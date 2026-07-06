今回の憶測は、ノルウェー代表のワールドカップ活躍前にアルフ・インゲ氏が息子のキャリアを語ったことがきっかけ。彼はエルリングがマンチェスター・シティに献身していることを認めつつ、「ロス・ブランコス」の魅力をどの選手も無視できないと述べた。

53歳の彼はDAZNにこう語った。「レアル・マドリードへの移籍？ 彼はマンチェスター・シティでとても幸せだし、長期契約も結んでいる。我々は新シーズンを待っているところだ……だが、誰だってマドリードでプレーしたいと思うだろう。サッカーの世界では何が起こるか分からないからね。」







