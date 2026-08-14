プレシーズンの準備が終盤を迎える中、マレスカはシティで厳しい新シーズンに臨むことへの大きな興奮を示した。

マレスカはクラブ公式メディアに対し、自身を待ち受ける高い要求を受け入れ、こう語った。「私は完全に興奮している。シティのようなクラブに加われば、どんな期待があるのかは分かっている。期待されるのは試合に勝つこと、タイトルを勝ち取ること、そしてタイトル争いをすることだ。私たちはそれを目指していく。［戻ってこられて］とてもうれしい」

また、見慣れた環境への復帰については、こう付け加えた。「特別な瞬間だ。まるで家に帰ってきたような感覚で、とてもいい気分だ。クラブハウスの中にいる人たちは、ほとんど同じだ。スカッドはおそらく80％ほど変わっているが、全体としてはまったく同じ感覚だった。いい人たちばかりで、ここにいられてうれしい」