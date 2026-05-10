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エル・クラシコを前に、ハンジ・フリック監督の父が逝去。バルセロナが発表した。
試合当日の悲劇
カタルーニャのクラブは日曜の午後、フリック監督の訃報を公式発表した。チームはレアル・マドリード戦の最終調整中だった。この試合はリーガ・エスパニョーラ優勝を左右する。クラブは「非常に辛い時期」にあるフリック一家に哀悼の意を表した。
フリック監督は朝会合で選手とスタッフに報告し、試合はベンチで指揮する意向を示した。試合後、ドイツに帰国して家族をサポートする予定だ。
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ブラウグラナの支援
クラブは公式声明で監督を全面支持すると表明した。声明では「FCバルセロナとブラウグラナファミリー一同は、ハンス・フリック氏の父親の逝去に心よりお悔やみ申し上げます。 私たちはあなたの悲しみを分かち合い、この困難な時期にあなたとご家族を心よりお見舞い申し上げます。」 フリック監督は短期間でトップチームの選手たちから大きな尊敬を集めている。試合に出場し続けるという彼の決断は選手たちの共感を呼び、彼らは今、この悲報を受けながらもピッチに集中する課題に直面している。クラブは、日曜日の夜の試合後にフリック監督が移動するための具体的な手配をまだ確認していない。
歴史の分かれ目
今シーズンの「エル・クラシコ」は、バルセロナにとって史上初めてレアル・マドリードを相手にリーグ優勝を確定できる大一番だ。現在11ポイント差の首位で、勝てば2025-26シーズンの優勝が決まり、通算対戦成績も106勝ずつで並ぶ。
レアル・マドリードは、体調を崩したエースFWキリアン・エムバペを欠く。土曜の最終練習で離脱し、アルバロ・アルベロア監督率いるチームに帯同しなかった。この欠場により、アウェイチームは最大の攻撃カードを失う。バルセロナは引き分けでも優勝が決まるが、目標はあくまで勝利だ。
- IMAGO / ZUMA Press
チームはフリックを支えている
チーム内では、フリック監督の指導力と今夜試合に臨む決断に対し、依然として深い敬意が払われている。選手たちは、親しみやすさと厳しさを兼ね備えた姿勢を一貫して称賛。フェルミン・ロペスも最近、このドイツ人監督の下でチームが成長したと語った。悲痛な個人的事情を抱えながらの重大な一戦だけに、この調和が重要となる。
試合後、フリックは家族の問題を処理するためドイツへ帰国する。親族のもとへ急ぐ前に歴史的優勝を遂げようとする今夜、彼のプロとしての義務と個人的な悲しみが交差する。