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エンソ・フェルナンデスは選外に！ エンツォ・マレスカがマンチェスター・シティの新たなキャプテン4人を認める、1億2500万ポンドのクラブ史上最高額加入選手はリーダーシップグループから外れる
クラブ史上最高額の新加入選手にとって痛手となる主将職喪失へ
マンチェスター・シティに1億2500万ポンドで加入した新戦力フェルナンデスは、チェルシーからの大型移籍後、早くも痛手を受けた。エティハド・スタジアムに鳴り物入りで加わったものの、シティのマレスカ監督は、2022年ワールドカップ優勝メンバーである同選手を新シーズンの4人のキャプテングループに含めない判断を下した。
このアルゼンチン代表MFは、移籍期限日にシティへ正式加入。5年契約にサインし、「マンチェスター・シティほどのビッグクラブにいることを、ずっと夢見ていた」と語り、古巣への痛烈な一撃とも受け取れる発言を残していた。だが、すぐにリーダーシップを担うという夢はいったんお預けとなった。
- AFP
マレスカ監督が正式な主将陣を明言
シティの次戦プレミアリーグ、コヴェントリー・シティ戦を前にメディア対応したマレスカ監督は、新加入選手にリーダーシップの役割を与えるのかと直接問われた。これに対し、イタリア人指揮官は率直に回答し、元ベンフィカ所属のその選手を含まない形で、すでに序列は決まっていると明かした。「いや、キャプテンはルベン・ディアス、アーリング・ハーランド、マルク・グエイ、ジャンルイジ・ドンナルンマだ」と、指揮官は金曜日の記者会見で報道陣に語った。
この新たなリーダーシップ陣は、ロドリとベルナルド・シウバの退団を受けたシティの大幅な陣容刷新を反映している。ディアスとハーランドがペップ・グアルディオラ時代からの継続性を示す一方で、グエイとドンナルンマの選出は、マレスカ監督が新たな顔ぶれを積極的に組み込もうとしている姿勢を示している。
チェルシーの過去とマンチェスター・シティの未来
この扱いは、フェルナンデスのスタンフォード・ブリッジでの経歴を踏まえると、とりわけ注目に値する。ロンドンでの3年間にわたる在籍期間中、このMFは57試合でキャプテンマークを巻き、そのうち43試合はマレスカ監督の下での出場だった。
正式な肩書きこそないものの、指揮官は25歳の加入にチームが沸いていると強調している。マレスカ監督はチーム内の高揚感をこう語った。 「彼は勝者だ。チームの一員であり、そこにまた勝者の選手が加わるなら、選手たちはいつだって喜ぶ。ここ4、5日の間にも、チームの4、5人の選手が彼は来るのか来ないのかと聞いてきたと約束できる。みんな彼に一緒にいてほしいと思っているからだ。彼が我々と共にいることは非常に重要で、そのことを我々は100パーセント喜んでいる」
- AFP
フェルナンデス、コヴェントリー戦でデビューへ？
リーダーシップグループは固まっている一方で、フェルナンデスはピッチ上で即座に非常に大きな役割を果たすことが期待されている。マレスカは、このMFが今週末にデビューする準備が「できている」と認めており、シティは勢いの維持を目指す。
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