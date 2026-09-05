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エンソ・フェルナンデスがマンチェスター・シティのデビュー戦で輝き、アーリング・ハーランドがコヴェントリー・シティ戦の辛勝を決める
新加入選手の驚きのデビュー
フェルナンデスは当初、エンツォ・マレスカ監督によってベンチスタートに名を連ねていた。しかし、ウォームアップ中にニコ・オライリーが予期せぬ負傷を負ったことで直前に変更が生じ、フェルナンデスにマンチェスター・シティでのデビューの機会が巡ってきた。125 millionポンドという驚異的な移籍金、さらに新たな中盤のパートナーであるエリオット・アンダーソンとの荒れたワールドカップでの対戦の記憶がなお残る中でも、フェルナンデスは難なくチームに溶け込んだ。
かつて激しいライバル関係にあった2人のMFは完璧な調和を見せ、不安の残るマンチェスター・シティに落ち着きをもたらした。そしてクラブが中盤に強力な新コンビを見いだしたことを証明した。
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粘り強い守備を相手に均衡を破る方法
ラヤン・シェルキが創造性あふれるプレーを見せ、序盤にはポスト直撃のシュートも放った一方で、コヴェントリー・シティ守備陣をこじ開けたのはフェルナンデスだった。26分、フェルナンデスはアントワーヌ・セメンヨの賢いランニングを見逃さず、ジェイ・ダシルバを完全に置き去りにする流れを変えるパスを通した。
その後、セメンヨがボックス内へ完璧なクロスを送り、アーリング・ハーランドがヘディングでこの試合唯一のゴールを決めた。スペースを把握し、プレッシャーの中でもそのパスを正確に通すフェルナンデスの能力は、マンチェスター・シティが今夏チェルシーから彼を獲得するためにこれほど巨額の資金を投じる意思を示した理由を、まさに物語っていた。
明暗が分かれた場面と認められなかったアシスト
その新戦力にとって、この試合は波乱のないものではなかった。闘争心あふれる持ち味そのままに、フェルナンデスは開始2分以内にGKカール・ラッシュワースと不必要なフィジカルコンタクトを起こした。
一方で、圧巻の場面も見せた。背後からのボールに肩越しで合わせた見事なフックボレーでハーランドのお膳立てをし、一見すると2点目かと思われたが、フェルナンデスがわずかにオフサイドと判定された。
その一方、コヴェントリー・シティも前後半を通じていくつか危険なチャンスを作ったが、ジャンルイジ・ドンナルンマが圧巻の出来を見せた。これによりアウェーのコヴェントリーは3連敗となり、今季リーグ戦初ゴールはいまだ生まれていない。
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マンチェスター・シティの次戦は？
この接戦を制した後、マンチェスター・シティはフェルナンデスを戦術的な枠組みにさらに組み込みながら、リーグ戦での完璧なスタートを土台に勢いを伸ばしていく構えだ。マレスカは次戦までに、コヴェントリー・シティ戦で露呈した守備面の脆さに対処しなければならない。一方、フェルナンデスは批判を完全に黙らせ、1億2500万ポンドの移籍金を正当化するためにも、この高いパフォーマンス水準を維持することを目指している。
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