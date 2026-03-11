Getty Images Sport
エンツォ・フェルナンデス、PSG移籍か？チェルシーがCL出場権を逃せば、ブルーズのスター選手が衝撃的な退団を迫られる可能性も
チャンピオンズリーグ出場権が鍵を握る
フランスのメディア『レキップ』によれば、フェルナンデスがPSGの長期的な獲得目標として浮上している。欧州王者である同クラブは、チェルシーが欧州のトップリーグ出場権を逃す可能性を見据え、25歳の選手を積極的に追っている。 アルゼンチン代表選手は2023年1月にベンフィカから驚異的な1億2100万ユーロで加入。契約は2032年6月まで残っているが、フランス強豪クラブはチェルシーの決意を試すだけの財政力を有している。
衝撃的な離脱の可能性は、国内での成功に大きく左右される。 29節終了時点で、チェルシーは48ポイントでプレミアリーグ5位、6位のリバプールと同ポイントである。重要なのは、トップ4争いでアストン・ヴィラとマンチェスター・ユナイテッドにわずか3ポイント差で迫っている点だ。来季の大会出場権を逃せば、近年巨額の資金を投じてきたブルーズにとって大きな財政的打撃となり、適切なオファーがあればアルゼンチン人選手の放出を余儀なくされる可能性がある。
経営陣の交代と新たな契約要求
新監督リアム・ローゼニオのもとでも、このミッドフィルダーは重要な戦力であり続けている。しかし報道によれば、選手は年明けのベンチ陣の交代に当初動揺していたという。前監督エンツォ・マレスカとは強い絆で結ばれていたからだ。この移行期は、彼が西ロンドンのクラブに長期的に残留するかどうかの憶測が飛び交う時期とも重なっていた。
さらに事態を複雑にしているのが、代理人の変更だ。彼は元PSGのスター選手ハビエル・パストーレとベテラン代理人マティアス・トランソが率いる新事務所に加入した。輝かしいシーズンを終えた後、代理人側は即座にクラブに対し、契約条件の改善を求める意向を伝えた。南米出身の選手が高額年俸を得ているにもかかわらず、彼の陣営はパフォーマンスが新たな契約条件に値すると確信している。
欧州の関心の中で際立つ統計
彼は今シーズン、ピッチ上で並外れた活躍を見せ、自身の要求を裏付けてきた。リーグ戦28試合、欧州カップ戦8試合、EFLカップ4試合、FAカップ2試合を含む全大会通算42試合に出場し、3,331分間で11得点8アシストを記録。現在チーム内でチャンス創出数と成功パス数でトップに立っている。
PSGが欧州移籍市場で主導権を握る一方、彼はスペインの強豪レアル・マドリードにも憧れているとされる。興味深いことに、報道によれば彼はリーグ・アン移籍よりもベルナベウへの移籍の可能性に強く関心を持っているという。にもかかわらず、クラブはこの状況に全く動じておらず、貴重な戦力を売却する意図は一切ないと断固として主張している。
ロゼニオール、エース選手を必死に留めようとしている
ロゼニオール監督は、この中盤の要を留めたいという意思を明確に示している。移籍の噂について問われると、監督は最近こう述べた。「私には何の意味もない。世界クラスの選手であれば、制御できない憶測が常に付きまとうものだ」と。彼は明らかに、この選手を長期的な戦術構想の礎と見なしている。
このイングランド人監督はさらにこう付け加えた。「彼はチェルシーの選手だ。私にとって非常に重要な存在だ。短期的にも長期的にも、我々は非常に良い、そして願わくば勝利をもたらす関係を築けると思う」次節の重要なリーグ戦ではチェルシーがニューカッスル・ユナイテッドをホームに迎える。3ポイント差を縮めることが不可欠だ。このレベルの選手層を満足させ、彼の離脱を防ぐためには、チャンピオンズリーグ出場権の確保が何よりも重要である。
