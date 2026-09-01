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エンツォ・マレスカが移籍期限日の整理でマンチェスター・シティの2選手を戦力外に、ジャック・グリーリッシュに続いてエティハドを去ることになる“忘れられた”2人組
マンチェスター・シティ、2選手退団へ準備
『Manchester Evening News』によると、シティは移籍期限を前に、DFバーとプレーメーカーのエチェベリの退団手続きを進めている。今回の戦力整理は、イリマン・エンディアイエをエティハドに迎え入れる取引の一環として、グリーリッシュがエバートンへ期限付き移籍したことに続くものだ。新監督マレスカは、2026-27シーズンのトップチーム構想において、この2人の若手を含めないことを決めている。
- Getty Images Sport
ブンデスリーガのクラブがDFを狙う
バは、来夏に1850万ポンドで完全移籍に切り替えられるオプションが付いた、期限付き移籍でブンデスリーガのアウクスブルクに加入する見通しだ。20歳のシエラレオネ代表は、直近2シーズンをフランスでのレンスとニースへの期限付き移籍で過ごしていた。レアル・バジャドリーから2025年に700万ポンドで加入したこのセンターバックは、2031年までマンチェスターとの契約を残している。
ベンフィカ、司令塔獲得レースをリード
ポルトガルの強豪ベンフィカが、買い取りオプション付きの当初のレンタル契約でエチェベリ獲得レースをリードしている。20歳のアルゼンチン人はクラブ・ワールドカップで注目を集めたが、バイエル・レバークーゼンとジローナでの難しいレンタル移籍期間によって成長は停滞した。2028年まで契約を残すこのプレーメーカーは、リーベル・プレートから加入して以降、トップチームでの出場はわずか3試合にとどまっている。
- Crystal Pix
マレスカがエティハドの陣容を再編へ
シティは構想外の選択肢を整理するのと並行し、クラブ記録となるエンソ・フェルナンデス獲得と、ヌディアイの加入決定を締めくくるため、時間との戦いを続けている。この積極的なデッドラインデーの動きは、マレスカにとってインターナショナルブレーク前に自身のスカッドを完成させる重要な機会となる。シティが国内と欧州の両舞台で熾烈な争いを続けるためには、理想的な選手層の確保が依然として不可欠である。
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