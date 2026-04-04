ミッドフィールダーのエンツォ・フェルナンデスは、代表戦期間中の発言を受け、チェルシーFCから2試合の出場停止処分を受けた。しかし、彼の代理人であるハビエル・パストーレは、『The Athletic』とのインタビューで、この処分は完全に過剰であると述べた。
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エンツォ・フェルナンデスを巡る騒動は続く！チェルシーでの出場停止処分を受け、代理人のハビエル・パストーレが動き出した
「この処分はまったく不当だ。チャンピオンズリーグ出場権がかかっているチェルシーにとって極めて重要な2試合で、しかも彼がチームで最も重要な選手の一人であるにもかかわらず、彼を2試合出場停止にするなんて」とパストーレは述べた。
さらに彼はこう続けた。「チェルシーの現状を鑑みれば、この処分は厳しすぎる。彼が出場停止処分を受けたことについて、正当な理由も正当化も全く見当たらない。」
ロゼニオール、フェルナンデスについて：「一線を越えた！」
フェルナンデスは、チャンピオンズリーグのラウンド16でパリ・サンジェルマンに敗退した後、スタンフォード・ブリッジでの自身の将来について明言を避けていた。数日後、アルゼンチンのメディアとのインタビューで、この25歳の選手は、もしロンドンを離れることになれば、ブエノスアイレスを彷彿とさせるマドリードに住みたいと強調した。
しかし、チェルシーはこの発言を黙って見過ごすことはできず、25歳の選手をチームから外した。リアム・ロゼニオール監督によれば、彼は「代表戦の中断期間中に一線を越えてしまった」という。
エンツォのアドバイザー：「アルゼンチン人がそう言うのは当然だ」
フェルナンデスと彼の代理人はこの状況を理解できないとしているが、「エンツォはそれを受け入れた。彼はどこに行っても全力を尽くし、決定を尊重する極めてプロフェッショナルな選手だからだ。しかし、彼が特定のクラブの名前を挙げたり、チェルシーを去りたいと言ったりしたわけではないため、我々はこの処分を理解できない」
アルゼンチン人選手は単に、「いつの日かどのヨーロッパの都市に住みたいかと尋ねられたため、その都市について言及しただけだ。彼がマドリードを挙げたのは、言語がブエノスアイレスのものと似ていること、そしてそれが理にかなっているから――アルゼンチン人がそう言うのはごく自然なことだ――さらに文化や気候などの理由によるものだ。しかし、彼がチェルシーやロンドンを去りたいと言ったことは一度もない」と述べた。
チェルシーは2023年1月、ベンフィカ・リスボンからこのMFを約1億2100万ユーロという史上最高額で獲得し、即座に2032年までの長期契約を結んだ。フェルナンデスは、2022年にカタールで開催されたワールドカップでアルゼンチンが優勝した際、大会最優秀若手選手に選出されていた。
エンツォ・フェルナンデス：2025/26シーズンの成績
コンテスト
試合
ゴール
アシスト
プレミアリーグ
30
8
3
チャンピオンズリーグ
10
3
2
FAカップ
2
1
1
EFLカップ
4
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