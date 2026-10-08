マレスカは、プレミアリーグがクラブに科した115件の告発の大半について有罪と認定されて以降、初めてそろってトレーニングを行う中で、選手たちに集中力を保ち、前向きでいるよう促した。今回の再始動のタイミングは重要な意味を持っていた。サッカー界に衝撃を与える厳しい報告が出てからわずか9日後の木曜日、クラブの各国代表選手たちがシティ・フットボール・アカデミーに戻ってきたためだ。

プレミアリーグの調査は、クラブが9年間にわたって総額8億3000万ポンド超の秘密資金を隠すため、「見せかけ」の契約を利用していたと結論づけた。ピッチ外で法的な混乱が激しさを増す中、マレスカの第一の目的は、シーズンの重要な局面においてこの騒動がチームの勢いをそがないようにすることだった。

『BBC』によると、評決のニュースが出た時点でチームの大半がそれぞれの代表活動で不在だったことを受け、マレスカは国内での任務に戻った選手たちに対して話をする見通しだった。この重要なミーティングで、シティのヘッドコーチは、今週末にプレミアリーグの戦いが再開される中、クラブをのみ込んでいる危機によって態度や集中力に影響を受けないよう選手たちに求めたとみられている。