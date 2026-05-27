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エンツォ・フェルナンデスは移籍を希望。チェルシーのMFは今夏、レアル・マドリードへの移籍を望み接触。一方、チェルシーの提示した巨額移籍金も判明。
夏の退団の可能性を探る
ブルーズの副主将は、ロンドンのクラブとの契約延長について依然として合意に至らず、去就を検討している。25歳の彼は、日曜日にサンダーランドに敗れてシーズンを終えた際、ファンに別れを告げたように見えた。
フェルナンデスは2023年1月、ベンフィカから1億2100万ユーロの移籍金で加入。クラブは新監督シャビ・アロンソの体制を安定させるため、早期の去就決定を希望している。1月にはエンツォ・マレスカが退任し、カラム・マクファーレン、リアム・ローゼニオール、再びマクファーレンと監督が短期間で交代する混乱もあった。
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実績ある優勝馬の血統
フェルナンデスは、アルゼンチン代表として2022年W杯と2024年コパ・アメリカを制した。クラブでもチェルシーで2024-25シーズン・カンファレンスリーグと2025年クラブW杯、ベンフィカでポルトガルリーグ優勝など多数タイトルを獲得。
南米でもリバー・プレートでアルゼンチンリーグとトロフェオ・デ・カンペオネス、デフェンサ・イ・フスティシアでコパ・スダメリカーナとレコパ・スダメリカーナを制した。これほどの栄光を手にしながらも、彼はロンドン生活に馴染めず、新たな挑戦を求めている。
レアル・マドリードと接触
TalkSPORTによると、フェルナンデスはレアル・マドリードからのオファーを歓迎し、代理人のハビエル・パストーレも既にクラブに接触している。今季は54試合に出場し、15ゴール7アシストを記録した。
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これからどうなるのでしょうか？
レアル・マドリードが中盤補強を検討しているが、1億2000万ポンドという巨額オファーを提示するかは依然不明だ。フェルナンデスは移籍市場の行方を見守る。レアルが要求に応じなければ、タイトル経験豊富なこのMFは、チャンピオンズリーグ出場権を逃したチェルシーに戻り、アロンソ監督の下で重要なシーズンに臨む。