ボーンマスはこの夏、スコットを売却しないという厳格な姿勢を維持しており、チェルシーからのオファーを拒否してきた。その金額は報道によれば最大6800万ポンドに達していたという。しかし、『ジ・インディペンデント』によれば、来週火曜日の市場閉幕前に8000万～9000万ポンド規模へと改善された提案が届けば、ボーンマスは立場の変更を迫られる可能性がある。

チェルシーはその要求額を満たすため、フェルナンデス売却で生じる資金を再投資する必要がある。フェルナンデスは月曜夜のフラム戦勝利の際、観客の一部から激しいブーイングを浴びており、ロンドンで不透明な状況に置かれている同選手を巡る緊張の高まりが浮き彫りとなった。