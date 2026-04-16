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エンツォ・フェルナンデスはマンチェスター・ユナイテッド戦でチェルシーの先発メンバーに入るのか？ リアム・ローゼニオールが最新の練習後の情報を伝える
フェルナンデスがチームに復帰
フェルナンデスは土曜のスタンフォード・ブリッジでのマンチェスター・ユナイテッド戦に正式に選出可能となった。このMFは、将来やレアル・マドリード移籍に関する発言でクラブから出場停止となり、直近2試合をベンチ外で過ごしていた。
ロゼニオール監督は会見で、25歳の同選手がトレーニングで十分成果を上げ、復帰の資格を得たと認めた。「エンツォはチームに合流し、非常に良いトレーニングを積んだ。選出はいつも通りだ」と説明した。 彼の献身性と取り組みは際立っている」と絶賛した。
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停止措置の理由
フェルナンデスはレアル・マドリードへの関心を公に示し、残留するか不透明と発言。さらにマドリード居住を希望した。これを受け、ロゼニオールは「一線を越えた」と批判し、懲戒処分を科した。
彼が2試合欠場した間、チェルシーはFAカップ準々決勝でポート・ヴェイルに7-0で大勝したが、プレミアリーグではホームでマンチェスター・シティに0-3で敗れた。彼の復帰は、シティ戦でコントロール力を欠いた中盤に大きな後押しとなるだろう。
ブルーズの守備陣の負傷状況
フェルナンデスの復帰に加え、ロゼニオール監督はチームのコンディションについて詳細を報告。トレヴォ・チャロバもまもなく戦線復帰すると述べた。このディフェンダーは、パリ・サンジェルマンに敗れチャンピオンズリーグ敗退以来欠場していたが、現在はコバムでピッチに復帰している。
ローゼニオールは「トレヴォーは今日部分的にトレーニングに参加した」と説明した。 「明日も様子を見てから判断するが、もうすぐだ」 一方、キャプテンのリース・ジェームズは、1ヶ月前にニューカッスル戦で負ったけがからまだ回復中で、復帰にはもう少し時間がかかりそうだ。ロゼニオールは「リースはもう少し時間がかかる」と語った。
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コルウィルが回復のペースを加速させる
チェルシーの守備陣にとって朗報だ。レヴィ・コルウィルは重傷の前十字靭帯（ACL）損傷から着実に回復している。アカデミー出身の彼は金曜日、非公開のU-21親善試合で試合勘を取り戻す予定だ。
ローゼニオール監督はシーズン終了前にトップチームでの出場を期待し、「レヴィは優れた選手でありリーダーだ。長いリハビリが必要だが、シーズン中に戻ってくると信じている」と語った。 トップチームで起用する前に、彼の試合勘が100％戻っていることを確認したい」
チェルシーは土曜、スタンフォード・ブリッジでマンチェスター・ユナイテッドと「6ポイントマッチ」を戦う。6位ブルーズ（48点）は3位ユナイテッド（55点）との差を縮めるチャンスだ。