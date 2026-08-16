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エンソ・フェルナンデス、シャビ・アロンソがレアル・ソシエダ戦でホーム初勝利を挙げる中、スタンフォード・ブリッジでチェルシーファンからブーイングを浴びる
エンツォへの反応で割れるスタンフォード・ブリッジ
ウェスト・ロンドンの空気は、後半17分にフェルナンデスが途中出場すると険悪なものに変わった。元指揮官エンツォ・マレスカとの再会に向け、マンチェスター・シティへの移籍が盛んに取り沙汰されているこのMFには、スタンドからはっきりとしたブーイングが浴びせられた。
この軋轢は、アルゼンチンのワールドカップ制覇後に見せた同選手の最近の振る舞いや、退団希望をめぐる以前からのうわさなど、複数の要因から生じているようだ。フェルナンデスは出場時にリース・ジェームズからキャプテンマークも引き継いだが、この動きも観衆の分断をさらに深めたように映った。
- AFP
ロジャーズとペドロがチェルシーの勝利をけん引
ピッチ上では、チェルシーはアロンソが必死に浸透させようとしている戦術的アイデンティティーの片りんを見せた。クラブ記録の移籍金で加入したモーガン・ロジャースは即座にインパクトを残し、アストン・ヴィラからの大型移籍後初出場となったこの試合で、開始わずか11分に先制点を挙げた。前半終了前にジョン・アランブルがアウェーのチームに同点弾をもたらしたものの、後半はチェルシーの攻撃の質が上回り、ジョアン・ペドロが決定的な違いを生み出した。見事な2得点を挙げた。
このブラジル人FWは、この夏のチェルシーで際立ったパフォーマンスを見せており、プレシーズンでの得点数を7に伸ばした。1点目はリース・ジェームズの正確なクロスに頭で合わせたもので、77分の2点目が事実上勝負を決めた。
アロンソ、ホームデビュー後に「感慨深い」と語る
試合後、アロンソはフェルナンデス個人への扱いではなく、本拠地で初めてベンチに入った一戦のポジティブな面に目を向けた。「新しいホームでの初めての時間を感じることができて、感慨深かった」と、このスペイン人指揮官はクラブ公式サイトに語った。「サポーターはチームにも新しいスタッフにも、そして私にも素晴らしい歓迎をしてくれた。本当にうれしい」
指揮官は全体的な雰囲気にも満足感を示し、ピッチとスタンドのつながりの重要性を強調した。さらにアロンソは、各国代表での活動を終えた選手たちが戻ってきていることもあり、チームの融合は正しい方向に進んでいるとの認識を示した。
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準備はフラムとの開幕戦へ向かう
この勝利は、移行期にある夏と結果が安定しない状況を経たチェルシーにとって、士気を高めるものとなった。トッテナム、ユヴェントス、ACミランといった相手との試合をこなし、チェルシーは8月24日に行われるプレミアリーグ開幕戦のフラム戦へと意識を向ける。
アロンソは最後に、今週コブハムで待つ作業を見据えて総括した。「これでフラム戦に向けて準備する1週間がまるまるある。しかし、スタジアムでは良い感触があった」
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