El Chiringuito Tvによると、「ラウタロ・マルティネスはバルセロナと合意に達している」という。あとは、カタルーニャのクラブがアルゼンチン人FW獲得に向けてインテルにオファーを出すのを待つだけだ。スペインの同局によれば、すでに先週、バルサのスポーツディレクターであるデコと、同選手の代理人アレハンドロ・カマーノの間で正式な会談が行われたという。その会談を経て、双方は大筋で合意に至ったとみられている。
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翻訳者：
『エル・チリンギートTV』 ラウタロ・マルティネスはバルセロナと合意している
インテルの立場
最優先ターゲットであるフリアン・アルバレスの獲得が難しい状況を受け、バルセロナはインテルのキャプテン獲得に向けて、約1億ユーロの資金を投じる用意があるようだ。 ただ、よほどの驚くべき展開がない限り、この取引が成立する可能性は極めて低い。インテルには背番号10を放出する意思がまったくないからだ。 とりわけ移籍市場閉幕まで10日あまりという時期であり、仮に後釜を探すとしても、その余地は極めて限られ、しかも非常に困難だ。そしてラウタロ本人の側についても、スペイン発の噂はあるものの、キャプテンであり、チームをけん引する存在であり、ロッカールームのリーダーでもあるインテルを離れる意思は確認されていない。 2度の決勝敗退を経たトロの目標は、インテルのユニフォームをまとってチャンピオンズリーグを制することにある。
スペイン発
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