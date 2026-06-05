ペレス会長のこの発言は、ベルナベウ裏で高まる緊張の中で行われた。彼は、クラブの価値観を左右しようとするリケルメ氏に公然と反対してきた。

「批判自体は気にならない。私が気にするのは、こうした人々がレアル・マドリードに影響力を及ぼそうとしていることだ。リケルメの父親もその一人だった」とペレス会長は説明した。「メディアには、クラブの安定を揺るがそうとする一種の陰謀があることに気づいていた。 私はそれを芽のうちに摘み取りたかった。だからこそ、選挙を実施することに決めたのだ。レアル・マドリードを不安定にさせようとした者たちが、クラブの歴史における不穏な時代を背景に持つ者たちと同じだとは、なんという偶然だろう。彼らはレアル・マドリードとは無関係な人々を総会に招き入れ、こっそりと潜り込ませた。だからこそ、私は2009年に復帰したのだ。今、彼らはその子供たちだ。私は激怒している。」

ハランド獲得を約束したリケルメについては「父親もエージェントもクラブも否定している。ブラフだ。ブラフだらけの立候補だ。私はレアル・マドリードを守るためにここにいる。我々は団結したクラブだ」と語った。