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エンゾ・ル・フェーのPK弾で、サンダーランドがAZアルクマール戦で53年ぶりの欧州初勝利を決める
欧州への記憶に残る復帰
サンダーランドは53年ぶりに欧州の舞台へ華々しく復帰し、ヨーロッパリーグ初戦でAZアルクマールを相手に苦しみながらも1-0で勝利した。レジス・ル・ブリ監督のチームは、スタジアム・オブ・ライトに詰めかけた熱狂的な観衆の前で記憶に残るパフォーマンスを披露し、1973年から続いていた待ち時間に終止符を打った。
ホームのサンダーランドは前半45分を支配したが、当初はその明白な優位性を生かせなかった。ケヴィン・ダンソが無回転気味のシュートでバーの上へはじき出されると、均衡を破る最も惜しい場面を迎えたのはル・フェーだった。ウィルソン・イシドールの見事なターンからのクロスに合わせたシュートは、ポストを直撃した。
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ル・フェーが決勝点を決める
試合の決定的な場面は66分に訪れた。サンダーランドの鋭く破壊力あるカウンターアタックからだった。アウェーのAZが流れをつかみかけていた中、ノア・サディキが明確な意図を持って前進し、ル・フェにラストパス。すると、AZの途中出場ウェスレイ・パタチがペナルティーエリア内で無情にもル・フェを倒した。
大きな重圧がかかる場面で、フランス人MFはPKから見事な落ち着きを示した。ル・フェは冷静にボールをゴール下隅へ流し込み、スタジアムは熱狂。ついにブラックキャッツの執拗な攻撃姿勢が報われた。
ローフスの活躍で無敗のAZは勝利を逃す
AZは無敗という誇るべき戦績を引っ提げてイングランドに乗り込み、その理由を大きく改善された後半のパフォーマンスでまさに示した。キーズ・スミットは危険な左足のシュートを枠外へ外し、洗練されたエールディビジのチームはサンダーランドのプレスをかわし始め、試合のテンポを支配した。
サンダーランドのGKロビン・ローフスは、そのわずかなリードを守るために最高のプレーを見せなければならなかった。立ち上がりに守備のミスからロ＝ザンジェロ・ダールのシュートをすでに防いでいたローフスは、バルデマー・ビスコフの2本のシュートがペナルティーエリア内でブロックされた後、終盤にはメックス・メールディンクの得点を阻む決定的なセーブも見せた。
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歴史的勝利にしがみつく
ホームのサンダーランドは終盤、突破口を必死に探るオランダの相手に猛攻を浴びる苦しい展開を強いられた。残り5分でパタティが決定機をクロスバーの上へ大きく外し、消耗していたサンダーランドは緊迫のフィナーレを何とかしのいだ。
実際、ル・ブリ監督のチームは、最終的にAZが失速したことで試合を押し気味に終えた。終了間際にはブライアン・ブロビーの力強いドリブル突破からニルソン・アングロにゴールまで約4.5メートルの位置で好機が訪れたが、決め切れなかったことを本人は悔やみ続けるはずだ。
もっとも、こうした終盤の決定機逸は、歓喜に沸くホームの観衆にとって大きな意味を持たなかった。試合終了の笛がサンダーランドにとって記念碑的な勝利を告げ、待望のヨーロッパリーグ本戦に向けて最高のスタートを切った。
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