エンツォ・マレスカが移籍期限日の整理でマンチェスター・シティの2選手を戦力外に、ジャック・グリーリッシュに続いてエティハドを去ることになる“忘れられた”2人組

移籍情報
クラウディオ・エチェベリ
ジュマ・バー
エンツォ・マレスカ
ジャック・グリーリッシュ
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

マンチェスター・シティは移籍期限最終日に、忘れられた若手のジュマ・バとクラウディオ・エチェベリを放出する見通しだ。エンツォ・マレスカが容赦ない陣容刷新を続けている。 今回の退団見通しは、ジャック・グリーリッシュのエバートンへの期限付き移籍に続くもの。チェルシーは戦力外に近い選択肢を整理しつつ、移籍市場最終盤で注目度の高い補強にも動いている。

  • マンチェスター・シティ、2選手退団へ準備

    Manchester Evening News』によると、シティは移籍期限を前に、DFバーとプレーメーカーのエチェベリの退団手続きを進めている。今回の戦力整理は、イリマン・エンディアイエをエティハドに迎え入れる取引の一環として、グリーリッシュがエバートンへ期限付き移籍したことに続くものだ。新監督マレスカは、2026-27シーズンのトップチーム構想において、この2人の若手を含めないことを決めている。

    • 広告
  • Real Club Celta v OGC Nice - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    ブンデスリーガのクラブがDFを狙う

    バは、来夏に1850万ポンドで完全移籍に切り替えられるオプションが付いた、期限付き移籍でブンデスリーガのアウクスブルクに加入する見通しだ。20歳のシエラレオネ代表は、直近2シーズンをフランスでのレンスとニースへの期限付き移籍で過ごしていた。レアル・バジャドリーから2025年に700万ポンドで加入したこのセンターバックは、2031年までマンチェスターとの契約を残している。

  • ベンフィカ、司令塔獲得レースをリード

    ポルトガルの強豪ベンフィカが、買い取りオプション付きの当初のレンタル契約でエチェベリ獲得レースをリードしている。20歳のアルゼンチン人はクラブ・ワールドカップで注目を集めたが、バイエル・レバークーゼンとジローナでの難しいレンタル移籍期間によって成長は停滞した。2028年まで契約を残すこのプレーメーカーは、リーベル・プレートから加入して以降、トップチームでの出場はわずか3試合にとどまっている。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • imago-sport-1082077298.jpgCrystal Pix

    マレスカがエティハドの陣容を再編へ

    シティは構想外の選択肢を整理するのと並行し、クラブ記録となるエンソ・フェルナンデス獲得と、ヌディアイの加入決定を締めくくるため、時間との戦いを続けている。この積極的なデッドラインデーの動きは、マレスカにとってインターナショナルブレーク前に自身のスカッドを完成させる重要な機会となる。シティが国内と欧州の両舞台で熾烈な争いを続けるためには、理想的な選手層の確保が依然として不可欠である。

プレミアリーグ
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
コヴェントリー・シティ crest
コヴェントリー・シティ
COV