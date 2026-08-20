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エンソ・フェルナンデスがマンチェスター・シティへ？ 元チェルシーFWが、アルゼンチン人スターはロドリの「完璧な」後釜だと説明
プレミアリーグの偉大な選手の後継者探し
元チェルシーでイングランド代表のウインガーであるコールは、バルセロナに移籍したフェルナンデスの後釜として、エティハド・スタジアムでプレーするクラブにとってロドリが理想的な補強ターゲットだと考えている。マンチェスター・シティは現在、新シーズンに向けて中盤の補強を市場で模索している。
このアルゼンチン人の去就は、引き続き大きな話題となっている。フェルナンデスにはシティへの衝撃的な移籍の噂が強く結びつけられており、コールもその可能性を熱烈に支持した。ロドリ級の選手の穴を埋めるのは途方もない難題だとしつつも、マンチェスターでの大きなプレッシャーの下で成功するための完璧な技術的プロフィールをフェルナンデスは備えていると、コールは強調している。
- (C)Getty Images
コールがシティ移籍を支持
ロドリの適任な後継者を見つけることは、世界のサッカー界のどのクラブにとっても極めて困難な課題である。スペイン代表は、イングランドで非常に成功を収めた期間を通じて、シティの中盤における絶対的な存在であり、戦術面での心臓部としての地位を確立した。
コールも、クラブの補強部門を待ち受ける課題の大きさをすぐに認めた。 Paddy Powerの取材に対し、ピッチ中央に生まれた巨大な空白について率直な考えを明かしている。
「代役を探す相手としては、とんでもない存在だ」とコールは語った。「ロドリはプレミアリーグ史上屈指の選手の1人だ。本当に唯一無二のフットボーラーだよ。このエンソを巡る一件は間違いなく長引くだろう。というのも、ここで起きているのは移籍を望む選手がいて、その選手を複数のクラブが求めているという状況だからだ。双方がそれぞれの立場を示しているので、私には今はもう金額の問題にしか見えない。
「マンチェスター・シティは、どこからか資金を見つけてくる傾向があるよね？ どこからそれを見つけてくるのか、それはFAやその他の人たちが解明すべきことだ！」
シティにとっては2人がかりの仕事だ
フェルナンデスは質の高い補強と見なされている一方で、コールはロドリ級の選手を埋めるには、実際には1人の補強だけでは足りない可能性があると指摘した。このMFは戦術理解の高さとフィジカルの強さによって、しばしば1人で試合を支配することができた。コールは、以前に享受していたのと同じレベルの中盤のバランスを実現するには、シティは複数の才能を組み合わせる必要があるかもしれないと説明している。
「だが、彼らはたいてい獲得したい選手をしっかり獲るし、彼は素晴らしい選手だ」とコールは語った。「彼はその役割に完璧だと思う。ロドリの穴を埋めるには2人の選手が必要だ。アンダーソンやフェルナンデスのようなトップクオリティーの選手2人であってもね。個人的には、その取引は成立すると思う」
- Getty
マンチェスター・シティが次の動きに備える
シティがフェルナンデス獲得をまとめられるかどうかは、現時点では分からない。プレミアリーグ開幕を迎える中、注目はシティが中盤の司令塔を欠く状況にどう適応するかに集まる。
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