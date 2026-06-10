「エル・トリ」のレジェンド、ラウル・ヒメネスが初先発へ。ブライアン・グティエレスの急成長とラファ・マルケスの役割変化にも注目。メキシコ対南アフリカ戦の5つのポイント。

ハビエル・「バスコ」・アギーレ監督でさえ、ワールドカップ初戦を控えたこの時期にこれほど理想的な状況が訪れるとは想像していなかっただろう。メキシコ代表は2026年に入ってから無敗を維持し、15得点を挙げ、失点はわずか2に抑えている。

アギーレは、守備が堅く、組織立った攻撃と情熱を持つチームを築いた。混乱なく大会に臨むメキシコ代表には、リズムも層の厚さもポジション争いもある。アギーレは「エル・トリ」を取り巻く誇りと確信を取り戻しつつあると語る。

「22か月準備し、最終メンバーを選ぶのは難しかった」とアギーレ監督はセルビア戦5－1勝利後に語った。「負傷者も出たが、結果以上にチームは上昇気流に乗っている」。

「チームはコンディションも士気も高く、復帰した選手もいる。26人のメンバーが幅広い選択肢を与えており、どのポジションにも弱点はない」

その自信は選出したメンバーにも表れている。ベテラン、若手、そして絶好のタイミングで代表入りを果たした選手が混在する。16年前の同じ日、ヨハネスブルグで南アフリカとメキシコが2010年ワールドカップの開幕戦を戦った。今、物語は巡り、アギーレがホームでメキシコを率いる。これが代表での彼の最後の偉業となるかもしれない。

アステカ・スタジアムで南アフリカを迎える一戦を前に、GOALが注目すべき5つのポイントをまとめた。