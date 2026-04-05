Getty Images Sport
翻訳者：
エンツォ・フェルナンデスの騒動の最中、チェルシーのスター選手にキャプテンマークを託したリアム・ローゼニオールは、キャプテンのコール・パーマーに感銘を受けた
パーマーがFAカップの大勝でブルーズを牽引
レギュラーの主将リース・ジェームズが負傷で欠場し、フェルナンデスも最近の規律違反問題により不在となったため、ロゼニオール監督はイングランド代表のスーパースターにチームの指揮を託した。 クラブ通算123試合目の出場となったパーマーは、自身はゴールを決められなかったものの、試合を通じてその存在感を示した。前半終了間際にジョーダン・ローレンス＝ガブリエルにオウンゴールを誘発するなど、3点目の得点に決定的な役割を果たし、チェルシーは快勝で準決勝進出を決めた。ロゼニオール監督は、パーマーを起用した決定は、現在のチーム内での彼の地位を反映したものであると述べた。
- AFP
ローゼニオールがキャプテン選出の理由を説明する
スタンフォード・ブリッジでの圧倒的な試合展開を受けて、ロゼニオール監督は自身の選手起用を即座に正当化し、ピッチ上ではリーダーシップが様々な形で現れることを強調した。同監督は、パーマーの技術的な度胸こそが、現在過渡期にあるチームにとって、彼を自然なリーダーたらしめていると考えている。「コールのキャリアの現段階において、これは自然な流れだと思う」とロゼニオール監督は説明した。「彼はリーダーシップを発揮している。 リーダーシップには様々なタイプがある。声を出して指示を出す選手もいれば、組織をまとめる選手もいる。」
監督は、パーマーの特有のプレースタイルが、自身の戦術体系におけるキャプテンの役割に合致する理由について詳しく語った。「コールの行動やリーダーシップの在り方は、非常に勇敢で、ピッチ上で果敢にボールに挑む点にある。たとえミスをしても、彼は再びボールを取り、前向きな姿勢を崩さない。それがまさに私がこのチームに求めている姿だ。今日の試合で、コールは見事にチームを率いていたと感じた。」
変革の過程において率先して模範を示す
パーマーは個人の輝きや試合を決める決定的なプレーで称賛されることが多いが、ロゼニオール監督は、この23歳の選手が試合の「地味な仕事」に献身的に取り組む姿勢に特に感銘を受けた。ブルーズの指揮官は、スコアが優位を示し、一息つける状況であっても、パーマーとジョアン・ペドロの両選手が守備面で貢献することで、チーム全体の雰囲気をリードしていると指摘した。
ポート・ヴェイル戦でのキャプテン就任を告げられた際、パーマーがどう反応したか尋ねられると、ロゼニオール監督は次のように答えた。「コールは喜んでいるよ。コールは重要な局面で試合を決められる選手だ。だが、今日の試合を見れば分かるだろうが、コールもジョアンも自陣まで戻って守備に加わっている。ペドロは自陣のペナルティエリア内でタックルを仕掛けていた。基本に立ち返らなければならない。 今日の試合において、選手たちはサッカーの基礎的な部分で非常に、非常に良かったと感じているし、コールは率先して模範を示してくれた。」
- Getty Images Sport
チェルシーのシーズンを救うにはスパークが必要か？
ポート・ヴェイルに圧勝し、チェルシーはFAカップでの勝ち抜きを決めたが、注目はすぐにプレミアリーグへと戻り、そこでははるかに厳しい試練が待ち受けている。 ブルーズはマンチェスター・シティとの大一番に向け準備を進めており、そこでローゼニオールが称賛したリーダーシップが極限まで試されることになる。フェルナンデスの出場可否が依然として不透明な中、パーマーは古巣との対戦で再びチームを率いることになるかもしれない。シーズンが最も重要な局面を迎える中、試合の「醜い側面」も厭わない存在感ある選手が、チェルシーの成功の鍵となるだろう。