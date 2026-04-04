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エンツォ・フェルナンデスは、レアル・マドリードに関する発言によりFAカップの試合で出場停止処分を受けたチェルシーの副キャプテン、マルク・ククレラがベンチの後ろに座っているのを見て、彼と共に笑っている。
エンツォとククレラがスタンドで笑っている
アルゼンチン人MFは、レアル・マドリードとの移籍交渉が広く報じられたことを受け、最近、リアム・ロゼニオール監督によってチェルシーの登録メンバーから外された。突然の2試合出場停止処分をめぐる騒動が続いているにもかかわらず、フェルナンデスは非常に上機嫌そうだった。チェルシーのベンチ真後ろに、チームと同じグレーの冬用コートを着て座っている姿が目撃されたフェルナンデスは、サイドバックのククレジャと大笑いしている様子が写真に収められており、スタンフォード・ブリッジでの自身の将来をめぐる騒動にも全く動じていないようだった。
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なぜロゼニオールはフェルナンデスを出場停止にしたのか
フェルナンデスの欠場は、ブルーズにとって最悪のタイミングとなった。 25歳の同選手はクラブから2試合の出場停止処分を受け、土曜日のFAカップ・ポート・ヴェイル戦（7-0で勝利）およびマンチェスター・シティとの重要なプレミアリーグ戦を欠場することになった。ロゼニオール監督は、非公開の会議を経てこの決定が下されたことを認め、副キャプテンである同選手が最近の発言で「我々のクラブ文化において一線を越えてしまった」と述べた。
この出場停止処分は、移籍金1億700万ポンドの選手が自身の望むキャリアパスについて大きなヒントを漏らした、あるYouTubeのインタビューに端を発している。将来について問われると、フェルナンデスは次のように打ち明けた。「スペインに住みたいですね。マドリードが本当に好きなんです。ブエノスアイレスを思い出させるんです。選手は自分が住みたい場所に住むものです。僕はマドリードに住むでしょう。英語でも何とかやっていけますが、スペイン語の方がずっと楽です。」
エンツォ・フェルナンデスの代理人がチェルシーを批判
ロゼニオール監督とチェルシーの首脳陣による過酷な処分は、フェルナンデス陣営の激しい反発を招いた。彼の代理人であり、元パリ・サンジェルマンのMFハビエル・パストーレは、クラブの決定を激しく非難し、この処分を「全く不当だ」と断じた。パストーレは、特に今後の試合がチェルシーのシーズンにとって極めて重要であることを踏まえると、この出場停止処分は疑惑の違反行為に見合わないと主張した。
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チェルシーの次はどうなるのか？
フェルナンデスとククレラがスタンドで冗談を交わす中、チームメイトたちはポート・ヴェイルを7-0で圧倒し、FAカップ準決勝進出を決めた。フェルナンデスは、間近に迫ったマンチェスター・シティとの大一番を欠場せざるを得ず、すでに厳しい視線にさらされているチェルシーは、主力MFを欠いた状態で今シーズン最も過酷な試練の一つに立ち向かわなければならない。