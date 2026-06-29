エンツォ・マレスカがマンチェスター・シティの新監督に就任。ペップ・グアルディオラの後任として3年契約を結んだ。

マレスカ監督の就任は、チェルシーとの退団交渉が長引き、波乱含みだった。1月にスタンフォード・ブリッジを去った後も、正式発表には細かな事務手続きが必要だった。報道では、チェルシーは約1700万ポンドの補償金を受け取る見込みだ。

マレスカは2024年夏に5年契約でチェルシーに加入したが、在任は短く、昨年カンファレンスリーグとクラブワールドカップで優勝したにもかかわらず退任した。エティハドに戻った今、彼の使命はシティをイングランドサッカーの頂点へ導くことである。