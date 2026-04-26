Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

「エル・クラシコで優勝するか、レアル・マドリードから栄誉のガードを受けるか？」 バルセロナのスター、パウ・クバルシが独走首位のチームが何を望んでいるかを明かす。

バルセロナ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
パウ・クバルシ

バルセロナはヘタフェを2-0で下し、リーガ優勝へ大きく前進した。10代のスター、パウ・クバルシは「できるだけ早くタイトルを手にしたいので、ロッカールームで勝ち点を計算していない」と語った。

  • バルサ、リーグ優勝目前

    クバルシは、ヘタフェ戦の勝利が優勝へ「有利な立場に立つ鍵」と語った。 フェルミン・ロペスとマーカス・ラッシュフォードのゴールでコロシアムで貴重な勝ち点3を得たこの試合でも、若きディフェンダーは再び存在感を示した。この結果、ハンス・フリック監督率いるチームは首位を独走し、2位との差を11ポイントに広げた。圧倒的な試合運びは、チームが目標を明確に意識し、目前に迫った優勝祝賀のプレッシャーにも流されず、戦術的規律を貫いていることを示している。

    • 広告
  • FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    クバルシは目の前の課題に集中した

    レアル・マドリードを破って優勝するか、宿敵から「パシージョ」を受けるか問われたクバルシは、「できるだけ早く優勝したいだけだ」と答えた。

    自身の成功とチームの勢いについて、彼は「すべてが早く、まだ実感が湧かない」と明かした。「それでもチームが好調で嬉しい。この勝利は重要だったが、まだ全力を尽くす必要がある」

  • 堅固な守備と戦術的な規律

    点差は開いていたが、ヘタフェのフィジカル的な脅威に対応するため、守備陣には高い集中力が求められた。クバルシは、相手がリズムを崩そうとしてもチームがプレッシャーを凌いだことに満足を示した。彼は、その脅威を無力化し、フォワード陣が自由にプレーできるようになったと語った。

    「守備が甘くなった場面もあったが、相手の攻撃は止められた。そのおかげでカウンターで2点目を狙う余裕が生まれた」とクバルシは語った。

  • FBL-ESP-LIGA-GETAFE-BARCELONAAFP

    トロフィーへの道

    計算上、首位チームに結果が揃えば、来週末にも優勝が決まる。バルセロナがオサスナに勝ち、レアル・マドリードがエスパニョールに負ければ、シーズン終了を前に優勝争いは終わる。ハンス・フリック監督にとって、これは初シーズンでの記念碑的偉業だ。

ラ・リーガ
オサスナ crest
オサスナ
OSA
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
ラ・リーガ
エスパニョール crest
エスパニョール
ESP
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA