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エルリング・ハーランドがレアル・マドリード移籍に「合意」と報じられた。会長選でフロレンティーノ・ペレス氏と争う候補者が、マンチェスター・シティのストライカーについて大胆な主張を展開している。
ハーランドとロドリの将来性
テレビ番組『エル・オルミゲロ』に出演したレアル・マドリードの会長候補リケルメは、マンチェスター・シティのスター、ハーランドとバロンドール受賞者ロドリをベルナベウへ招へいすると宣言。現会長ペレス氏に挑発的な姿勢を示した。37歳のリケルメは、2人の獲得に失敗した場合、来季の会員費を全額負担するとソシオ（会員）に約束した。
ノルウェー人選手はすでにベルナベウ移籍を希望していると断言し、「もし私がこの2人の獲得に失敗したら、来シーズンの会員費を100％負担すると書面で約束した。 ハーランドには移籍金条項があり、彼はマドリードに来たいと思っている」と断言。さらにスペイン代表MFロドリについても「彼は素晴らしい選手で、補強が必要なポジションだ。代理人と話し合っている。所属クラブを尊重するが、私が会長になれば彼はマドリードでプレーする。できる限りのことをする」と語った。
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マンチェスター・シティとハーランド陣営が疑惑に反応
リケルメ陣営には自信が漂っているが、ハーランド側は選挙戦の言及と距離を置いた。2034年までマンチェスター・シティと巨額契約を結ぶハーランドは、世界屈指の選手だ。父アルフィーと代理人ピメンタは「どの候補とも合意はない」と強調した。
父アルフィー氏と代理人ピメンタ氏は共同声明で「興味深い話だが事実ではない。両候補の健闘を祈る」と合意を否定した。
また『The Athletic』によると、マンチェスター・シティはリケルメの主張に対し法的措置を検討している。クラブは「エルリング・ハーランドの将来に関するスペインの報道は事実無根だ。そのような事態が起こる可能性も、それを可能にする契約条項も存在しない。当クラブの選手の肖像がこのような文脈で使用されたことに対し、法的措置を検討している」と発表した。
ペレスはモウリーニョに関する主張で反論した
79歳のペレスは挑戦を軽視せず、ジョゼ・モウリーニョの監督復帰で対抗。陣営はモウリーニョがレアル・マドリードのユニフォームで笑う映像を公開したが、本人はAI生成だとベンフィカに説明し、リスボンでの物議を避けたという。
- AFP
ベルナベウの未来を決める歴史的投票
今回の選挙で会員は2006年以来初めて真の選択権を持つ。ペレスは過去5回、対立候補なく当選してきた。選挙戦の焦点は選手補強からクラブの構造へ移った。リケルメは大型移籍やラウルらの起用を強調する一方、ペレスは会員が出資持分を相続人に引き継げる制度を提案する。
ペレスは「私が率いる限り、マドリードは常に会員のものだ。会員に経済的富の所有者になってほしい」と語る。2シーズン連続無冠の重圧の中、日曜の投票で「ガラクティコ」路線継続か、リケルメ新世代への転換かが決まる。