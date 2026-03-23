エンツォ・フェルナンデスはレアル・マドリードとの交渉は「一切ない」と強調する一方、チェルシーでの将来については曖昧な態度を崩していない

チェルシーのシーズンが急速に崩壊する中、フェルナンデスのレアル・マドリード移籍を巡る憶測が高まっている。1月にエンツォ・マレスカの後任として就任して以来、リアム・ローゼニオールは19試合を指揮し、フェルナンデスがわずか3年間でプレーした監督としては7人目となった。この監督の頻繁な交代により、同MFは深く幻滅しているという。さらに、4連敗という惨憺たる不振により、スタンフォード・ブリッジの雰囲気は著しく暗くなっている。 最近の惨敗には、屈辱的なアウェイでの5-2の敗戦や、パリ・サンジェルマンにホームで0-3で敗れ、チャンピオンズリーグからの敗退を決定づけた試合が含まれ、週末にはプレミアリーグでエバートンに0-3で敗れた。ブルーズは勝ち点48で6位に低迷しており、4位のアストン・ヴィラとは6ポイント差がついている。