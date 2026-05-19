エンツォ・マレスカがペップ・グアルディオラの後任としてマンチェスター・シティと3年契約を結んだため、チェルシーは多額の移籍金を得る。

ロンドン在任中、このイタリア人監督は契約上、ライバルクラブから接触があれば報告義務があった。マンチェスター・シティとユヴェントスから関心を寄せられていることをチェルシー側に伝えていたとみられる。

この事実がチェルシーの首脳陣に摩擦を生じさせ、共同オーナーのベハド・エグバリ氏は監督が退任した真の理由がやがて明らかになるとほのめかした。

チェルシーの内部関係者は、マレスカがシティ監督職に心を動かされたと見る。一方、エティハド・スタジアム側は昨年、彼に保証はしていなかったと主張する。

スタンフォード・ブリッジを去って以降、ACミラン、レアル・マドリード、トッテナムなどから関心を集めたが、グアルディオラのレガシーを継ぐ魅力には勝てなかった。



