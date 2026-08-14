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エンツォ・マレスカが優勝への期待を受け入れ、新たなマンチェスター・シティ時代が始動する
マレスカがシティでの新時代をスタートさせる
グアルディオラの後任に任命されたマレスカが、エティハド・スタジアムでの10年間に及ぶタイトル獲得の歴史に幕が下りたシティに、新時代を正式にもたらした。かつてレスター・シティとチェルシーを率いた指揮官は、以前に同クラブでアシスタントコーチを務めており、マンチェスターに戻ってきた。非常に大きな役割を引き継ぐことになったものの、このイタリア人指揮官は、2026-27シーズン最初の公式戦となる日曜のコミュニティ・シールドで、シティがプレミアリーグ王者アーセナルと対戦するのを前に、その挑戦を楽しみにしていると強調した。
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イタリア、ホーム復帰を歓迎
プレシーズンの準備が終盤を迎える中、マレスカはシティで厳しい新シーズンに臨むことへの大きな興奮を示した。
マレスカはクラブ公式メディアに対し、自身を待ち受ける高い要求を受け入れ、こう語った。「私は完全に興奮している。シティのようなクラブに加われば、どんな期待があるのかは分かっている。期待されるのは試合に勝つこと、タイトルを勝ち取ること、そしてタイトル争いをすることだ。私たちはそれを目指していく。［戻ってこられて］とてもうれしい」
また、見慣れた環境への復帰については、こう付け加えた。「特別な瞬間だ。まるで家に帰ってきたような感覚で、とてもいい気分だ。クラブハウスの中にいる人たちは、ほとんど同じだ。スカッドはおそらく80％ほど変わっているが、全体としてはまったく同じ感覚だった。いい人たちばかりで、ここにいられてうれしい」
大規模な再編がチーム構成を変える
監督交代に合わせてチームは大規模な陣容刷新を進めており、その象徴が4人の新戦力の加入である。その中には、ノッティンガム・フォレストからの目玉補強となる1億1600万ポンドのエリオット・アンダーソンも含まれる。
一方で、シティはジェームズ・トラッフォード、マヌエル・アカンジ、ネイサン・アケの売却を承認し、長年チームを支えてきたジョン・ストーンズとベルナルド・シウバもフリー移籍で退団した。さらに、ロドリに対するレアル・マドリーとバルセロナからの関心が根強く続く中、ロッカールームの力学は依然として流動的であり、クラブは同時にリールの18歳MFアイユーブ・ブアディの獲得に向けて交渉を進め、チェルシーのスター、エンソ・フェルナンデスの動向も注視している。
この移行期におけるタイトル獲得への意欲について問われたマレスカは、次のように語った。「いくつかタイトルを取りたい。だが、以前も言ったように、それはクラブが戦わなければならない目標だ。だからこそ、シーズンの終わりにその瞬間を迎え、それを楽しめることを願っている」
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アーセナル戦が大きくのしかかる
マレスカの就任後初の公式戦は、日曜日に行われるアーセナルとのコミュニティ・シールドでいきなり訪れる。シーズン開幕を告げるこの一戦は、プレミアリーグ開幕を前に、刷新されたシティのスカッドが彼の戦術哲学にどれほど素早く適応したかを測る即座のバロメーターとなる。ピッチ外では、移籍市場最終盤においても首脳陣は引き続き複数の課題に取り組んでおり、中盤の補強をまとめるとともに、主力選手への欧州クラブからの関心を退けることを目指している。
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