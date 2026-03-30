エンツォ・フェルナンデスがレアル・マドリード移籍の可能性を強く示唆する一方、チェルシーのスター選手がYouTuberとのインタビューで衝撃的な発言

フェルナンデスはベルナベウからの正式な接触については口を閉ざしたままだが、自身の長期的なキャリアパスや南米への復帰の可能性については、意外にも率直に語っている。ワールドカップ優勝経験者は次のように明言した。「リバーに戻るつもりだが、引退するためではない。まだ最高の状態でいるうちに復帰したいんだ。」

以前、レアル・マドリードとの関連について問われた際、彼は「話し合いは一切行われていない」と断言していた。彼は次のように語った。「レアル・マドリード？正直なところ、何もありません。話し合いはゼロです。今はチェルシーと残りの試合に集中しています。ワールドカップが終わってから、様子を見ましょう。」