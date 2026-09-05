即席の配置転換ではあるものの、アロンソは自身の3-4-3システムで主将を起用する準備が十分にできている。スペイン人指揮官は、ジェームズがエリート級のセントラルMFへと進化できるかを問われ、力強く支持した。「そう思う。あのポジションでプレーすることに非常に慣れていて、とても自信を持っていると言える」と、アロンソは記者会見で語った。

「彼にはそこでプレーする知性がある。中盤で周囲のチームメートとつながり、ボールを受ける前と後で何が最善かを理解する知性がある。そして、こうした状況認識力も備えている」と、チェルシー指揮官は付け加えた。「彼が中盤で非常に良いプレーをしているのを見た記憶がある。だからこそ、そこで起用している。第一のMFとして、そこで多くの時間をプレーすることになるだろう」

アロンソはまた、このコンバートに伴うフィジカル面の要求についてもまったく心配していない。「私にとって、フィジカル面で彼はフレッシュで、準備ができている」と説明した。「彼はプレミアリーグで競ってきた。だから、私にとってそれは問題ではない」

「MFとしては、多くの小さな判断を下さなければならない。常に試合と強くつながっているので、数多くの正しい判断が必要になる」と、アロンソは続けた。「プレーのすぐ近くにいるし、歩いていては不可能だ。だから、リースは本当に試合に深く関わっている」