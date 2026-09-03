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エンソ・フェルナンデス、チェルシーに痛烈な皮肉 「夢」のマンチェスター・シティ移籍完了後に言及
フェルナンデスが「ビッグクラブ」発言
フェルナンデスは正式にスタンフォード・ブリッジからエティハド・スタジアムへと活躍の場を移し、古巣への皮肉もさっそく口にした。チェルシー在籍中にクラブ・ワールドカップを制していたにもかかわらず、この25歳のアルゼンチン人MFは、マンチェスター・シティ加入が、自身がいま身を置くクラブの規模と野心という点で大きなステップアップになるとの見方を示した。
元ベンフィカのスターは、この移籍を実現させた動機について明確に語り、シティの公式サイトにこう話している。「シティのような大きなクラブにいることは、ずっと夢だった。
「この機会を与えられたことに感謝している。25歳でこの一歩を踏み出せるのは、自分がずっと夢見ていたサッカー人生の中でも、とても感情的な瞬間だ。家族にとってもそうだ。
「ここに来ることができて本当に幸せだし、クラブで過ごす最初の数時間を楽しんでいる。すでにこのクラブがどれだけ大きいか分かるし、これから一緒に楽しみ、多くのものを勝ち取りたい」
- AFP
エティハドで結果を求める
フェルナンデスはロンドンでプレーしていた時期、チェルシーがプレミアリーグ優勝争いを継続的に展開するのに苦しんでいた一方で、エティハドで求められるものについて幻想は抱いていない。MFはマンチェスターに根付く勝利の文化を強調し、クラブがシティの国内での支配を再現できなかったチェルシーで自身が経験した移行期と対比させた。
「マンチェスター・シティは、出場するすべての大会でタイトルを獲得しなければならない」とフェルナンデスは付け加え、新たなチームメートたちに基準を示した。「僕たちが戦うすべての大会で、競い、そして勝たなければならない。なぜなら、このクラブの歴史がそれを求めているからだ。
「正直に言って、最初の日から彼らは僕を信じてくれて、このクラブに来てほしいと電話をくれた。その時、僕は一切ためらわなかった。ここは近年多くを勝ち取ってきたクラブだ。フットボールの歴史を作っているクラブであり、僕にとっては大きな挑戦だ。
「ここに来て、クラブを助け、これからも一緒に勝ち続けることができる。それが彼らから連絡をもらって以来の僕の目標だった。多くのタイトルを一緒に勝ち取ると分かった上で、このクラブに来ることがね」
マレスカと再会
この移籍における重要な要因の一つは、最近チェルシーから移ってエティハドで指揮を執ることになったエンツォ・マレスカの存在だった。フェルナンデスは、この契約成立に前所属時の指揮官が果たした役割をすぐに認めた。シティは長期にわたる交渉の末、1億2500万ポンドの英国移籍記録に並ぶ金額を投じて同選手を獲得した。
この再会について、フェルナンデスは「僕たちはどちらも、これが実現することをとても強く望んでいた。今日ここに来るのは、僕にとって簡単なことではなかったからだ。でも、彼もクラブと話をして大きな努力をしてくれたことは分かっているし、そのことに感謝している。長い数日間だったけれど、最終的に僕はここにいて、このクラブに加わることをとてもうれしく思っている」と語った。
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マンチェスター・シティの大規模な中盤刷新
フェルナンデスの加入は、マンチェスター・シティが進めてきた総額3億2600万ポンドに上る驚異的な中盤刷新プロジェクトの最後のピースとなる。エティハドを本拠とする同クラブは移籍市場で積極的に動き、今ウィンドウ序盤にエリオット・アンダーソンを1億1600万ポンド、アユーブ・ブアディを8500万ポンドで獲得したのに続き、中盤に大きな層の厚みと質を加えた。
シティが巨額投資をいとわない姿勢を示しているのは、欧州サッカーの頂点にとどまり続けるという決意の表れである一方、フェルナンデスにとっては、それがスタンフォード・ブリッジでは実現不可能だと感じていたプロとしての野心をかなえることを意味する。フェルナンデスはさらに「シティが今年築き上げているチームは信じられないほど素晴らしいし、クラブがその方向に進んでいることを本当にうれしく思う」と付け加えた。
このアルゼンチン代表が新天地での生活に慣れていく中、そのコメントは国内のライバルクラブへ移籍するのを見届けたチェルシーのファンの脳裏に残り続けることになりそうだ。
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