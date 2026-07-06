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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

エルリング・ハーランドは今夏、レアル・マドリードのジョゼ・モウリーニョ監督のもとへ移籍するのか？ 父親の証言により、この移籍疑惑に結論が出そうだ。

移籍情報
アーリング・ハーランド
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マンチェスター・シティ
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ブラジル 対 ノルウェー

マンチェスター・シティのエース、アーリング・ハーランドの将来が再び注目されている。父親のアルフ・インゲ・ハーランドが、息子をレアル・マドリードへ移籍させる可能性に言及したためだ。スペインの巨人はジョゼ・モウリーニョ監督の下で再出発を図っており、ノルウェー人ストライカーが世界的な舞台で圧倒的な活躍を続ける中、移籍の憶測は最高潮に達している。

  • アルフ・インゲ・ハーランドがマドリードの勢いをさらに加速させている。

    今回の憶測は、ノルウェー代表のワールドカップ活躍前にアルフ・インゲ氏が息子のキャリアを語ったことがきっかけ。彼はエルリングがマンチェスター・シティに献身していることを認めつつ、「ロス・ブランコス」の魅力をどの選手も無視できないと述べた。

    53歳の彼はDAZNにこう語った。「レアル・マドリードへの移籍？ 彼はマンチェスター・シティでとても幸せだし、長期契約も結んでいる。我々は新シーズンを待っているところだ……だが、誰だってマドリードでプレーしたいと思うだろう。サッカーの世界では何が起こるか分からないからね。」



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  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ロマーノ、夏の移籍を否定

    移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏は、エルリング・ハーランドの今夏レアル・マドリードへの移籍は「ない」と断言した。

    自身のYouTubeチャンネルで彼は、マンチェスター・シティのスターについてこう断言した。「今夏ハーランドがレアル・マドリードへ移籍することはない。だが将来、彼自身が否定していない以上、可能性は残っている。2026年夏ではないが、将来的な選択肢の一つだ」 繰り返すが、今夏の移籍については話していない。」


  • 「Commitment to the City」プロジェクト

    噂とは裏腹に、ハーランドはエティハド・スタジアムでのプロジェクトの要であり続けている。2034年までマンチェスターに残る契約を結んだ彼は、グアルディオラ監督の退任後、新体制でプレーする意欲を示していると報じられている。

    ロマーノ氏も「ハーランドはシティで非常に満足している。彼はクラブと新監督マレスカにとって不可欠な存在で、関係は極めて前向きだ。以上である」と強調した。


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  • HaalandGetty Images

    ワールドカップでの活躍が価値を高める

    2026年のワールドカップで、ハーランドは世界最高の決定力を持つストライカーであることを再証明した。ノルウェーがブラジルに2-1で劇的勝利を収めた一戦で2得点を挙げ、自国ヒーローとなった。この活躍は、レアル・マドリードがなぜ彼を熱望してきたかを思い出させる。

    キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオール、ハーランドの3トップは、フロレンティーノ・ペレス会長にとって依然として夢の布陣だ。だがノルウェー人ストライカーの当面の目標は、マンチェスター・シティと代表での成功にある。今のところ、モウリーニョ監督は、プレミアリーグの多数の記録を塗り替えてきたこの男が、やがてスター軍団レアル・マドリードの最前線を率いるのか、見守るしかない。