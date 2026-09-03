フェルナンデスはロンドンでプレーしていた時期、チェルシーがプレミアリーグ優勝争いを継続的に展開するのに苦しんでいた一方で、エティハドで求められるものについて幻想は抱いていない。MFはマンチェスターに根付く勝利の文化を強調し、クラブがシティの国内での支配を再現できなかったチェルシーで自身が経験した移行期と対比させた。

「マンチェスター・シティは、出場するすべての大会でタイトルを獲得しなければならない」とフェルナンデスは付け加え、新たなチームメートたちに基準を示した。「僕たちが戦うすべての大会で、競い、そして勝たなければならない。なぜなら、このクラブの歴史がそれを求めているからだ。

「正直に言って、最初の日から彼らは僕を信じてくれて、このクラブに来てほしいと電話をくれた。その時、僕は一切ためらわなかった。ここは近年多くを勝ち取ってきたクラブだ。フットボールの歴史を作っているクラブであり、僕にとっては大きな挑戦だ。

「ここに来て、クラブを助け、これからも一緒に勝ち続けることができる。それが彼らから連絡をもらって以来の僕の目標だった。多くのタイトルを一緒に勝ち取ると分かった上で、このクラブに来ることがね」







