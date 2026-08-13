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エンソ・フェルナンデスはマンチェスター・シティに欠けている要素を満たす存在。元チェルシーDFも、チェルシーとの移籍成立は1億2000万ポンドでも「大きなプラス」だと認める
チェルシー、フェルナンデスへのオファーに期限を設定
マンチェスター・シティはこの夏、すでにエリオット・アンダーソンに1億1600万ポンド（1億5600万ドル）を投じており、一時的に同選手を史上最も高額なイギリス人選手としていた。また、リールの10代の新星アユーブ・ブアディの獲得も探っており、その取引でも再び9桁の移籍金が動く可能性がある。
バロンドール受賞者ロドリにバルセロナまたはレアル・マドリーへのスペイン復帰の憶測が浮上する中、中盤の大幅な強化を進めるシティは、南米のスーパースターであるフェルナンデスをスタンフォード・ブリッジから引き抜く最有力候補として浮上している。
また、チェルシーは正式オファーと交渉の期限を8月14日に設定したとされている。プレミアリーグでの実績をさらに陣容に加えたいのであれば、シティは迅速に動かなければならない。
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フェルナンデス獲得に1億2000万ポンドを投じるのはマンチェスター・シティにとって理にかなっているのか？
ペップ・グアルディオラ後の時代に入るマンチェスター・シティにとって、そのチェルシーにとって理にかなう取引が意味を成すかどうかについて問われたヘンドリーは、フェルナンデスが以前に西ロンドンでマレスカと仕事をしていたことにも触れつつ、Gambler Media提供でGOALにこう語った。「ああ、彼らが置き換えようとしているものを考えれば、理にかなっている。もちろん、彼はプレミアリーグに来てチェルシーで本当に、本当にうまくやっている。まあ、チェルシーがどれだけやれているかをどう評価するかにもよるけどね。良い補強になるだろう。
「シティも今はかなり大所帯のスカッドになってきている。とはいえ、本当に大きなタイトルを争っているチームはどこも、あらゆるポジションに才能とクオリティーを備えた巨大なスカッドを抱えている。
「彼は高額になるだろうね。でも今の時代は何もかもが高い。もう数千万の話ではなく、今や数億の領域に入っていて、クレイジーだよ。とはいえ、しばらく前からゲームはそういう方向に進んできたし、これからもそう続くだろう。どうなるかは分からないけど、外国人選手を3人か4人までに制限するルールでも復活しない限りね。前にもあったから、ちょっとその話を入れてみたんだ。でも、シティにとっては良い補強になると思うよ」
マンチェスター・シティーには、デ・ブライネの穴を埋める存在が必要だ。
フェルナンデスは、ケビン・デ・ブライネやイルカイ・ギュンドアンのような選手が去って以降、シティに欠けていたタイプの選手と見なされるかもしれない。中盤の位置から2桁得点を記録できる存在が求められているからだ。
元シティDFのヘンドリーは、さらにこう付け加えた。「本当に正直に言えば、それは問題になってきた。チームの多くのポジションから得点を補う必要があるからだ。
「前線の大きな男、［アーリング］ハーランドと、彼が決めている得点数は別としても、彼にはしっかりとチャンスが供給されてきた。もし結果を出せるなら、10得点を上積みできる新たな戦力になる。彼が2桁得点に乗せられるなら、シティにとって大きなプラスだ」
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チェルシー、W杯優勝経験者の放出に消極的
フェルナンデス本人との個人条件のすり合わせは問題にならない見通しで、2023年1月にベンフィカからイングランドのサッカー界へ移った運動量豊富な25歳は、スタンフォード・ブリッジで受け取っている週給18万ポンドからの増額を手にする可能性が高い。
チェルシーは、新指揮官シャビ・アロンソの下で、しかし売却には消極的であり、プレミアリーグの強力なライバルに重要な戦力を引き抜かれることを簡単には許さない構えだ。
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