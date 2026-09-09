プレミアリーグのクラブは、エスタディオ・ド・ドラゴンで行われた一戦で、アーリング・ハーランドの後半2ゴールによって勝ち点3を確保した。しかし、しばしば注目は最終ラインに集まり、元ACミランとPSGのGKは試合を通して落ち着かない様子を見せた。クリアがウィリアン・ゴメスに当たってわずかに枠を外れ、あわやホーム側にゴールを献上しかける場面もあった。これは、直近のプレミアリーグでのコヴェントリー・シティ戦で、ボールが足元をすり抜けかけた場面に続くものだった。

ただ、マレスカ監督は素早くGKへの非難を避け、ボール保持時の判断をめぐってフィールドプレーヤーに責任を向けた。シティ指揮官は「今夜は何度かあったが、これはギジオ（ドンナルンマ）のミスではない。私にとっては、ギジオに戻すという判断が間違っていたということだ」と説明。「必要以上に後ろへ戻しすぎることがある。ほかに選択肢がない時はGKに戻していいが、選手たちは別の選択肢を見つける必要がある」と語った。