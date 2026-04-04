フェルナンデスの欠場は、ブルーズにとって最悪のタイミングとなった。 25歳の同選手はクラブから2試合の出場停止処分を受け、土曜日のFAカップ・ポート・ヴェイル戦（7-0で勝利）およびマンチェスター・シティとの重要なプレミアリーグ戦を欠場することになった。ロゼニオール監督は、非公開の会議を経てこの決定が下されたことを認め、副キャプテンである同選手が最近の発言で「我々のクラブ文化において一線を越えてしまった」と述べた。

この出場停止処分は、移籍金1億700万ポンドの選手が自身の望むキャリアパスについて大きなヒントを漏らした、あるYouTubeのインタビューに端を発している。将来について問われると、フェルナンデスは次のように打ち明けた。「スペインに住みたいですね。マドリードが本当に好きなんです。ブエノスアイレスを思い出させるんです。選手は自分が住みたい場所に住むものです。僕はマドリードに住むでしょう。英語でも何とかやっていけますが、スペイン語の方がずっと楽です。」



