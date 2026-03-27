ローマのファンを不安にさせているのは、パウロ・ディバラやロレンツォ・ペッレグリーニの契約更新だけではない。実は、しばしば過小評価されがちだが、ここ数シーズン常に重要な役割を果たしてきたもう一人の選手、ステファン・エル・シャアラウィの契約も2026年6月30日に満了を迎えるのだ。 「ファラオ」ことエル・シャアラウィは、現在の契約延長に向けた合意に至っておらず、ここ数時間で、彼をトップレベルサッカーの世界へと押し上げたクラブであるジェノアへの衝撃的な復帰の可能性が浮上している。
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エル・シャアラウィ、ローマとの契約延長を見送る：ジェノアが突拍子もないオファー、交渉中
契約更新に関する交渉は一切行われていない
ローマとの愛の物語は2016年に始まり、2019年から2021年にかけての上海申花での中国での期間を除けば、今日を含めてエル・シャアラウィはローマのユニフォームを着て8シーズンを過ごすことになる。 しかし、22試合に出場し1ゴール3アシストを記録したにもかかわらず、フレデリック・マッサラは彼との契約更新交渉を一度も開始せず、事実上、年末にフリーエージェントとなり、希望するクラブと移籍金なしで契約できるようにした。
ジェノヴァに戻るのか？
そして『トゥットスポルト』が報じているように、この空白を埋めようとしているのが、ファラオにとって心の故郷とも言えるジェノアだ。彼はごく若い頃にこの街を離れ、当時のアドリアーノ・ガッリアーニ会長が成し遂げた大物移籍によりミランへ移籍した。今日、ロッソブルーへの復帰は大きなチャンスであると本人も考えており、ジェノアとの交渉に応じる意向を示している。
交渉が進んでいる。デ・ロッシが後押ししている
現在受け取っている年俸250万ユーロ（税引き後）という額は、ジェノアの総年俸枠を大幅に上回っているため、交渉は容易ではないだろう。 かつてのチームメイトであり、後に指導した選手でもあるダニエレ・デ・ロッシも後押ししているこの案は、2年契約に1年の延長オプションを付加するものの、ローマで現在受け取っている額の半額という条件を提示するものだ。リグーリアへのロマンチックな復帰が、最後の大型契約よりも重要かどうかを判断するのは、選手自身に委ねられている。 交渉は進行中であり、ジェノヴァはすでに大きな夢を描いている。