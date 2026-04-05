エンツォ・フェルナンデスの騒動の最中、チェルシーのスター選手にキャプテンマークを託したリアム・ローゼニオールは、キャプテンのコール・パーマーに感銘を受けた

スタンフォード・ブリッジでの圧倒的な試合展開を受けて、ロゼニオール監督は自身の選手起用を即座に正当化し、ピッチ上ではリーダーシップが様々な形で現れることを強調した。同監督は、パーマーの技術的な度胸こそが、現在過渡期にあるチームにとって、彼を自然なリーダーたらしめていると考えている。「コールのキャリアの現段階において、これは自然な流れだと思う」とロゼニオール監督は説明した。「彼はリーダーシップを発揮している。 リーダーシップには様々なタイプがある。声を出して指示を出す選手もいれば、組織をまとめる選手もいる。」

監督は、パーマーの特有のプレースタイルが、自身の戦術体系におけるキャプテンの役割に合致する理由について詳しく語った。「コールの行動やリーダーシップの在り方は、非常に勇敢で、ピッチ上で果敢にボールに挑む点にある。たとえミスをしても、彼は再びボールを取り、前向きな姿勢を崩さない。それがまさに私がこのチームに求めている姿だ。今日の試合で、コールは見事にチームを率いていたと感じた。」