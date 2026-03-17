エル・アイナウイに不安：自宅で強盗被害、家族と共に部屋に閉じ込められる

ローマに所属する2001年生まれのモロッコ人MF、ニール・エル・アイナウイとその家族にとって、恐怖に満ちた夜となった。

アンサ通信によると、深夜3時頃、黒ずくめの服を着て、拳銃を携え、顔を隠した6人の男たちが、リビングの窓の格子をこじ開けて家の中に侵入した。