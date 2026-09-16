サンダーランドは53年ぶりに欧州の舞台へ華々しく復帰し、ヨーロッパリーグ初戦でAZアルクマールを相手に苦しみながらも1-0で勝利した。レジス・ル・ブリ監督のチームは、スタジアム・オブ・ライトに詰めかけた熱狂的な観衆の前で記憶に残るパフォーマンスを披露し、1973年から続いていた待ち時間に終止符を打った。

ホームのサンダーランドは前半45分を支配したが、当初はその明白な優位性を生かせなかった。ケヴィン・ダンソが無回転気味のシュートでバーの上へはじき出されると、均衡を破る最も惜しい場面を迎えたのはル・フェーだった。ウィルソン・イシドールの見事なターンからのクロスに合わせたシュートは、ポストを直撃した。