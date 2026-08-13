ペップ・グアルディオラ後の時代に入るマンチェスター・シティにとって、そのチェルシーにとって理にかなう取引が意味を成すかどうかについて問われたヘンドリーは、フェルナンデスが以前に西ロンドンでマレスカと仕事をしていたことにも触れつつ、Gambler Media提供でGOALにこう語った。「ああ、彼らが置き換えようとしているものを考えれば、理にかなっている。もちろん、彼はプレミアリーグに来てチェルシーで本当に、本当にうまくやっている。まあ、チェルシーがどれだけやれているかをどう評価するかにもよるけどね。良い補強になるだろう。

「シティも今はかなり大所帯のスカッドになってきている。とはいえ、本当に大きなタイトルを争っているチームはどこも、あらゆるポジションに才能とクオリティーを備えた巨大なスカッドを抱えている。

「彼は高額になるだろうね。でも今の時代は何もかもが高い。もう数千万の話ではなく、今や数億の領域に入っていて、クレイジーだよ。とはいえ、しばらく前からゲームはそういう方向に進んできたし、これからもそう続くだろう。どうなるかは分からないけど、外国人選手を3人か4人までに制限するルールでも復活しない限りね。前にもあったから、ちょっとその話を入れてみたんだ。でも、シティにとっては良い補強になると思うよ」