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エンツォ・マレスカがアーセナルにプレミアリーグ優勝争いへの警告、マンチェスター・シティの記録的な4億5800万ポンド補強を受けて
エティハドでの記録的投資
シティのベンチから放たれる自信は、前例のないレベルの資金的後ろ盾に支えられている。同クラブはプレミアリーグ史上最高額の夏の補強費を更新し、新戦力の獲得に総額4億5800万ポンドという驚異的な金額を投じた。この補強策は移籍市場閉幕間際に一気に加速し、アユーブ・ブアディに8600万ポンド、イリマン・エンディアイエに6500万ポンド、そして締切日にはエンソ・フェルナンデス獲得に1億2500万ポンドの大型移籍金を費やした。マンチェスター・シティはさらに、その夏の早い段階でエリオット・アンダーソンにも1億1600万ポンドを投じている。
この大刷新の規模は、マンチェスターで進んでいた大きな移行期によって必要とされたものだった。同クラブは最近、ペップ・グアルディオラのような伝説的存在に加え、中盤の重要な柱だったロドリとベルナルド・シウバにも別れを告げた。これらの退団によって3億ポンド超の収入が生まれた一方で、その全額、さらにそれ以上を再投資するという決断は、クラブが衰退期に入ることを拒む強い意思を浮き彫りにしている。新戦力は、複数の大会で高いパフォーマンス水準を維持しつつ、前回のシーズンで悩まされた疲労に苦しむことのないチームの背骨になると期待されている。
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マレスカ、選手層の重要性を強調
マレスカは、プレミアリーグ優勝争いでアーセナルと真っ向から渡り合うために必要な戦力が、ついに自分たちの陣容にそろったと考えている。土曜日にアーリング・ハーランドのヘディング弾でコヴェントリー・シティに1-0の僅差勝利を収めた後、イタリア人指揮官は新たな顔ぶれとなったチームがもたらす戦術的柔軟性をすぐさま強調した。昨季はシティがミケル・アルテタ率いるチームに勝ち点7差をつけられて終えたが、この夏のマンチェスターの青い側では大きな変革が進み、その差を埋めるべく控え戦力の質の底上げが図られている。
エティハドでの接戦を制した後に語ったマレスカは、アーセナルのベンチ戦力に肩を並べることこそ成功への最低条件だと明言した。「コミュニティ・シールド以降を見れば分かるが、私たちはコミュニティ・シールドを戦い、その後でアーセナルはさらに2試合［コヴェントリー戦とアストン・ヴィラ戦］をこなし、毎試合5人を入れ替えている」とマレスカは話した。さらに、アーセナルが投入できるタレントの質についても触れ、「ワールドカップ優勝経験者が2人、［ミケル］メリーノと［マルティン］スビメンディ、それにイングランド代表の選手が2人、［エベレチ・］エゼと［ノニ］マドゥエケ、そしてもう1人は思い出せないが、たしか［ピエロ］インカピエだったと思う」と述べた。
新戦力が即座にインパクトを残す
この投資の成果は、コヴェントリーとの一戦で明白となった。この試合でシティは苦しい展開を強いられた。クラブ史上最高額の新戦力フェルナンデスは、トレーニングを2回しかこなしていない状況で先発に抜てきされた。これは、ニコ・オライリーがウォーミングアップ中に背中を負傷したために生じた必要措置だった。準備不足にもかかわらず、このアルゼンチン人MFは、その高額な移籍金に見合うクオリティーの片りんを見せた。
マレスカは特に、途中出場の選手たちが試合終盤をどうマネジメントしたかに満足していた。コヴェントリーが終盤に圧力を強め、GKジャンルイジ・ドンナルンマを何度も脅かす中、マレスカは中盤を安定させるためにブアディを投入。こうした高額タレントを送り出して試合を締めくくれることこそ、今季の違いを生む要素になると指揮官は感じている。支出の哲学について、こう説明した。
「結局のところ、そこにいたいなら選択肢が必要だ。アーセナルには選択肢がある。我々にも選択肢がある。ほかの多くのチームにも選択肢はあるが、それは我々だけではない。私は我々が持つ選択肢に非常に満足しているし、競争したいのであれば、それは我々にとって重要なことだ」
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プレミアリーグ首位争い
マンチェスター・シティは現在、プレミアリーグ首位に立っている。ボーンマス、クリスタル・パレス、そして今回のコヴェントリー・シティを破り、開幕からの全勝を維持しているためだ。ただ、そのリードは依然として盤石ではない。アーセナルは日曜日にチェルシーに勝利すれば、勝ち点9で並ぶ可能性がある。シーズン序盤における両者の戦いぶりを見る限り、タイトル争いは今季も再び一騎打ちとなる様相で、最終的に5月の王者を決めるのは選手層の持続力になりそうだ。
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