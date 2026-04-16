エンツォ・フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッド戦でチェルシーの先発メンバーに入るのか？ リアム・ローゼニオールが最新の練習後の情報を伝える

フェルナンデスは土曜のスタンフォード・ブリッジでのマンチェスター・ユナイテッド戦に正式に選出可能となった。このMFは、将来やレアル・マドリード移籍に関する発言でクラブから出場停止となり、直近2試合をベンチ外で過ごしていた。

ロゼニオール監督は会見で、25歳の同選手がトレーニングで十分成果を上げ、復帰の資格を得たと認めた。「エンツォはチームに合流し、非常に良いトレーニングを積んだ。選出はいつも通りだ」と説明した。 彼の献身性と取り組みは際立っている」と絶賛した。