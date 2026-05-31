エンツォ・フェルナンデスはマンチェスター・シティにとってエリオット・アンダーソンの代替候補なのか？夏の移籍市場ではチェルシーのMFとの関連性が浮上している。

フェルナンデスのエティハド・スタジアム移籍はクラブが否定。シティの中盤は流動的で、複数選手の退団の可能性あり。トナリは候補だが、現時点でフェルナンデスは関心を引いていない。

「サンドロ・トナリなど候補はいるが、クラブ内部によるとチェルシーのエンツォ・フェルナンデスは対象外だ。2人目のMF獲得は必須ではないが、ロドリ、ニコ・ゴンサレス、マテオ・コバチッチの去就が不透明なため、動きはあり得る」とバフコフスキ氏は語った。