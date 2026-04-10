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エンツォ・フェルナンデスのチェルシーでの出場停止処分は維持される。リアム・ローゼニオール監督は「和解」に向けた話し合いや本人の謝罪があったにもかかわらず、マンチェスター・シティ戦での復帰はないと明言した。
内部処分が維持された
チェルシーの監督は、フェルナンデスが今週末、2試合の出場停止処分残りを消化すると発表した。彼はスペインの首都に住みたいと語ったインタビューが公表され、処分を受けた。この発言はレアル・マドリードへの移籍を示唆すると解釈されていた。
第1戦目はチェルシーがポート・ヴェイルに7-0で大勝した試合で、彼はすでに欠場している。スタンフォード・ブリッジで行われる次節の重要な一戦でも出場停止が続くが、ロゼニオール監督はクラブの規律とシーズンを通じてチームに守ってほしい価値観を一貫して貫いている。
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ロゼニオール、MFからの「心からの」謝罪を明かす
シティ戦を前にしたロゼニオール監督は、元ベンフィカの選手と何度も話し合ったと明かした。「エンツォとは3、4回話し、彼は私とクラブに謝罪した。日曜日の大一番後に処理する」と説明した。
また、このミスは重大だが、フェルナンデスの人間性を示すものではないと強調。「深刻な問題について真剣に話し合った。私は彼の性格を疑っているわけではない。人はミスを犯すものであり、処罰が度を越えてはならないと信じている」と続けた。
個人の才能より文化を重視する
優勝争いの大事な一戦で、クラブ最高額選手の一人を起用しないという決定に疑問の声が上がっている。しかしロゼニオール監督は、「サッカーはチームスポーツだ。個人ではなく、団結した文化こそが重要」と強調した。残り7試合でチャンピオンズリーグ出場圏内への復帰を目指す。
「サッカーはチームスポーツだ。個人のためのものではない。自滅するような真似をしてはいけない」とロゼニオールは出場停止の影響を問われると述べた。「私とクラブには、実践すればチームを強くする価値観と文化がある。 処分は下した。私が決めたことだ。エンツォには、この先も歩み続け、素晴らしいキャリアを築いてほしい」
- AFP
ブルーズの負傷者問題が深刻化している
フェルナンデスは、フィリップ・ヨルゲンセン、レヴィ・コルウィル、リース・ジェームズ、トレヴォ・チャロバ、ジェイミー・ギッテンズらが名を連ねる欠場者リストに加わった。戦力を大きく削られた西ロンドンのチームは、ペップ・グアルディオラ率いるチーム戦に備えている。 出場停止が続くMFについて、ローゼニオール監督は「日曜の試合には出られないが、今後チームにとって重要な存在になってほしい」と語った。監督は still hurdles to clear と述べ、強豪相手にはミスが許されないとも警告した。