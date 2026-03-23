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エンツォ・フェルナンデスはレアル・マドリードとの交渉は「一切ない」と強調する一方、チェルシーでの将来については曖昧な態度を崩していない
チェルシーの不安定な状況とフェルナンデスの去就
チェルシーのシーズンが急速に崩壊する中、フェルナンデスのレアル・マドリード移籍を巡る憶測が高まっている。1月にエンツォ・マレスカの後任として就任して以来、リアム・ローゼニオールは19試合を指揮し、フェルナンデスがわずか3年間でプレーした監督としては7人目となった。この監督の頻繁な交代により、同MFは深く幻滅しているという。さらに、4連敗という惨憺たる不振により、スタンフォード・ブリッジの雰囲気は著しく暗くなっている。 最近の惨敗には、屈辱的なアウェイでの5-2の敗戦や、パリ・サンジェルマンにホームで0-3で敗れ、チャンピオンズリーグからの敗退を決定づけた試合が含まれ、週末にはプレミアリーグでエバートンに0-3で敗れた。ブルーズは勝ち点48で6位に低迷しており、4位のアストン・ヴィラとは6ポイント差がついている。
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マドリード移籍の噂について
『AS』紙の報道によると、フェルナンデスはサンティアゴ・ベルナベウへの移籍の可能性を巡るメディアの過熱した憶測を、早々に鎮めた。アルゼンチン代表の招集でエセイサ空港に到着した際、記者団に対し、25歳の彼は現在続いている憶測について包括的な回答を示した。彼は次のように述べた。「今シーズンの終了まであと数ヶ月を残している。 レアル・マドリード？実のところ、何もありません。話し合いはゼロです。今はチェルシーに、そして残りの試合に集中しています。ワールドカップが終わってから、様子を見ましょう。」
契約交渉の膠着状態と新たなエージェント
ブルーズの首脳陣は当初、昨夏のクラブワールドカップ優勝を受けて、この選手との長期契約を確実なものにすることを目指していた。彼の現在の巨額契約は2032年6月末まで有効である。それにもかかわらず、契約更新に関する協議は完全に停滞している。 彼の不透明な状況にさらなる波紋を広げているのは、最近、ハビエル・パストーレとマティアス・トランソが率いる新たな代理会社「ザ・エレガント・ゲーム」と契約を結んだことだ。この戦略的な動きにより、パリ・サンジェルマンをはじめとする欧州のトップクラブからの関心はさらに高まっている。
- Adrian Dennis / AFP
スペインの首都の魅力
当面の優先事項は、国内リーグの残り3ヶ月を乗り切り、今度のワールドカップでアルゼンチンの世界王座を守ることにありますが、スペインの首都の魅力は依然として大きくのしかかっています。 報道によれば、彼の究極の野望はベルナベウで伝説的な功績を築くことにあるという。彼はすでに休暇を利用して頻繁にマドリードを訪れている。夏の大会終了後に自身の将来を再検討すると明言したことで、彼は事実上、所属するプレミアリーグのクラブに警戒態勢を敷かせた。クラブは今、この貴重な戦力を引き留めるために、並々ならぬ苦闘を強いられている。