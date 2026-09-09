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エンツォ・マレスカがマンチェスター・シティの選手たちに警告 ポルト戦での不安定なパフォーマンスを受け、ジャンルイジ・ドンナルンマへの不要なパスに注意促す
ポルト戦での危険な場面を受け、マレスカがドンナルンマを擁護
プレミアリーグのクラブは、エスタディオ・ド・ドラゴンで行われた一戦で、アーリング・ハーランドの後半2ゴールによって勝ち点3を確保した。しかし、しばしば注目は最終ラインに集まり、元ACミランとPSGのGKは試合を通して落ち着かない様子を見せた。クリアがウィリアン・ゴメスに当たってわずかに枠を外れ、あわやホーム側にゴールを献上しかける場面もあった。これは、直近のプレミアリーグでのコヴェントリー・シティ戦で、ボールが足元をすり抜けかけた場面に続くものだった。
ただ、マレスカ監督は素早くGKへの非難を避け、ボール保持時の判断をめぐってフィールドプレーヤーに責任を向けた。シティ指揮官は「今夜は何度かあったが、これはギジオ（ドンナルンマ）のミスではない。私にとっては、ギジオに戻すという判断が間違っていたということだ」と説明。「必要以上に後ろへ戻しすぎることがある。ほかに選択肢がない時はGKに戻していいが、選手たちは別の選択肢を見つける必要がある」と語った。
- AFP
マンチェスター・シティ、難しい初戦を乗り切る
後方からのビルドアップにはひやりとする場面もあったが、シティは相手ゴール前で決定力を発揮した。この勝利は、来月の第2節で現王者パリ・サンジェルマンとの大一番に臨むマンチェスター・シティにとって、これ以上ない足がかりとなる。
「ボール保持時も非保持時も、95分間にわたって完璧なパフォーマンスだった」とマレスカは語った。「前半だけで試合を決めるのに十分なチャンスを作ったし、相手GKは非常に良かった。後半も同じように続けようとした。1試合ずつだ。違う大会で、違うスタジアムだが、最も重要なのは自分たちが何者であるかを示すことだ」
MFの逸材ブアディがデビュー戦で輝く
ゴール前での劇的な展開を超えて、この夜を決定づけたのは18歳MFアイユブ・ブアディのブレークアウトパフォーマンスだった。モロッコ代表の同選手は、今夏にリールから8500万ポンドで加入し、1億2500万ポンドの男エンソ・フェルナンデスと並んでクラブで初先発を任された。敵地の厳しい雰囲気の中でも見せたブアディの落ち着きぶりは指揮官から高く評価され、その若さに似合わぬ成熟度と技術的な安定感が強調された。立ち上がりにいくつかミスがあった後も、このティーンエイジャーは動じることなく、直近の移籍市場でシティがその将来性に多額の投資を決断した理由となったメンタルの強さを示した。
「彼（ブアディ）は違う。共感力という点でも、どれだけ成熟しているかという点でもね。だからこそクラブは、彼をここに連れて来るために努力した」とマレスカは語った。「まず何より、とても優れている。コヴェントリー戦では2回ボールを失ったが、2回失った後でも落ち着いて自分たちのボックス内にいた。これは彼がどれだけ優れているかを示している。普通なら2回続けてそうなればパニックになるものだが、彼はまだ18歳で、素晴らしい選手だ。今夜も本当に良かった」
- AFP
大きな期待がかかる欧州での未来に向けた土台づくり
高額な新戦力がそろうスカッドのバランスを取る中で、マレスカにとって新たな才能の統合は引き続き最優先事項となっている。ブアディやフェルナンデスに加え、エリオット・アンダーソンもシティの中盤における新時代を象徴する存在であり、指揮官はそうした戦力を育てる責任の重さを強く認識している。
「クラブはこの3選手［エンゾ、ブアディ、エリオット・アンダーソン］を連れてくるために素晴らしい努力をしてくれた」とマレスカは締めくくった。「今度は、彼らが正しいやり方で取り組めるようにし、彼らを生かすのが私の役目だ」
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