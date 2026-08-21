最優先ターゲットであるフリアン・アルバレスの獲得が難しい状況を受け、バルセロナはインテルのキャプテン獲得に向けて、約1億ユーロの資金を投じる用意があるようだ。 ただ、よほどの驚くべき展開がない限り、この取引が成立する可能性は極めて低い。インテルには背番号10を放出する意思がまったくないからだ。 とりわけ移籍市場閉幕まで10日あまりという時期であり、仮に後釜を探すとしても、その余地は極めて限られ、しかも非常に困難だ。そしてラウタロ本人の側についても、スペイン発の噂はあるものの、キャプテンであり、チームをけん引する存在であり、ロッカールームのリーダーでもあるインテルを離れる意思は確認されていない。 2度の決勝敗退を経たトロの目標は、インテルのユニフォームをまとってチャンピオンズリーグを制することにある。







