初会見でアロンソ監督は、スタンフォード・ブリッジでの新プロジェクトへの意気込みを語り、フェルナンデスの去就についてクラブの立場を説明した。44歳の同監督は、W杯で好パフォーマンスを見せた同選手と直接話したことを認めた。

元バイエル・レバークーゼン監督は会話の内容は非公開としたが、MFの移籍について率直に語った。フェルナンデスとの会話が公開されるか問われると、「話し合いました。内容は非公開です」と答えた。

続けて、フェルナンデスを残留させたいかと問われると、アロンソは「はい」と簡潔に答えた。