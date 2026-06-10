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「エル・トリ」のレジェンド、ラウル・ヒメネスが初先発へ。ブライアン・グティエレスの急成長とラファ・マルケスの役割変化にも注目。メキシコ対南アフリカ戦の5つのポイント。

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ハビエル・アギーレ
ラウール・ヒメネス
ブライアン・グティエレス
R. Marquez
ラファエル・マルケス

メキシコは2026年ワールドカップ開幕戦を無敗で迎える。ラウル・ヒメネスはキャリアの集大成を狙い、ブライアン・グティエレスが台頭、ラファ・マルケスの役割も拡大している。

ハビエル・「バスコ」・アギーレ監督でさえ、ワールドカップ初戦を控えたこの時期にこれほど理想的な状況が訪れるとは想像していなかっただろう。メキシコ代表は2026年に入ってから無敗を維持し、15得点を挙げ、失点はわずか2に抑えている。 

アギーレは、守備が堅く、組織立った攻撃と情熱を持つチームを築いた。混乱なく大会に臨むメキシコ代表には、リズムも層の厚さもポジション争いもある。アギーレは「エル・トリ」を取り巻く誇りと確信を取り戻しつつあると語る。

「22か月準備し、最終メンバーを選ぶのは難しかった」とアギーレ監督はセルビア戦5－1勝利後に語った。「負傷者も出たが、結果以上にチームは上昇気流に乗っている」。

「チームはコンディションも士気も高く、復帰した選手もいる。26人のメンバーが幅広い選択肢を与えており、どのポジションにも弱点はない」

その自信は選出したメンバーにも表れている。ベテラン、若手、そして絶好のタイミングで代表入りを果たした選手が混在する。16年前の同じ日、ヨハネスブルグで南アフリカとメキシコが2010年ワールドカップの開幕戦を戦った。今、物語は巡り、アギーレがホームでメキシコを率いる。これが代表での彼の最後の偉業となるかもしれない。

アステカ・スタジアムで南アフリカを迎える一戦を前に、GOALが注目すべき5つのポイントをまとめた。

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    ラファ・マルケスの不滅の存在

    1998年以降、メキシコ代表のワールドカップではラファ・マルケスの存在感が常に感じられてきた。しかし2022年カタール大会は唯一の例外だった。

    今回彼はピッチに立つことはないが、ハビエル・アギーレ監督の隣でベンチ入りし、指示を出しながら戦術を支える。

    今回のサイクル終了後に代表監督就任が予定されているため、彼の肩には一層の重圧がかかる。アギーレが指揮を執るものの、マルケスはもはや見守るだけではない。

    アギーレ監督は先週トルカで「ラファの成長は著しい。当初は周囲を観察していたが、今は彼の練習を見れば『この男は監督だ』と分かる。私は soon 退き、彼が引き継ぐ。問題はない」と語った。

    彼はメキシコにとって最高の思い出と最大の悔しさの両方を象徴する存在だ。栄光、痛ましい敗退、批判、そして代表ユニフォームの重圧をすべて経験してきた。そのキャリアを見て育った選手たちが大半を占めるロッカールームで、マルケスの言葉は強い説得力を持つ。

    とはいえ、今回のW杯でマルケスが重要な決定を下すとは考えにくい。チームを掌握しているのは依然としてアギーレだ。それでも、特にメキシコがボールを支配する試合では、マルケスの影響力が表れる瞬間があるかもしれない。その第一歩が南アフリカ戦で見られるか、注目したい。

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    ヒメネス、ワールドカップ初先発へ

    2025年、メキシコを初のCONCACAFネーションズリーグ制覇に導いたラウル・ヒメネスは感極まっていた。

    ファイナル4でチームの4得点をすべて決め、大会MVPに輝いた。安堵と喜びが交差した。数々の困難を乗り越え、代表の柱として認められた瞬間だった。

    2020年、ウルブズ時代にアーセナル戦（エミレーツ・スタジアム）で頭部を負傷して以来、彼の復活は困難を極めた。今、彼の最大の目標はシンプルだ。メキシコ代表としてワールドカップで先発し、得点を挙げること。

    負傷前、彼はジェラルド・マルティーノ監督の下で攻撃の要だった。アギーレ体制でも状況は同じで、代表が評価を取り戻す過程で再起の象徴となった。

    だが今は違う。フリアン・キニョネス、ブライアン・グティエレス、アルバロ・フィダルゴなど新戦力が台頭し、攻撃の負担は分散された。彼に求められるのは、チームを率いることだ。

    初得点が生まれたとき、彼はどのように祝うのか。愛する父を亡くしたばかりだからこそ、涙がこぼれるかもしれない。メキシコ代表の出発点であるエスタディオ・アステカで再びゴールを決めれば、それはまさに原点回帰の瞬間となる。

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    南アフリカはこの開幕戦にどの程度準備できているだろうか？

    バファナ・バファナのW杯開幕戦準備はCONCACAF色が強い。だが、それがアステカ・スタジアムでメキシコが求める戦術を完全に反映しているわけではない。 3月にはパナマと2試合（1－1、1－2）し、ニカラグアとは0－0。最終調整ではジャマイカと1－1の引き分けと報じられた。

    これらの試合はフィジカルや環境適応を確認する上で有用だったが、いずれの相手もメキシコのような試合運びは見せなかった。テンポ、ボール支配、標高や観客、リズムを活用する手法など、アギーレ率いるメキシコ代表とは一線を画していた。

    南アフリカは早期のメキシコ入国で適応を促進。ブルース監督率いるチームは6月初めに拠点パチューカへ移動し、6月11日の開幕戦前にメキシコシティへ移った。

    メキシコ焦れば、ブルース監督率いるチームには試合を左右する才能がある。テボホ・モコエナは中盤を支配し、ライル・フォスターはディフェンダーを引きつける。パナマ戦で得点を挙げたオスウィン・アポリスも、攻守の切り替えで要注意だ。

    メキシコが直近で対戦したような多彩な攻撃力は持たないものの、組織力と環境適応力を武器に、開催国に大きなプレッシャーがかかる開幕戦で相手のミスを確実に突く危険性を持っている。

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    ルイス・ロモはアギーレ監督の切り札となるか？

    2026年に入り、ルイス・ロモはアギーレ監督の下で260分間プレーした。3月のベルギー、ポルトガルとの親善試合は欠場したが、アギーレ監督らは気に留めていない。それでも最終メンバーに選ばれた理由が、徐々に明らかになってきた。

    合宿に早期合流したことで状態は急上昇。怪我が癒えた直後とは思えないスピードを取り戻し、予想以上の戦力となっている。

    守備を重視する南アフリカ戦では、その運動量がメキシコにプラスになる。3バックを採用した場合、彼は速攻の起点となり、ラインとゾーンの隙間を突く動きで相手戦術を乱す“サプライズ要素”にもなる。

    多くの予想では先発から外れているが、彼の存在感とコンディション、戦術的柔軟性がスタメン起用の可能性を開いている。たとえベンチスタートでも、開幕戦の後半には出場するだろう。

    2022年のW杯ではメンバー入りしながらも出場機会がなかったが、6月11日、ついにデビューの舞台が訪れるかもしれない。

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    ブライアン・グティエレスの現在の活躍は、どれほど特別なのか？

    今世紀、メキシコが最も期待した天才はジョバンニ・ドス・サントスとカルロス・ベラだった。2人は長年にわたり「エル・トリ」のファンに夢を与えた。才能は疑いなかったが、ワールドカップで得点を挙げるまでには時間がかかった。ジョバンニがメキシコ代表として初得点をマークしたのは2014年、25歳のとき。ベラは2018年、29歳になってからだった。

    では、グティエレスは次の番なのか。

    グティエレスは22歳で初出場する可能性がある。もし得点すれば、2010年にアギレ監督の下でデビューした2人が成し得なかった快挙だ。

    W杯で得点を挙げるのは容易ではなく、特にメキシコ代表にとっては難しい。カタール2022では大会のプレッシャーで攻撃アイデアが失われ、2得点しか奪えなかった。それでもグティエレスは2026年大会へ好調を維持している。親善試合2試合で1ゴール1アシストを記録。セルビア戦が示すとおり、ゴール前で存在感を示すチャンスは十分にある。


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