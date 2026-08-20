ロドリの適任な後継者を見つけることは、世界のサッカー界のどのクラブにとっても極めて困難な課題である。スペイン代表は、イングランドで非常に成功を収めた期間を通じて、シティの中盤における絶対的な存在であり、戦術面での心臓部としての地位を確立した。

コールも、クラブの補強部門を待ち受ける課題の大きさをすぐに認めた。 Paddy Powerの取材に対し、ピッチ中央に生まれた巨大な空白について率直な考えを明かしている。

「代役を探す相手としては、とんでもない存在だ」とコールは語った。「ロドリはプレミアリーグ史上屈指の選手の1人だ。本当に唯一無二のフットボーラーだよ。このエンソを巡る一件は間違いなく長引くだろう。というのも、ここで起きているのは移籍を望む選手がいて、その選手を複数のクラブが求めているという状況だからだ。双方がそれぞれの立場を示しているので、私には今はもう金額の問題にしか見えない。

「マンチェスター・シティは、どこからか資金を見つけてくる傾向があるよね？ どこからそれを見つけてくるのか、それはFAやその他の人たちが解明すべきことだ！」