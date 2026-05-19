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エンツォ・マレスカがペップ・グアルディオラの後任としてマンチェスター・シティと3年契約を結んだため、チェルシーは多額の移籍金を得る。
シティ、ペップ退任後の新監督に決定
マンチェスター・シティは、マレスカ氏を新トップチーム監督として3年契約で迎える最終調整に入った。彼は、10年間で多数のタイトルを獲得し退任するグアルディオラ氏の後任だ。
手続きは最終段階だが、チェルシーは正式成立のため多額の補償金を受け取る見込み。
talkSPORTによると、チェルシーは合意に至らなければ法的手段も検討しているが、マレスカ氏やシティに近い関係者は、それでも彼が職務を開始できると主張している。
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スタンフォード・ブリッジからの波乱の退団
ロンドン在任中、このイタリア人監督は契約上、ライバルクラブから接触があれば報告義務があった。マンチェスター・シティとユヴェントスから関心を寄せられていることをチェルシー側に伝えていたとみられる。
この事実がチェルシーの首脳陣に摩擦を生じさせ、共同オーナーのベハド・エグバリ氏は監督が退任した真の理由がやがて明らかになるとほのめかした。
チェルシーの内部関係者は、マレスカがシティ監督職に心を動かされたと見る。一方、エティハド・スタジアム側は昨年、彼に保証はしていなかったと主張する。
スタンフォード・ブリッジを去って以降、ACミラン、レアル・マドリード、トッテナムなどから関心を集めたが、グアルディオラのレガシーを継ぐ魅力には勝てなかった。
師匠自らが推薦
この人事はペップ・グアルディオラの全面的な支持を得ている。シティ・フットボール・グループとの関与が噂されるカタルーニャ出身の監督は、スポーツディレクターのウーゴ・ヴィアナと共に選考に関与したと報じられている。グアルディオラは、ヨハン・クライフにインスパイアされたクラブの現代的アイデンティティを継承する上で、マレスカが理想的な候補者と見ている。
マレスカはすでにシティの選手たちから高い評価を受けており、グアルディオラの退任を目前に控えたチームに安心感をもたらしている。選手と強い絆を築く彼の能力はレスター時代にも顕著で、選手たちが深夜、彼の部屋の窓の外で即興パーティーを開いたことは有名だ。チェルシーでエンツォ・フェルナンデスやマルク・ククレラらと築いた関係も、彼の優れた人間管理能力を裏付けている。
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夏の補強候補はすでに決定している。
マレスカ新監督が就任準備を進める中、注目は夏の移籍市場へ。ヴィアナSDと連携し、戦術に合うチーム再構築を図る。
移行を円滑にするため、新右サイドバックとセントラルMFが最優先補強ターゲットに挙げられている。
ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンが最有力候補で、ニューカッスルのティノ・リブラメントも高評価だ。アルゼンチンでは、マレスカがチェルシーのMFエンツォ・フェルナンデスと再会する可能性も報じられている。