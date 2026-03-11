エンツォ・フェルナンデス、PSG移籍か？チェルシーがCL出場権を逃せば、ブルーズのスター選手が衝撃的な退団を迫られる可能性も

新監督リアム・ローゼニオのもとでも、このミッドフィルダーは重要な戦力であり続けている。しかし報道によれば、選手は年明けのベンチ陣の交代に当初動揺していたという。前監督エンツォ・マレスカとは強い絆で結ばれていたからだ。この移行期は、彼が西ロンドンのクラブに長期的に残留するかどうかの憶測が飛び交う時期とも重なっていた。

さらに事態を複雑にしているのが、代理人の変更だ。彼は元PSGのスター選手ハビエル・パストーレとベテラン代理人マティアス・トランソが率いる新事務所に加入した。輝かしいシーズンを終えた後、代理人側は即座にクラブに対し、契約条件の改善を求める意向を伝えた。南米出身の選手が高額年俸を得ているにもかかわらず、彼の陣営はパフォーマンスが新たな契約条件に値すると確信している。