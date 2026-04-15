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エル・マラがプレミアリーグへ？ ケルン会長は、5000万ユーロの移籍金でブライトンが狙う選手を手放すのは「正気の沙汰ではない」と語った。
ケルン、貴重な戦力を手放さないよう奮闘
ケルンは、欧州トップクラブが10代FWエル・マラに示す関心の高まりを痛感している。それでもクラブは揺るがない。 ポッドキャスト『L'Immo』に出演したストッベ会長は、今度の移籍市場で強引な要求に屈して売却することはないと断言。さらに「これほど素晴らしい選手を早々に手放すなんて、正気の沙汰ではない」と語った。
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ブライトンは、この攻撃的選手に対してイングランドのクラブで最も関心を示している。
バイエルン・ミュンヘンの関心が薄れたことで、イングランドのクラブには好機が訪れている。現在ブライトンが獲得競争をリードするも、チェルシーやニューカッスルとの争奪戦が予想される。これを退けるため、ブンデスリーガのクラブは新契約を準備中だ。ストッベ氏は「我々のネットワークを活かし、金銭面だけでなく多角的にオファーする」と明言した。 我々は彼がさらに成長できる環境を提供できる。彼は若く才能に溢れ、すでに実力を示している。」
ビリー・ゴーツが設定した巨額の評価額
クラブ首脳は残留を望むが、どんな才能にも値段はある。報道では、このドイツ人選手を獲得するには少なくとも5000万ユーロを提示し、交渉のテーブルに着かせる必要があるという。今季11ゴール4アシストを記録する「エル・マラ」は、自身の将来について依然沈黙している。 週末、DAZNの「今夏移籍はあり得るか」という質問に彼は「言えない」とだけ答えた。2030年までの契約に違約金条項はないため、ケルンは5000万ユーロという評価額を要求する上で有利だ。
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このドイツの新星の将来はどうなるのだろうか？
プレミアリーグの強豪が巨額移籍金を払わない限り、「エル・マラ」は来季もドイツに残る見込みだ。当面の目標は、今季を好調で終え、トップチームで定位置を確保し、A代表デビューを果たすことである。