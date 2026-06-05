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「エルリング・ハーランドでもハリー・ケインでもない」――フロレンティーノ・ペレス会長は、来週レアル・マドリードが1億5000万ユーロで新戦力を獲得すると示唆したが、複数のトップ選手については否定した。
ペレス、大規模移籍計画をほのめかす
レアル・マドリードの会長選が注目される中、ペレス会長はテレビ番組『ホリゾンテ』で移籍戦略に触れた。ハーランドやケインの獲得は否定し、代わりに1億5000万ユーロの大型補強が来週発表されると示唆した。
同氏は評価額1億5000万ユーロの選手に関する発表が来週行われると述べ、大型移籍が最終段階にあることを示唆した。この発言は、対立候補エンリケ・リケルメ氏からの圧力が高まる中で行われた。リケルメ氏は選挙公約としてハーランドの獲得を約束している。
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ペレスがマドリードの立場を説明する
ペレスは、マイケル・オリゼ、ハーランド、ケインに関する憶測について明快だった。「オリゼは素晴らしいが、私が考えているのは彼ではない。ドクやハーランドでもない。中盤から前線の選手だ」と語った。
移籍計画について彼は「すでに3人の獲得は決まっている。ジョゼ・モウリーニョ、イブラヒマ・コナテ、デンゼル・ダムフリーズだ。さらに火曜日、チャンピオンズリーグの強豪クラブに大物選手獲得のためクラブ史上最高額となる1億5000万ユーロ以上のオファーを出す」と語った。
内部の政治とリケルメを巡る確執
ペレス会長のこの発言は、ベルナベウ裏で高まる緊張の中で行われた。彼は、クラブの価値観を左右しようとするリケルメ氏に公然と反対してきた。
「批判自体は気にならない。私が気にするのは、こうした人々がレアル・マドリードに影響力を及ぼそうとしていることだ。リケルメの父親もその一人だった」とペレス会長は説明した。「メディアには、クラブの安定を揺るがそうとする一種の陰謀があることに気づいていた。 私はそれを芽のうちに摘み取りたかった。だからこそ、選挙を実施することに決めたのだ。レアル・マドリードを不安定にさせようとした者たちが、クラブの歴史における不穏な時代を背景に持つ者たちと同じだとは、なんという偶然だろう。彼らはレアル・マドリードとは無関係な人々を総会に招き入れ、こっそりと潜り込ませた。だからこそ、私は2009年に復帰したのだ。今、彼らはその子供たちだ。私は激怒している。」
ハランド獲得を約束したリケルメについては「父親もエージェントもクラブも否定している。ブラフだ。ブラフだらけの立候補だ。私はレアル・マドリードを守るためにここにいる。我々は団結したクラブだ」と語った。
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注目は来週の発表へ
今後は、ペレス会長が「1億5000万ユーロで獲得する」と主張する選手の正体に注目が集まる。この発表は会長選の争点となり、投票を控えたサポーターにも影響を与える可能性がある。リケルメ氏が自身のビジョンを訴える中、ペレス会長は大型補強で立場を固め、クラブの長期方針への信頼を高めたい考えだ。