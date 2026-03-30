(C)Getty Images
翻訳者：
エンツォ・フェルナンデスがレアル・マドリード移籍の可能性を強く示唆する一方、チェルシーのスター選手がYouTuberとのインタビューで衝撃的な発言
言語とライフスタイル
フェルナンデスがYouTubeチャンネル「Avirales」に出演したことを受け、彼とレアル・マドリードを結びつける噂が急速に広まっている。2023年初頭に当時英国記録となる1億2100万ユーロでチェルシーに加入したこの25歳の選手は、プレミアリーグ以外の将来について語る際、驚くほど率直な姿勢を見せた。 今シーズン、30試合に出場して8ゴール3アシストを記録し、ブルーズの中盤の主力として活躍しているものの、フェルナンデスは、イングランドでの生活における文化や言語の適応が、自身の長期的な展望において依然として重要な要素であることを認めた。特に重要な点として、彼はマドリードの雰囲気が故郷のブエノスアイレスを彷彿とさせると述べ、このスペインの都市に対する根強い親近感を示唆した。
- Getty
解釈の余地はない
インタビューの中で、フェルナンデスはロンドンを離れることになった場合、どこに住みたいかと強く問われた。特定のクラブ名を挙げることに当初は慎重だったものの、ラ・リーガへの移籍を希望していることは明らかだった。チェルシーのスター選手は次のように明かした。「スペインに住みたいですね。マドリードがとても気に入っています。ブエノスアイレスを思い出させるんです。選手は自分が住みたい場所に住むものです。 僕はマドリードに住むだろう。英語でも何とかやっていけるが、スペイン語の方がずっと気楽だ。」
今後の取り組み
フェルナンデスはベルナベウからの正式な接触については口を閉ざしたままだが、自身の長期的なキャリアパスや南米への復帰の可能性については、意外にも率直に語っている。ワールドカップ優勝経験者は次のように明言した。「リバーに戻るつもりだが、引退するためではない。まだ最高の状態でいるうちに復帰したいんだ。」
以前、レアル・マドリードとの関連について問われた際、彼は「話し合いは一切行われていない」と断言していた。彼は次のように語った。「レアル・マドリード？正直なところ、何もありません。話し合いはゼロです。今はチェルシーと残りの試合に集中しています。ワールドカップが終わってから、様子を見ましょう。」
- Getty Images Sport
重要な終盤戦
チェルシーは現在、プレミアリーグで6位につけており、4位のアストン・ヴィラとは6ポイント差がついている。残り7試合の過酷な日程が待ち受けており、マンチェスター・シティやマンチェスター・ユナイテッドとのホーム戦に加え、5月にはリヴァプールやトッテナムとの対戦も控えている。 チャンピオンズリーグ出場権獲得の行方が不透明な中、ブルーズにはFAカップでの優勝という現実的な可能性が残されている。リアム・ロゼニオール監督率いるチームは、4月4日の準々決勝でポート・ヴェイルと対戦する予定だ。