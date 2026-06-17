マンチェスター・シティのストライカーは、ヴァイキングスがイラクに4-1（2-1）で勝利した試合で2得点を挙げた。
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エルリング・ハーランドの2得点で、ノルウェーがイラクを下す。
ノルウェーは得点王のゴール（29分）で先制。荒れた展開の続く前半、イラクのアイメン・フセイン（39分）が同点弾を奪った。直後、ハーランドが守備のミスをつき追加点（43分）。 直後に途中出場したレオ・オスティガードが77分に決勝点。さらにフセインが90分+7にオウンゴールで試合を決定付けた。
デビュー戦は簡単ではない。緊張するし、調子が良くない日に勝てたのは素晴らしい。 最高だし、チーム全員を誇りに思う。良いスタートを切れた」とハーランド。続けて「次の試合はもっと難しいだろうから、さらに良いプレーが必要だ」と語った。25歳の彼はファンにもメッセージを送った。「ノルウェーでは今何時なのか分からないが、きっとまだ大騒ぎになっているだろう。みんなが祝ってくれていることを願っている」。
守備は不安定だったが、ノルウェーは1998年以来のW杯初戦を勝ち、決勝トーナメントへ前進。次はセネガルと対戦する。 オーストラリア人のグラハム・アーノルド監督が率いるイラクは40年ぶりの本大会復帰を果たしたが、「メソポタミアの獅子」たちのワールドカップ初得点はまだ待たれる。次は優勝候補のフランスと対戦する。
試合前、MagentaTVの解説者トーマス・ミュラーはノルウェーの「黄金世代」を絶賛した。 無敗で予選を突破したチームで、歴代最多16得点を挙げたハーランドは、父アルフ・インゲが1994年米国大会でプレーしたフォックスボロのピッチに立った。
イラクはあらゆる手段で抵抗している
ブンデスリーガのジュリアン・ライアーソン（ドルトムント）とアントニオ・ヌサ（ライプツィヒ）を先発起用したノルウェーは、序盤からハランドにボールを届けた。下馬評の低い相手も引かず、アリ・アル＝ハマディが13分に先制シュート。
最初の水分補給タイム後、「得点マシン」は本領を発揮。左からの連係でデビッド・メラー・ウルフがクロスを上げ、走り込んだハーランドが至近距離から押し込んだ。
63,106人の大観衆が沸く中、イラクも諦めず、ノルウェーの守備陣がスペースを与えたところをフセインがヘディングで押し込み、チーム2点目を決めた。 しかし直後、DFザイド・タシーンの短いバックパスをハーランドが猛追。GKジャラル・ハッサンがクリアしようとしたボールがハーランドに当たり、そのままゴールへ。
後半も流れは変わらず、予想された実力差はほとんど見られなかった。アンダードッグは諦めず、21試合にわたる厳しい予選を勝ち抜き、48カ国目として本大会への切符を手にした。 最後まで戦ったが、ハーランド率いるノルウェーに及ばず。
さらに後半中盤にはアリ・ジャシムがヌサとの衝突で負傷し、長時間の治療の末に担架で運ばれた。それでもイラクは最後まで戦ったが、ハランド擁するノルウェーが逃げ切った。