パストーレ氏は、アルゼンチン代表選手の代理人が移籍の可能性に備えていると示唆したが、まだ何も決定していないと強調した。

「彼は今、ワールドカップのことしか考えていない。我々も彼がチェルシーを離れる可能性を検討しているが、どのクラブとも具体的な話や確定した事実は何もない」とパストーレは『マルカ』紙に語った。

フェルナンデスがマドリードについて語った件については「彼にはあそこに多くの友人がいて、フリアン・アルバレスとは特に仲が良い。彼らは自由な時間をいつも一緒に過ごしている。僕もマドリードに住んでいるので、彼が来るたびに会っていた。マドリードが嫌いな人なんていない。僕はそこでプレーしたことはないが、今は住んでいる」と語った。