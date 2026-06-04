エルリング・ハーランドがレアル・マドリード移籍に「合意」と報じられた。フロレンティーノ・ペレス現会長と争う候補者が、マンチェスター・シティのストライカーについて大胆な主張を展開している。

テレビ番組『エル・オルミゲロ』に出演したレアル・マドリードの会長候補リケルメは、マンチェスター・シティのスター、ハーランドとバロンドール受賞者ロドリをベルナベウへ招へいすると宣言。現会長ペレス氏に挑発的な姿勢を示した。37歳のリケルメは、2人の獲得に失敗した場合、来季の会員費を全額負担するとソシオ（会員）に約束した。

ノルウェー人選手はすでにベルナベウ移籍を希望していると断言し、「もし私がこの2人の獲得に失敗したら、来シーズンの会員費を100％負担すると保証書に署名した。 ハーランドには移籍条項があり、本人もマドリードを希望している」と断言。さらに、スペイン代表MFロドリについても「必要なポジションの優れた選手だ。代理人と話し合っており、私が会長になれば獲得のために全力を尽くす」と強調した。



