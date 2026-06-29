Getty Images Sport
翻訳者：
エンツォ・マレスカがマンチェスター・シティの新監督に就任。ペップ・グアルディオラの後任として3年契約を結んだ。
マレスカ、慣れ親しんだ環境に戻る
マレスカは3年契約にサインし、かつての教え子からエティハド・スタジアムのベンチ主役に躍進した。彼の就任は、グアルディオラ体制10年の戦術を継続させる戦略とみなされている。2022-23シーズンの3冠達成に貢献したアシスタントコーチであり、クラブのエリート開発チームも率いた経験を持つイタリア人指揮官は、裏方としても人気が高い。 2020-21シーズンにはエリート・ディベロップメント・スクワッドを率いた経験もあり、クラブ幹部は内部事情に精通した彼が、チャンピオンズリーグ制覇を含む全タイトルを獲得した前任者の後任として莫大なプレッシャーに耐えうる最適任者と判断した。
マレスカ、「素晴らしいチャンス」に胸を躍らせる
マレスカ氏はクラブ公式サイトで次のように語った。「マンチェスター・シティは私がよく知るクラブであり、このチームの指揮を執る機会を得られたことは素晴らしいチャンスだ。シティは極めてよく運営されたサッカークラブで、すべての取り組みが革新的で計画的かつ目的意識に満ちている。監督にとってこれは夢のような環境だ。私が効果的に仕事を行うために必要な一貫性がここにはある。今回が私にとってこのクラブでの3度目の就任となる。 クラブの事情も、求められるものも理解しています。ここで働く人々の高さがこのクラブを特別にしています。信じてくれた皆さんに感謝しています。早く選手たちを指導したいです。勝利し、良いサッカーを見せ、シティを代表するプレッシャーを楽しみたいと思います。」
- AFP
報酬をめぐる難題とチェルシー退団
マレスカ監督の就任は、チェルシーとの退団交渉が長引き、波乱含みだった。1月にスタンフォード・ブリッジを去った後も、正式発表には細かな事務手続きが必要だった。報道では、チェルシーは約1700万ポンドの補償金を受け取る見込みだ。
マレスカは2024年夏に5年契約でチェルシーに加入したが、在任は短く、昨年カンファレンスリーグとクラブワールドカップで優勝したにもかかわらず退任した。エティハドに戻った今、彼の使命はシティをイングランドサッカーの頂点へ導くことである。
- Getty Images Sport
新上司の当面優先課題
マレスカは来週からトップチームを率いる予定で、プレシーズンツアー前に選手を評価する時間は限られている。チェルシーの首脳陣は、新シーズンに即戦力として活躍できるよう彼に必要な支援を提供する決意だ。
グアルディオラの遺産は重いが、マレスカには成功する素質がある。彼のポゼッション重視の哲学は、2026-27シーズンに再びプレミアリーグのタイトルを狙う現体制と完璧に一致している。