AFP
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エンツォ・マレスカがついに沈黙を破る。マンチェスター・シティ指揮官は、115件の告発を巡る法廷闘争のさなかに選手たちが戻る中、集中力と前向きな姿勢を求めた。
マレスカが歴史的判決を受けてチームに言及
マレスカは、プレミアリーグがクラブに科した115件の告発の大半について有罪と認定されて以降、初めてそろってトレーニングを行う中で、選手たちに集中力を保ち、前向きでいるよう促した。今回の再始動のタイミングは重要な意味を持っていた。サッカー界に衝撃を与える厳しい報告が出てからわずか9日後の木曜日、クラブの各国代表選手たちがシティ・フットボール・アカデミーに戻ってきたためだ。
プレミアリーグの調査は、クラブが9年間にわたって総額8億3000万ポンド超の秘密資金を隠すため、「見せかけ」の契約を利用していたと結論づけた。ピッチ外で法的な混乱が激しさを増す中、マレスカの第一の目的は、シーズンの重要な局面においてこの騒動がチームの勢いをそがないようにすることだった。
『BBC』によると、評決のニュースが出た時点でチームの大半がそれぞれの代表活動で不在だったことを受け、マレスカは国内での任務に戻った選手たちに対して話をする見通しだった。この重要なミーティングで、シティのヘッドコーチは、今週末にプレミアリーグの戦いが再開される中、クラブをのみ込んでいる危機によって態度や集中力に影響を受けないよう選手たちに求めたとみられている。
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マレスカ、アンフィールドで結束を呼びかける
マレスカはまた、チームがアンフィールドに乗り込む際にはマンチェスター・シティのサポーターにも役割を果たしてほしいと訴えた。重要なプレミアリーグの一戦になることが見込まれる中、選手たちにはファンの情熱と後押しが必要になると強調している。
シティを率いる同監督は「まず第一に、敵地アンフィールドでは、我々は自分たちの情熱を持っていくし、ゲームプランも持っていく。だが間違いなく、彼らの声、彼らの情熱が必要だ。この2日間で昨季のアンフィールドでの試合を見たが、試合終了後の祝福は素晴らしかった」と語った。
さらに「我々は全員が一つにならなければならない。私は何度も言ってきたが、この組織が過去15年間トップであり続けた理由は、オーナー、CEO、スポーティングディレクター、監督、選手、ファンが、みな同じ方向を向いていたからだ。これは素晴らしいことだ」と続けた。
ハーランド、団結を呼びかける指揮官の訴えに同調
日曜日のリヴァプール戦を前に『Sky Sports』の取材に応じたFWアーリング・ハーランドは、指揮官と同様の考えを口にし、次のように語った。「僕はこの場所をとても大切に思っている。ここで最初の4年間を過ごしたし、僕たちにとって特別な場所なんだ。シティとファンのこともとても大切に思っている。僕自身もファンだからね。彼らの気持ちを感じている。ファンは日曜日に楽しい時間を過ごすはずだ。僕たちは団結しなければならない。お互いに支え合い、前向きでいなければならない。人生で何が起きようとも、僕たちはいつだって笑顔でいなければならない。前向きでいて、先を見据え、フットボールの試合に勝とうとし、この状況を楽しむことだ。僕たちは団結し、お互いに愛を広げていかなければならない。この道のりを楽しみ、笑顔でいよう」。このノルウェー代表FWが公の場でクラブの文化を支持したことは、この試練の時期における選手たちと地域コミュニティーの強い結びつきを浮き彫りにしている。
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焦点はアンフィールドとPSGへ移る
ひとまず、マレスカ監督のチームはピッチ外の混乱を脇に置き、ピッチ上で迎える重要な1週間に集中しなければならない。シティは日曜日にアンフィールドへ乗り込み、長年のライバルであるリヴァプールとプレミアリーグの大一番に臨む。その後は本拠地エティハドに戻り、来週にはチャンピオンズリーグ王者パリ・サンジェルマンを迎える。注目度の高い2試合が立て続けに控える中、マレスカ監督は集中と前向きさを求める自身のメッセージによって、選手たちが雑音を遮断し、タイトル獲得への歩みを維持できることを願っている。
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