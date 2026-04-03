エンツォ・フェルナンデスの代理人：「ロシニョールの決定は不当だ…W杯後に退団する可能性もある」

バスティは、2試合の出場停止処分を受けた後のエンツォの心境について問われ、英紙『ザ・アスリート』とのインタビューで次のように答えた。 「彼はまだ状況を十分に理解できていない。監督から伝えられた際、彼は非常にプロフェッショナルで常に責任感があり、決定を尊重する人物なので受け入れたが、我々にはこの処分の正当性が理解できない。彼は他のクラブの名前を挙げたわけでも、チェルシーを去りたいと言ったわけでもない。単に、いつか住みたい場所について尋ねられた際に、マドリードという都市について話しただけだ。 言語や文化、ブエノスアイレスに似た気候から、アルゼンチン人なら誰でもマドリードを選ぶのは自然なことだ。しかし、彼がチェルシーやロンドンを去りたいと言ったことは一度もない」

さらに彼はこう付け加えた。「出場停止処分はどうやって下されたのか？木曜日、エンツォがロンドンに戻る飛行機の中でクラブからメッセージを受け取った。彼らは彼の発言について話し合いたいと伝え、インタビューのリンクを送ってきた。私は『問題ない。インタビューを見たが、クラブやチームメイト、サポーターに対する不敬な発言は一切見当たらなかった』と返信した。 繰り返すが、彼は『今はロンドンよりマドリードでの生活の方が良い』とは一言も言っていない。私が返信しても返事はなく、どうやら彼が到着する前に処分が決まっていたようだ」。

さらに彼はこう続けた。「この処分は全く不当だ。チャンピオンズリーグ出場権を懸けた戦いで、チームにとって最重要かつ中核的存在であり、ピッチ上のリーダーでもある選手を、チェルシーにとって決定的な2試合に出場停止にするのは非常に過酷だ。チームの現状を考慮すれば、この出場停止に正当な理由や正当化は一切ない」。

さらに彼はこう続けた。「クラブ側の立場や反応は理解できる。しかし、実際のところ、選手自身はどのクラブの名前も挙げていない。メディアで報じられた内容は、記者たちが独自に推測した結果に過ぎない。だから、クラブの事情は理解できるが、この処分は理解できない」。



関連記事：動画…エンツォ・フェルナンデス、レアル・マドリードから心温まるメッセージを受け取る