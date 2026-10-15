イタリアでの試合終了後、選手本人と監督はともに統括団体へ怒りを向けた。ヴィニシウスは通知が遅かったことに困惑を示し、こう語った。「スタジアムで初めて聞いた。出場停止を知らせるタイミングが悪かったと思う。発表する時間は一日中あったのに、スタジアムに着いた途端、ラ・リーガの4試合を欠場するという連絡が来た」

ブラジル人アタッカーは、懲戒規定についての説明も不足していたと主張した。「なぜなのか分からない」と続けた。「実際、この規則は新しい。僕たちは一度も説明を受けていない。新しい規則を説明するため、いつもラ・リーガか、審判組織だったか名前は分からないけれど、そこから誰かが来る。でも今回は、この件について誰からも聞かされていなかった」

モウリーニョ監督も自身が率いるFWの思いに同調し、連盟の対応を痛烈に批判した。ポルトガル人指揮官は、重要な欧州での試合の直前に裁定を伝える必要があったのかと疑問を呈した。

「明日の朝では駄目だったのか？」とモウリーニョ監督は報道陣に問いかけた。「今や彼らは恥ずかしげもなくこんなことをする。もう隠しようがない。試合の2時間前に、選手は4試合の出場停止処分を受けたと知らなければならない。試合の2時間前に選手を潰したいのか？ 私には普通のこととは思えない」



