チェルシーの監督は、フェルナンデスが今週末、2試合の出場停止処分残りを消化すると発表した。彼はスペインの首都に住みたいと語ったインタビューが公表され、処分を受けた。この発言はレアル・マドリードへの移籍を示唆すると解釈されていた。

第1戦目はチェルシーがポート・ヴェイルに7-0で大勝した試合で、彼はすでに欠場している。スタンフォード・ブリッジで行われる次節の重要な一戦でも出場停止が続くが、ロゼニオール監督はクラブの規律とシーズンを通じてチームに守ってほしい価値観を一貫して貫いている。