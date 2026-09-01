シティは構想外の選択肢を整理するのと並行し、クラブ記録となるエンソ・フェルナンデス獲得と、ヌディアイの加入決定を締めくくるため、時間との戦いを続けている。この積極的なデッドラインデーの動きは、マレスカにとってインターナショナルブレーク前に自身のスカッドを完成させる重要な機会となる。シティが国内と欧州の両舞台で熾烈な争いを続けるためには、理想的な選手層の確保が依然として不可欠である。