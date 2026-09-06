この投資の成果は、コヴェントリーとの一戦で明白となった。この試合でシティは苦しい展開を強いられた。クラブ史上最高額の新戦力フェルナンデスは、トレーニングを2回しかこなしていない状況で先発に抜てきされた。これは、ニコ・オライリーがウォーミングアップ中に背中を負傷したために生じた必要措置だった。準備不足にもかかわらず、このアルゼンチン人MFは、その高額な移籍金に見合うクオリティーの片りんを見せた。

マレスカは特に、途中出場の選手たちが試合終盤をどうマネジメントしたかに満足していた。コヴェントリーが終盤に圧力を強め、GKジャンルイジ・ドンナルンマを何度も脅かす中、マレスカは中盤を安定させるためにブアディを投入。こうした高額タレントを送り出して試合を締めくくれることこそ、今季の違いを生む要素になると指揮官は感じている。支出の哲学について、こう説明した。

「結局のところ、そこにいたいなら選択肢が必要だ。アーセナルには選択肢がある。我々にも選択肢がある。ほかの多くのチームにも選択肢はあるが、それは我々だけではない。私は我々が持つ選択肢に非常に満足しているし、競争したいのであれば、それは我々にとって重要なことだ」