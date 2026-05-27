ブルーズの副主将は、ロンドンのクラブとの契約延長について依然として合意に至らず、去就を検討している。25歳の彼は、日曜日にサンダーランドに敗れてシーズンを終えた際、ファンに別れを告げたように見えた。

フェルナンデスは2023年1月、ベンフィカから1億2100万ユーロの移籍金で加入。クラブは新監督シャビ・アロンソの体制を安定させるため、早期の去就決定を希望している。1月にはエンツォ・マレスカが退任し、カラム・マクファーレン、リアム・ローゼニオール、再びマクファーレンと監督が短期間で交代する混乱もあった。