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エンツォ・フェルナンデスのレアル・マドリード移籍が噂される中、シャビ・アロンソが放出について見解を示した。
アロンソ、移籍の噂について言及
チェルシーの新監督アロンソは、今夏もMFフェルナンデスを残留させる意向を表明した。アルゼンチン代表の代理人が移籍先を探していると報じられ、レアル・マドリードも関心を示していたが、アロンソ監督は5月の就任後初会見で移籍説を否定した。
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監督はMFの残留を望んでいる
初会見でアロンソ監督は、スタンフォード・ブリッジでの新プロジェクトへの意気込みを語り、フェルナンデスの去就についてクラブの立場を説明した。44歳の同監督は、W杯で好パフォーマンスを見せた同選手と直接話したことを認めた。
元バイエル・レバークーゼン監督は会話の内容は非公開としたが、MFの移籍について率直に語った。フェルナンデスとの会話が公開されるか問われると、「話し合いました。内容は非公開です」と答えた。
続けて、フェルナンデスを残留させたいかと問われると、アロンソは「はい」と簡潔に答えた。
長期契約が将来を確かなものにする
移籍の噂は絶えないが、25歳の選手は2032年6月まで長期契約を結んでいるため、チェルシーは交渉で強気の姿勢を保っている。フェルナンデスはアルゼンチン代表の2026年W杯準決勝進出に貢献し、7月末に休暇に入る予定だ。
アロンソ監督の最大の焦点は、勝利へのメンタリティを取り戻し、クラブを国内トップに復帰させること。さらに欧州大会への復帰という野心も示し、「その目標を達成するには多くのことを正しく行う必要がある」と語った。 そのプロセスで、我々はどんなサッカーをしたいのか、どう位置づけたいのか、どこで試合をしてもどう臨みたいのか――それが私の仕事であり、とても楽しみにしている。しかし、間違いなく我々はそこに立ちたい。」
また、新しいコーチ陣について「昨季を終え、私たちはゼロから再出発する。新しいスタッフや監督も加わり、皆が非常に意欲的で、エネルギーと興奮を感じている」と前向きな見通しを示した。
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次は何が起こるのでしょうか？
ESPNによると、チェルシーはフェルナンデスが休暇後にロンドンに戻り、例年通りプレシーズントレーニングに参加すると期待している。アロンソ監督は8月の公式戦開始までに、新チームでチームワークを築くという課題に直面している。彼のプレミアリーグ初陣は、西ロンドンのライバル・フルハムとのアウェイゲームとなる。
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