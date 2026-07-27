エル・マラ、プレミアリーグ移籍を断り、ブンデスリーガ強豪加入へ準備万端

スカイ・ドイツによると、ケルンのスター、エル・マラを巡る争奪戦は佳境に入った。この10代選手はドルトムント移籍を希望する意向を所属クラブに伝えたと報じられている。プレミアリーグなど海外からの強い関心があるにもかかわらず、ドイツU-21代表の同選手は「ブラック・アンド・イエロー」への移籍に傾いているとされる。

この意向表明でドルトムントは優位に立ったが、ケルンとの交渉は依然難航している。2030年まで契約が残る同選手を守りたいケルンは夏から強硬姿勢を崩していない。ドルトムントも自信を示すものの、両クラブの金銭的隔たりは依然大きい。



