エル・アイナウイに不安：自宅で強盗被害、家族と共に部屋に閉じ込められる

ローマに所属する2001年生まれのモロッコ人MF、ニール・エル・アイナウイとその家族にとって、恐怖に満ちた夜となった。
アンサ通信によると、深夜3時頃、黒ずくめの服を着て、拳銃を携え、顔を隠した6人の男たちが、リビングの窓の格子をこじ開けて家の中に侵入した。
ローマに所属する2001年生まれのモロッコ人MF、ニール・エル・アイナウイとその家族にとって、恐怖に満ちた夜となった。
アンサ通信によると、深夜3時頃、黒ずくめの服を着て、拳銃を携え、顔を隠した6人の男たちが、リビングの窓の格子をこじ開けて家の中に侵入した。
強盗犯らはまず、サッカー選手とその母親、恋人の女性、そして弟とその恋人を一室に閉じ込めた。その後、約1万ユーロ相当の宝石類、ロレックスの腕時計、そしてブランド物のバッグを盗んだ。現場には警察が駆けつけた。機動隊が捜査を行っている。
『コリエレ・デロ・スポルト』紙の報道によると、24歳のミッドフィールダーとその家族は眠っているところを襲われ、引きずり出された。「黙っていろ」と武装した一味は脅し、全員を1つの部屋に閉じ込めた後、犯行に及んだ。その手口や選手本人と妻の証言から、この犯行は以前から綿密に計画されていたものとみられる。 6人全員が黒ずくめの服装で、手袋を着用し、顔をバケツハットで隠していた。現場には、ロベルト・ジュゼッペ・ピットットが指揮を執る機動隊の強盗対策班の警官たちが直ちに到着し、現在、犯人たちの追跡を行っている。警察は、インフェルネット地区に設置された防犯カメラの映像を確保した。