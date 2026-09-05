AFP
翻訳者：
エンソ不在でも問題なし！ チェルシー指揮官シャビ・アロンソが、フェルナンデスのマンチェスター・シティへの衝撃的な1億2500万ポンド移籍を受け、中盤の問題を解決する意外な守備のスターを特定
アロンソ、ブルーズの中盤再編を強いられる
チェルシーは、フェルナンデスが1億2500万ポンドでマンチェスター・シティへ移籍したことで、深刻な中盤不足への対応を迫られている。チェルシーは土壇場で移籍が破談となり、期限までに後釜を確保できなかった。
選手層の薄さは、ブライトンとの混戦となった4-3の勝利で露呈した。モイセス・カイセドは途中出場後に負傷。ベテランのジョーダン・ヘンダーソンがすでに戦列を離れ、ロメオ・ラビアもようやく復帰したばかりで、バレンティン・バルコも経験不足のため、アロンソは試行錯誤を強いられている。本職が右SBのジェームズとマロ・グストも、明らかな穴を埋めるためだけに中盤で起用されている。
- Visionhaus
「彼にはそこでプレーする知性がある」
即席の配置転換ではあるものの、アロンソは自身の3-4-3システムで主将を起用する準備が十分にできている。スペイン人指揮官は、ジェームズがエリート級のセントラルMFへと進化できるかを問われ、力強く支持した。「そう思う。あのポジションでプレーすることに非常に慣れていて、とても自信を持っていると言える」と、アロンソは記者会見で語った。
「彼にはそこでプレーする知性がある。中盤で周囲のチームメートとつながり、ボールを受ける前と後で何が最善かを理解する知性がある。そして、こうした状況認識力も備えている」と、チェルシー指揮官は付け加えた。「彼が中盤で非常に良いプレーをしているのを見た記憶がある。だからこそ、そこで起用している。第一のMFとして、そこで多くの時間をプレーすることになるだろう」
アロンソはまた、このコンバートに伴うフィジカル面の要求についてもまったく心配していない。「私にとって、フィジカル面で彼はフレッシュで、準備ができている」と説明した。「彼はプレミアリーグで競ってきた。だから、私にとってそれは問題ではない」
「MFとしては、多くの小さな判断を下さなければならない。常に試合と強くつながっているので、数多くの正しい判断が必要になる」と、アロンソは続けた。「プレーのすぐ近くにいるし、歩いていては不可能だ。だから、リースは本当に試合に深く関わっている」
完全に未知の領域というわけではない
イングランド代表にとって、中盤の中央でプレーすることはまったく未知の概念ではない。ジェームズはここ数シーズン、ときおり中盤に入ってプレーしており、アロンソもそうした過去の成功例をすぐに挙げた。「彼がそこでプレーできることは分かっていた。ニューヨークでの前回のクラブ・ワールドカップ決勝を覚えている。彼は中盤でモイと一緒にプレーしていた」と、このスペイン人指揮官は語った。「アンフィールドでも、たしか昨年そこでプレーしていたと思う。彼にとって新しいことではない。私が何かを発見したという話ではない」
技術的な能力に加え、アロンソは主将を中央に置くことが、チームにとって非常に大きな心理的後押しになると見ている。「これはチームの必要性にも、彼のチーム内での役割にも合っていると思う。フラム戦を覚えているが、感情面でも、キャプテンシーやリーダーシップという面でも、彼の影響は大きかった。中央にいればあらゆることにより近くなり、重要な役割を果たせる」とアロンソは指摘した。
「彼はすでに自分がどこにいなければならないかを分かっている。周囲のチームメートを助ける力もある。だからそれは私にとっても非常に重要だ。彼にはその存在感がある。チームメートからの敬意も得ていて、彼が何かを言えば、彼らは耳を傾け、従う」と付け加えた。
- Getty Images Sport
スタンフォード・ブリッジで持ちこたえる
チェルシーは今週日曜、大きく戦力を欠く中盤で、プレミアリーグ王者アーセナルとの一戦に臨むことになり、いきなり厳しい試練を迎える。カイセドとヘンダーソンが戦列を離れる中、アロンソ監督の中盤でラビアとともに王者相手のアンカー役を担う重圧は、直接的にジェームズにのしかかる。主将がこの大一番で恒久的な新役割にどれだけ早く適応できるかは、フェルナンデスの大きな退団を埋め合わせようとするチェルシーの当面の戦いの行方を左右することになる。
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