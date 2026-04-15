クラブ首脳は残留を望むが、どんな才能にも値段はある。報道では、このドイツ人選手を獲得するには少なくとも5000万ユーロを提示し、交渉のテーブルに着かせる必要があるという。今季11ゴール4アシストを記録する「エル・マラ」は、自身の将来について依然沈黙している。 週末、DAZNの「今夏移籍はあり得るか」という質問に彼は「言えない」とだけ答えた。2030年までの契約に違約金条項はないため、ケルンは5000万ユーロという評価額を要求する上で有利だ。