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「エル・クラシコで優勝するか、レアル・マドリードから栄誉のガードを受けるか？」 バルセロナのスター、パウ・クバルシが独走首位のチームが何を望んでいるかを明かす。
バルサ、リーグ優勝目前
クバルシは、ヘタフェ戦の勝利が優勝へ「有利な立場に立つ鍵」と語った。 フェルミン・ロペスとマーカス・ラッシュフォードのゴールでコロシアムで貴重な勝ち点3を得たこの試合でも、若きディフェンダーは再び存在感を示した。この結果、ハンス・フリック監督率いるチームは首位を独走し、2位との差を11ポイントに広げた。圧倒的な試合運びは、チームが目標を明確に意識し、目前に迫った優勝祝賀のプレッシャーにも流されず、戦術的規律を貫いていることを示している。
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クバルシは目の前の課題に集中した
レアル・マドリードを破って優勝するか、宿敵から「パシージョ」を受けるか問われたクバルシは、「できるだけ早く優勝したいだけだ」と答えた。
自身の成功とチームの勢いについて、彼は「すべてが早く、まだ実感が湧かない」と明かした。「それでもチームが好調で嬉しい。この勝利は重要だったが、まだ全力を尽くす必要がある」
堅固な守備と戦術的な規律
点差は開いていたが、ヘタフェのフィジカル的な脅威に対応するため、守備陣には高い集中力が求められた。クバルシは、相手がリズムを崩そうとしてもチームがプレッシャーを凌いだことに満足を示した。彼は、その脅威を無力化し、フォワード陣が自由にプレーできるようになったと語った。
「守備が甘くなった場面もあったが、相手の攻撃は止められた。そのおかげでカウンターで2点目を狙う余裕が生まれた」とクバルシは語った。
- AFP
トロフィーへの道
計算上、首位チームに結果が揃えば、来週末にも優勝が決まる。バルセロナがオサスナに勝ち、レアル・マドリードがエスパニョールに負ければ、シーズン終了を前に優勝争いは終わる。ハンス・フリック監督にとって、これは初シーズンでの記念碑的偉業だ。