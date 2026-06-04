エルリング・ハーランドがレアル・マドリード移籍に「合意」と報じられた。会長選でフロレンティーノ・ペレス氏と争う候補者が、マンチェスター・シティのストライカーについて大胆な主張を展開している。

テレビ番組『エル・オルミゲロ』に出演したレアル・マドリードの会長候補リケルメは、マンチェスター・シティのスター、ハーランドとバロンドール受賞者ロドリをベルナベウへ招へいすると宣言。現会長ペレス氏に挑発的な姿勢を示した。37歳のリケルメは、2人の獲得に失敗した場合、来季の会員費を全額負担するとソシオ（会員）に約束した。

ノルウェー人選手はすでにベルナベウ移籍を希望していると断言し、「もし私がこの2人の獲得に失敗したら、来シーズンの会員費を100％負担すると書面で約束した。 ハーランドには移籍金条項があり、彼はマドリードに来たいと思っている」と断言。さらにスペイン代表MFロドリについても「彼は素晴らしい選手で、補強が必要なポジションだ。代理人と話し合っている。所属クラブを尊重するが、私が会長になれば彼はマドリードでプレーする。できる限りのことをする」と語った。



