ウェスト・ロンドンの空気は、後半17分にフェルナンデスが途中出場すると険悪なものに変わった。元指揮官エンツォ・マレスカとの再会に向け、マンチェスター・シティへの移籍が盛んに取り沙汰されているこのMFには、スタンドからはっきりとしたブーイングが浴びせられた。

この軋轢は、アルゼンチンのワールドカップ制覇後に見せた同選手の最近の振る舞いや、退団希望をめぐる以前からのうわさなど、複数の要因から生じているようだ。フェルナンデスは出場時にリース・ジェームズからキャプテンマークも引き継いだが、この動きも観衆の分断をさらに深めたように映った。



