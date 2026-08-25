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エンツォ・フェルナンデスが移籍市場終盤でのマンチェスター・シティ移籍を視野に入れる中、チェルシーはアレックス・スコットへの巨額オファーを準備へ
マンチェスター・シティ、移籍市場終盤で獲得を推進
『The Independent』によると、チェルシーはボーンマスに過去3度のオファーを拒否された後、スコット獲得に向けて新たなアプローチを計画している。マンチェスター・シティは2週間前、フェルナンデスを1億2000万ポンドで獲得する期限を逃したが、エンツォ・マレスカはエティハド・スタジアムでかつての教え子と再会することを依然として強く望んでいる。
シティはロドリをバルセロナに失っており、戦力補強を強く求めている。報道によれば、今後数日以内にフェルナンデスに対する正式オファーを提出する準備が整っているという。チェルシーもこの関心の高まりを十分に認識しており、それに伴って生じる可能性のある穴を埋めるため、スコット獲得への動きを加速させている。
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ボーンマス、MFに巨額の移籍金を要求
ボーンマスはこの夏、スコットを売却しないという厳格な姿勢を維持しており、チェルシーからのオファーを拒否してきた。その金額は報道によれば最大6800万ポンドに達していたという。しかし、『ジ・インディペンデント』によれば、来週火曜日の市場閉幕前に8000万～9000万ポンド規模へと改善された提案が届けば、ボーンマスは立場の変更を迫られる可能性がある。
チェルシーはその要求額を満たすため、フェルナンデス売却で生じる資金を再投資する必要がある。フェルナンデスは月曜夜のフラム戦勝利の際、観客の一部から激しいブーイングを浴びており、ロンドンで不透明な状況に置かれている同選手を巡る緊張の高まりが浮き彫りとなった。
アロンソ、自身の将来について明確化を要求
シャビ・アロンソは、フェルナンデスを巡る現在の憶測について率直に言及し、状況は速やかに決着するとの見通しを明確に示した。フラム戦後、アロンソは退団が依然として十分あり得ると認めた。
『BBC』の『マッチ・オブ・ザ・デイ』でアロンソは、「サッカーでは、私は何が起きても驚かない。様子を見よう。私としては、将来について何が起こるのか分かっている状態を望んでいるが、今週どうなるか見ていく」と語った。指揮官は慎重な姿勢を崩していないが、即時の決着を望む意向は、スタンフォード・ブリッジでの切迫感を浮き彫りにしている。
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次に何が起こるのか？
マンチェスター・シティは今週、フェルナンデス獲得に向けてチェルシーの意思を試す高額の正式オファーを提示すると見られている。現王者がチェルシーの設定する評価額を満たせば、即座にドミノ効果が引き起こされ、チェルシーは期限までにスコット獲得への動きを加速させることを余儀なくされる。
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