エル・クラシコを前に、ハンジ・フリック監督の父が逝去。バルセロナが発表した。

カタルーニャのクラブは日曜の午後、フリック監督の訃報を公式発表した。チームはレアル・マドリード戦の最終調整中だった。この試合はリーガ・エスパニョーラ優勝を左右する。クラブは「非常に辛い時期」にあるフリック一家に哀悼の意を表した。

フリック監督は朝会合で選手とスタッフに報告し、試合はベンチで指揮する意向を示した。試合後、ドイツに帰国して家族をサポートする予定だ。