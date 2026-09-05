マンチェスター・シティに1億2500万ポンドで加入した新戦力フェルナンデスは、チェルシーからの大型移籍後、早くも痛手を受けた。エティハド・スタジアムに鳴り物入りで加わったものの、シティのマレスカ監督は、2022年ワールドカップ優勝メンバーである同選手を新シーズンの4人のキャプテングループに含めない判断を下した。

このアルゼンチン代表MFは、移籍期限日にシティへ正式加入。5年契約にサインし、「マンチェスター・シティほどのビッグクラブにいることを、ずっと夢見ていた」と語り、古巣への痛烈な一撃とも受け取れる発言を残していた。だが、すぐにリーダーシップを担うという夢はいったんお預けとなった。



