フェルナンデスはブルーズの中盤の要として活躍してきたが、コーチングスタッフとクラブ首脳陣は行動を起こさざるを得ないと判断した。この決定は単独で行われたものではなく、スポーツディレクターやオーナー陣が一致団結し、選手の地位や市場価値にかかわらず、クラブの内部基準を遵守させることを確約した。監督は、ワールドカップ優勝者である彼への扉は開かれたままであると強調しつつも、チームの環境を守るためにはこの処分が必要だったと述べた。

「1時間前にエンツォと話をした」とロゼニオールは語った。「サッカークラブとして、彼は明日の試合や来週日曜日のマンチェスター・シティ戦に出場できない。我々の文化や築き上げようとしているものに関して、一線を超えてしまったのだ。 私はエンツォを人間としても選手としても最大限に尊敬している。彼が苛立っているのは、我々の成功を願っているからだ。エンツォの発言やククレラのインタビューは、その思いから生まれたものだ。クラブの成功を願うという純粋な気持ちから来ているのだ。

「エンツォについては、まず人間として、そして選手として、私は最大限の敬意を抱いている。彼が不満を抱いているのは、我々の成功を願っているからだ。今回の決定に関して言えば、これは私一人やスポーツディレクター、オーナー、選手たちだけの問題ではない。我々は一致団結してこの決定を下した。エンツォへの扉が閉ざされたわけではない。これは処分に過ぎない。 クラブの文化を守る必要があり、その点において一線を超えてしまった。エバートン時代でさえ、彼のプレーに献身性が欠けていたわけではない。彼自身や彼の望み、将来について代弁することについては、私が語るべきことではない。」