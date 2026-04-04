エンツォ・フェルナンデスを巡る騒動は続く！チェルシーでの出場停止処分を受け、代理人のハビエル・パストーレが動き出した

フェルナンデスと彼の代理人はこの状況を理解できないとしているが、「エンツォはそれを受け入れた。彼はどこに行っても全力を尽くし、決定を尊重する極めてプロフェッショナルな選手だからだ。しかし、彼が特定のクラブの名前を挙げたり、チェルシーを去りたいと言ったりしたわけではないため、我々はこの処分を理解できない」

アルゼンチン人選手は単に、「いつの日かどのヨーロッパの都市に住みたいかと尋ねられたため、その都市について言及しただけだ。彼がマドリードを挙げたのは、言語がブエノスアイレスのものと似ていること、そしてそれが理にかなっているから――アルゼンチン人がそう言うのはごく自然なことだ――さらに文化や気候などの理由によるものだ。しかし、彼がチェルシーやロンドンを去りたいと言ったことは一度もない」と述べた。

チェルシーは2023年1月、ベンフィカ・リスボンからこのMFを約1億2100万ユーロという史上最高額で獲得し、即座に2032年までの長期契約を結んだ。フェルナンデスは、2022年にカタールで開催されたワールドカップでアルゼンチンが優勝した際、大会最優秀若手選手に選出されていた。