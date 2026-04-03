チェルシーのアルゼンチン人スター、エンツォ・フェルナンデスの代理人であるハビエル・バストーリ氏は、同選手がブルーズの今後の試合から外されるという決定について、「まったく不公平だ」と述べた。
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エンツォ・フェルナンデスの代理人：「ロシニョールの決定は不当だ…W杯後に退団する可能性もある」
厳しい処罰
チェルシーのライアン・ロズニエール監督は金曜日の記者会見で、FAカップのポート・ヴィル戦およびプレミアリーグのマンチェスター・シティ戦における今後の2試合の登録メンバーからフェルナンデスを外すことを発表した。その理由として、監督は同選手の最近の発言が「一線を越えている」と判断したことを挙げた。
25歳の同選手は、欧州で住みたい都市について「ルゾ・TV」の取材に答えた際、「妻にはいつも言っているんだ。もしヨーロッパで住む都市を選ばなければならないなら、マドリードが大好きだ。ライフスタイルやあらゆる面でブエノスアイレスに似ているから」と発言し、ブルーズでの将来に疑問符を投げかけていた。。
バスティは、この発言は選手のプロとしての将来に関するものではなく、メディアのインタビューでの質問に対する単なる率直な回答に過ぎないと説明し、チェルシー首脳陣は、選手がクラブに到着してすぐに処分が発表されるまで、自身の説明に対して何の反応も示さなかったと指摘した。
レアル・マドリードの口説き
バスティは、2試合の出場停止処分を受けた後のエンツォの心境について問われ、英紙『ザ・アスリート』とのインタビューで次のように答えた。 「彼はまだ状況を十分に理解できていない。監督から伝えられた際、彼は非常にプロフェッショナルで常に責任感があり、決定を尊重する人物なので受け入れたが、我々にはこの処分の正当性が理解できない。彼は他のクラブの名前を挙げたわけでも、チェルシーを去りたいと言ったわけでもない。単に、いつか住みたい場所について尋ねられた際に、マドリードという都市について話しただけだ。 言語や文化、ブエノスアイレスに似た気候から、アルゼンチン人なら誰でもマドリードを選ぶのは自然なことだ。しかし、彼がチェルシーやロンドンを去りたいと言ったことは一度もない」
さらに彼はこう付け加えた。「出場停止処分はどうやって下されたのか？木曜日、エンツォがロンドンに戻る飛行機の中でクラブからメッセージを受け取った。彼らは彼の発言について話し合いたいと伝え、インタビューのリンクを送ってきた。私は『問題ない。インタビューを見たが、クラブやチームメイト、サポーターに対する不敬な発言は一切見当たらなかった』と返信した。 繰り返すが、彼は『今はロンドンよりマドリードでの生活の方が良い』とは一言も言っていない。私が返信しても返事はなく、どうやら彼が到着する前に処分が決まっていたようだ」。
さらに彼はこう続けた。「この処分は全く不当だ。チャンピオンズリーグ出場権を懸けた戦いで、チームにとって最重要かつ中核的存在であり、ピッチ上のリーダーでもある選手を、チェルシーにとって決定的な2試合に出場停止にするのは非常に過酷だ。チームの現状を考慮すれば、この出場停止に正当な理由や正当化は一切ない」。
さらに彼はこう続けた。「クラブ側の立場や反応は理解できる。しかし、実際のところ、選手自身はどのクラブの名前も挙げていない。メディアで報じられた内容は、記者たちが独自に推測した結果に過ぎない。だから、クラブの事情は理解できるが、この処分は理解できない」。
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ワールドカップ終了後の退団
彼は続けた。「契約更新の話し合いは昨年12月か1月に始まったが、合意には至らなかった。彼の契約はあと6年残っているため、条件が適切でなかったことから更新を見送ることにした。現在のパフォーマンスを考えると、彼は現在受け取っている額以上の価値がある。おそらくこのことがクラブの不興を買ったのだろう。 我々は、チャンピオンズリーグ出場権獲得というチームの目標と、選手のワールドカップ出場に集中するため、交渉を延期することを決めた。計画としては、ワールドカップ後に再び会談を行い、合意に至らなければ他の選択肢を検討するつもりだ」。
さらに彼は続けた。「エンツォはチームの柱でありキャプテンだ。スポーツ面では、昨シーズンのタイトル獲得やプレミアリーグでの評価を得られたことに満足している。しかし、給与や尊重、扱われ方といった他の要素も決定に影響する。代理人として、私は現在クラブが彼に対して最善の対応をしていないと考えている。 副キャプテンを合理的な理由もなく2試合出場停止処分にしたことは、クラブが何らかのメッセージを送ろうとしていることを示唆しており、時間の経過とともに真の理由が明らかになるだろう」
そして彼は次のように締めくくった。 「エンツォはファンやチームメイトの反応を恐れてはいない。彼はロッカールームでは常に率直に話すし、生まれながらのリーダーだからだ。また、不快に感じたファンには謝罪したいと考えている。ただし、彼は他のクラブについて話したことも、移籍の意思を示したこともなく、騒ぎになったことはすべてメディアによる発言の解釈に過ぎないことを強調している。」