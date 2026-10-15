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エル・クラシコ欠場！ レアル・マドリーの勝利前、スタジアムで4試合の出場停止処分を知ったヴィニシウス・ジュニオールが怒り、ラ・リーガの「タイミングの悪さ」を批判
直前の出場停止処分がマドリード陣営に衝撃
レアル・マドリーのチームバスに国内での長期出場停止処分の知らせが届いたのは、ローマとのチャンピオンズリーグの一戦をわずか2時間後に控えた時だった。スペインサッカー連盟は、先週末のビジャレアル戦で一発退場となったヴィニシウスに4試合の出場停止処分を科した。
発表のタイミングは、スタディオ・オリンピコでヴィニシウスを動揺させたようだ。リズムをつかめず、ローマの2点目につながるプレーではボールを失った。モウリーニョ監督は57分にヴィニシウスを交代させた。
それでも、2点を追うレアル・マドリーは欧州の舞台で見事な逆転劇を演じた。終盤にカルロス・エスピ、エンドリッキ、アントニオ・リュディガーがゴールを挙げ、スペインの強豪は最終的に4-3の劇的な勝利を収めた。
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ローマで不満が爆発
イタリアでの試合終了後、選手本人と監督はともに統括団体へ怒りを向けた。ヴィニシウスは通知が遅かったことに困惑を示し、こう語った。「スタジアムで初めて聞いた。出場停止を知らせるタイミングが悪かったと思う。発表する時間は一日中あったのに、スタジアムに着いた途端、ラ・リーガの4試合を欠場するという連絡が来た」
ブラジル人アタッカーは、懲戒規定についての説明も不足していたと主張した。「なぜなのか分からない」と続けた。「実際、この規則は新しい。僕たちは一度も説明を受けていない。新しい規則を説明するため、いつもラ・リーガか、審判組織だったか名前は分からないけれど、そこから誰かが来る。でも今回は、この件について誰からも聞かされていなかった」
モウリーニョ監督も自身が率いるFWの思いに同調し、連盟の対応を痛烈に批判した。ポルトガル人指揮官は、重要な欧州での試合の直前に裁定を伝える必要があったのかと疑問を呈した。
「明日の朝では駄目だったのか？」とモウリーニョ監督は報道陣に問いかけた。「今や彼らは恥ずかしげもなくこんなことをする。もう隠しようがない。試合の2時間前に、選手は4試合の出場停止処分を受けたと知らなければならない。試合の2時間前に選手を潰したいのか？ 私には普通のこととは思えない」
髪を引っ張った行為に厳しい処分
出場停止処分の発端は、マドリードがビジャレアルに1-0で勝利したリーグ戦での混乱だった。ゴールがVARによって取り消された後、ヴィニシウスは相手選手ネイサン・サリバの髪を引っ張り、退場処分を受けた。事態は急速にエスカレートし、激高したチームメートが主審に詰め寄るのを、リュディガーが介入して制止しなければならなかった。
規律委員会は最終的に、暴力行為で2試合の出場停止処分を科し、その後の抗議に対してさらに2試合を追加した。ヴィニシウスはSNSでサポーターに謝罪したものの、自身のこれまでの規律面での振る舞いについては非を認めなかった。
「結局、僕にレッドカードが出た」とヴィニシウスは振り返った。「そう判断するのは簡単だ……ほかのファンはみんな、正しい判定だったと言えるからね。でも、僕はほかの選手に暴力を振るったことは一度もない。いつも冷静さを保ってきた。僕は何度も蹴られるのに、結局いつもカードを出されるのは僕なんだ」
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クラシコでの欠場に頭を悩ませるモウリーニョ
ローマでの驚異的な逆転劇は大きな弾みとなる一方、ヴィニシウスが国内での試合を長期間欠場することは、モウリーニョ監督に戦術面で大きな難題を突きつける。ヴィニシウスは10月18日のセビージャ戦を皮切りに、ラ・リーガの重要な数試合を欠場する。
さらに重要なのは、レアル・マドリーが10月25日に行われるバルセロナとの注目のエル・クラシコを、主力FW抜きで戦わなければならないことだ。11月上旬のラシン・サンタンデール戦とバレンシア戦も欠場するため、モウリーニョ監督は優勝争いの重要な局面で、攻撃の代替策を見つけなければならない。
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