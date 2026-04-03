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エンツォ・フェルナンデス、「一線を越えた！」 リアム・ローゼニオール監督、レアル・マドリード移籍に関する発言でMFを批判 怒りのチェルシー監督がマルク・ククレラを非難
ミッドフィルダーが規律違反により出場停止処分を受けた
このアルゼンチン人MFは2試合の出場停止処分を受け、FAカップ準々決勝と、マンチェスター・シティとの重要なプレミアリーグの試合の両方を欠場することになった。ロゼニオール監督は、この決定が試合前の記者会見のわずか1時間前に開かれた非公開の会議を経て下されたことを明かした。この決定は、フェルナンデスが自身とレアル・マドリードとの移籍の噂について言及したことを受けて下されたものだ。チェルシーのスター選手は次のように語った。「スペインに住んでみたい。 マドリードは本当に気に入っている。ブエノスアイレスを思い出させるんだ。選手は自分が住みたい場所に住むものだ。僕はマドリードに住みたい。英語でも何とかやっていけるが、スペイン語の方がずっと楽だ。」
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ローゼニオールが強硬な姿勢を説明する
フェルナンデスはブルーズの中盤の要として活躍してきたが、コーチングスタッフとクラブ首脳陣は行動を起こさざるを得ないと判断した。この決定は単独で行われたものではなく、スポーツディレクターやオーナー陣が一致団結し、選手の地位や市場価値にかかわらず、クラブの内部基準を遵守させることを確約した。監督は、ワールドカップ優勝者である彼への扉は開かれたままであると強調しつつも、チームの環境を守るためにはこの処分が必要だったと述べた。
「1時間前にエンツォと話をした」とロゼニオールは語った。「サッカークラブとして、彼は明日の試合や来週日曜日のマンチェスター・シティ戦に出場できない。我々の文化や築き上げようとしているものに関して、一線を超えてしまったのだ。 私はエンツォを人間としても選手としても最大限に尊敬している。彼が苛立っているのは、我々の成功を願っているからだ。エンツォの発言やククレラのインタビューは、その思いから生まれたものだ。クラブの成功を願うという純粋な気持ちから来ているのだ。
「エンツォについては、まず人間として、そして選手として、私は最大限の敬意を抱いている。彼が不満を抱いているのは、我々の成功を願っているからだ。今回の決定に関して言えば、これは私一人やスポーツディレクター、オーナー、選手たちだけの問題ではない。我々は一致団結してこの決定を下した。エンツォへの扉が閉ざされたわけではない。これは処分に過ぎない。 クラブの文化を守る必要があり、その点において一線を超えてしまった。エバートン時代でさえ、彼のプレーに献身性が欠けていたわけではない。彼自身や彼の望み、将来について代弁することについては、私が語るべきことではない。」
ククレラのインタビューを巡る摩擦
規律上の問題はフェルナンデスだけにとどまらない。フルバックのマルク・ククレジャも、メディアのインタビューでクラブの進路に対する不満を口にし、バルセロナからのオファーを断るのは難しいと認めたことで、監督の怒りを買った。チームメイトとは異なり、このスペイン人選手は試合出場停止処分を免れたが、ロゼニオール監督は、同選手がまずコバムで内部的に不満を話し合わなかったことに対し、深い失望を表明した。
「昨日はオフィスで30分ほど、マルクと素晴らしい話し合いができた」とローゼニオールは述べた。「私はここに来てまだ3ヶ月も経っていないが、この仕事を楽しみながらやっている。マルクのインタビューで私が失望したのは、その発言が公の場で行われた点だ。彼は自分の気持ちをまず私たちに話すべきだったと思う。サッカークラブとして、我々は改善が必要だと認識している。その目標を達成するために、夏に何をするべきかも分かっている。」
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次は何が待っているのでしょうか？
チェルシーは、土曜日にFAカップ準々決勝でポート・ヴェイルと対戦する準備を進めており、来週にはプレミアリーグでマンチェスター・シティとの試合が控えている。一方、フェルナンデスはこの2試合とも観客として観戦することになる。ブルーズは現在、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指している。チームはプレミアリーグの順位表で31試合を終えて勝ち点48で6位につけており、トップ4とは6ポイント差がついている。