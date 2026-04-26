レアル・マドリードを破って優勝するか、宿敵から「パシージョ」を受けるか問われたクバルシは、「できるだけ早く優勝したいだけだ」と答えた。

自身の成功とチームの勢いについて、彼は「すべてが早く、まだ実感が湧かない」と明かした。「それでもチームが好調で嬉しい。この勝利は重要だったが、まだ全力を尽くす必要がある」