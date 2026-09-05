フェルナンデスは当初、エンツォ・マレスカ監督によってベンチスタートに名を連ねていた。しかし、ウォームアップ中にニコ・オライリーが予期せぬ負傷を負ったことで直前に変更が生じ、フェルナンデスにマンチェスター・シティでのデビューの機会が巡ってきた。125 millionポンドという驚異的な移籍金、さらに新たな中盤のパートナーであるエリオット・アンダーソンとの荒れたワールドカップでの対戦の記憶がなお残る中でも、フェルナンデスは難なくチームに溶け込んだ。

かつて激しいライバル関係にあった2人のMFは完璧な調和を見せ、不安の残るマンチェスター・シティに落ち着きをもたらした。そしてクラブが中盤に強力な新コンビを見いだしたことを証明した。