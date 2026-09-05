あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

エンソ・フェルナンデスがマンチェスター・シティのデビュー戦で輝き、アーリング・ハーランドがコヴェントリー・シティ戦の辛勝を決める

エンソ・フェルナンデス
アーリング・ハーランド
マンチェスター・シティ
マンチェスター・シティ 対 コヴェントリー・シティ
コヴェントリー・シティ
プレミアリーグ

エンソ・フェルナンデスはマンチェスター・シティで予想外ながら非常に大きなインパクトを残すデビューを飾り、過去のライバル関係を乗り越えて中盤で試合のテンポを支配した。負傷したニコ・オライリーに代わって出場したこの英国史上最高額タイの新戦力は、その圧倒的なクオリティーを示し、フランク・ランパード率いる低迷中のコヴェントリー・シティ相手の接戦で、アーリング・ハーランドの決勝ゴールにつながるプレーを演出した。

  • 新加入選手の驚きのデビュー

    フェルナンデスは当初、エンツォ・マレスカ監督によってベンチスタートに名を連ねていた。しかし、ウォームアップ中にニコ・オライリーが予期せぬ負傷を負ったことで直前に変更が生じ、フェルナンデスにマンチェスター・シティでのデビューの機会が巡ってきた。125 millionポンドという驚異的な移籍金、さらに新たな中盤のパートナーであるエリオット・アンダーソンとの荒れたワールドカップでの対戦の記憶がなお残る中でも、フェルナンデスは難なくチームに溶け込んだ。

    かつて激しいライバル関係にあった2人のMFは完璧な調和を見せ、不安の残るマンチェスター・シティに落ち着きをもたらした。そしてクラブが中盤に強力な新コンビを見いだしたことを証明した。

    • 広告
  • Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    粘り強い守備を相手に均衡を破る方法

    ラヤン・シェルキが創造性あふれるプレーを見せ、序盤にはポスト直撃のシュートも放った一方で、コヴェントリー・シティ守備陣をこじ開けたのはフェルナンデスだった。26分、フェルナンデスはアントワーヌ・セメンヨの賢いランニングを見逃さず、ジェイ・ダシルバを完全に置き去りにする流れを変えるパスを通した。

    その後、セメンヨがボックス内へ完璧なクロスを送り、アーリング・ハーランドがヘディングでこの試合唯一のゴールを決めた。スペースを把握し、プレッシャーの中でもそのパスを正確に通すフェルナンデスの能力は、マンチェスター・シティが今夏チェルシーから彼を獲得するためにこれほど巨額の資金を投じる意思を示した理由を、まさに物語っていた。

  • 明暗が分かれた場面と認められなかったアシスト

    その新戦力にとって、この試合は波乱のないものではなかった。闘争心あふれる持ち味そのままに、フェルナンデスは開始2分以内にGKカール・ラッシュワースと不必要なフィジカルコンタクトを起こした。

    一方で、圧巻の場面も見せた。背後からのボールに肩越しで合わせた見事なフックボレーでハーランドのお膳立てをし、一見すると2点目かと思われたが、フェルナンデスがわずかにオフサイドと判定された。

    その一方、コヴェントリー・シティも前後半を通じていくつか危険なチャンスを作ったが、ジャンルイジ・ドンナルンマが圧巻の出来を見せた。これによりアウェーのコヴェントリーは3連敗となり、今季リーグ戦初ゴールはいまだ生まれていない。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    マンチェスター・シティの次戦は？

    この接戦を制した後、マンチェスター・シティはフェルナンデスを戦術的な枠組みにさらに組み込みながら、リーグ戦での完璧なスタートを土台に勢いを伸ばしていく構えだ。マレスカは次戦までに、コヴェントリー・シティ戦で露呈した守備面の脆さに対処しなければならない。一方、フェルナンデスは批判を完全に黙らせ、1億2500万ポンドの移籍金を正当化するためにも、この高いパフォーマンス水準を維持することを目指している。

チャンピオンズ リーグ
ポルト crest
ポルト
POR
マンチェスター・シティ crest
マンチェスター・シティ
MCI
プレミアリーグ
コヴェントリー・シティ crest
コヴェントリー・シティ
COV
ブライトン crest
ブライトン
BHA