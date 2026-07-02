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エンツォ・フェルナンデスがチェルシー退団を模索。代理人は同MFのレアル・マドリードに関する発言を擁護。
エージェントがチェルシー退団の計画を明かす
パストーレ氏は、フェルナンデスの代理人がチェルシーのMFの移籍可能性を検討していると明かした。マイアミでのAFAイベントで、元パリ・サンジェルマンのプレイメーカーは、現時点で他クラブとの合意はないと語った。フェルナンデスはレアル・マドリードなど欧州の複数クラブと移籍が噂されている。
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パストーレ、レアル・マドリード移籍の噂について言及
パストーレ氏は、アルゼンチン代表選手の代理人が移籍の可能性に備えていると示唆したが、まだ何も決定していないと強調した。
「彼は今、ワールドカップのことしか考えていない。我々も彼がチェルシーを離れる可能性を検討しているが、どのクラブとも具体的な話や確定した事実は何もない」とパストーレは『マルカ』紙に語った。
フェルナンデスがマドリードについて語った件については「彼にはあそこに多くの友人がいて、フリアン・アルバレスとは特に仲が良い。彼らは自由な時間をいつも一緒に過ごしている。僕もマドリードに住んでいるので、彼が来るたびに会っていた。マドリードが嫌いな人なんていない。僕はそこでプレーしたことはないが、今は住んでいる」と語った。
ワールドカップに向けた調子維持が最優先である
所属クラブの将来が不透明でも、パストーレはフェルナンデスがアルゼンチン代表に集中していると確信している。
パストーレは「今は代表に集中している。大会ではベスト16目前で、彼は好パフォーマンスを見せている」と語った。
彼は好調で、前向きだ。最初の2試合ではチームの勝利に貢献した。エンツォはここ数年、ポジションを頻繁に変えてきた。深い位置でプレーすることもあれば、MFとしてペナルティエリア内に攻め込むこともある。 代表では最終ラインからスタートしつつ、最終的には前線に上がり、メッシの近くでプレーする唯一のMFだ。どのポジションにも適応できる選手だ」
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移籍交渉はワールドカップ後に延ばしてもよい。
フェルナンデスの当面の焦点は、依然としてアルゼンチンのワールドカップ制覇にある。移籍に関する憶測は、大会終了まで二の次だ。代表の任務が終われば、再びクラブでの将来に焦点が移る見込みで、代理人は合意に至っていないものの移籍の可能性を探っている。