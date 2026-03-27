エル・シャアラウィ、ローマとの契約延長を見送る：ジェノアが突拍子もないオファー、交渉中

現在受け取っている年俸250万ユーロ（税引き後）という額は、ジェノアの総年俸枠を大幅に上回っているため、交渉は容易ではないだろう。 かつてのチームメイトであり、後に指導した選手でもあるダニエレ・デ・ロッシも後押ししているこの案は、2年契約に1年の延長オプションを付加するものの、ローマで現在受け取っている額の半額という条件を提示するものだ。リグーリアへのロマンチックな復帰が、最後の大型契約よりも重要かどうかを判断するのは、選手自身に委ねられている。 交渉は進行中であり、ジェノヴァはすでに大きな夢を描いている。