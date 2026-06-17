エルリング・ハーランドの2得点で、ノルウェーがイラクを下す。

ノルウェーは得点王のゴール（29分）で先制。荒れた展開の続く前半、イラクのアイメン・フセイン（39分）が同点弾を奪った。直後、ハーランドが守備のミスをつき追加点（43分）。 直後に途中出場したレオ・オスティガードが77分に決勝点。さらにフセインが90分+7にオウンゴールで試合を決定付けた。

デビュー戦は簡単ではない。緊張するし、調子が良くない日に勝てたのは素晴らしい。 最高だし、チーム全員を誇りに思う。良いスタートを切れた」とハーランド。続けて「次の試合はもっと難しいだろうから、さらに良いプレーが必要だ」と語った。25歳の彼はファンにもメッセージを送った。「ノルウェーでは今何時なのか分からないが、きっとまだ大騒ぎになっているだろう。みんなが祝ってくれていることを願っている」。

守備は不安定だったが、ノルウェーは1998年以来のW杯初戦を勝ち、決勝トーナメントへ前進。次はセネガルと対戦する。 オーストラリア人のグラハム・アーノルド監督が率いるイラクは40年ぶりの本大会復帰を果たしたが、「メソポタミアの獅子」たちのワールドカップ初得点はまだ待たれる。次は優勝候補のフランスと対戦する。

試合前、MagentaTVの解説者トーマス・ミュラーはノルウェーの「黄金世代」を絶賛した。 無敗で予選を突破したチームで、歴代最多16得点を挙げたハーランドは、父アルフ・インゲが1994年米国大会でプレーしたフォックスボロのピッチに立った。