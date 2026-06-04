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エルリング・ハーランドがレアル・マドリード移籍に「合意」と報じられた。フロレンティーノ・ペレス現会長と争う候補者が、マンチェスター・シティのストライカーについて大胆な主張を展開している。
ハーランドとロドリの将来性
テレビ番組『エル・オルミゲロ』に出演したレアル・マドリードの会長候補リケルメは、マンチェスター・シティのスター、ハーランドとバロンドール受賞者ロドリをベルナベウへ招へいすると宣言。現会長ペレス氏に挑発的な姿勢を示した。37歳のリケルメは、2人の獲得に失敗した場合、来季の会員費を全額負担するとソシオ（会員）に約束した。
ノルウェー人選手はすでにベルナベウ移籍を希望していると断言し、「もし私がこの2人の獲得に失敗したら、来シーズンの会員費を100％負担すると保証書に署名した。 ハーランドには移籍条項があり、本人もマドリードを希望している」と断言。さらに、スペイン代表MFロドリについても「必要なポジションの優れた選手だ。代理人と話し合っており、私が会長になれば獲得のために全力を尽くす」と強調した。
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マンチェスター・シティとハーランド陣営が疑惑に反応
リケルメ陣営には自信が漂っているが、ハーランドの代理人は選挙戦の発言とは距離を置いた。マンチェスター・シティと2034年まで巨額契約を結ぶハーランドは、依然として世界屈指の選手だ。彼の陣営はどの候補とも正式合意はないと強調した。
父アルフィー氏と代理人ラファエラ・ピメンタ氏は共同声明で「興味深い話だが事実ではない。両候補の健闘を祈る」とコメントした。
また『The Athletic』によると、マンチェスター・シティはリケルメの主張に対し法的措置を検討している。クラブは「ハーランドの将来に関するスペインの報道は事実無根だ。そのような事態が起こる可能性も、それを可能にする契約条項も存在しない。当クラブの選手の肖像がこのような文脈で使用されたことに対し、法的措置を検討している」と発表した。
ペレスはモウリーニョに関する主張で反論した
ペレスは79歳ながら挑戦を軽視せず、ジョゼ・モウリーニョの監督復帰を発表した。陣営はモウリーニョがレアル・マドリードのユニフォームで笑う映像を公開したが、本人はAI生成と説明し、リスボンでの波紋を避けたという。
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ベルナベウの未来を決める歴史的投票
今回の会長選挙は、2006年以来初めて会員が選択できる機会だ。過去5回はペレスが無投票で再選していた。選挙戦の焦点は選手補強からクラブの組織運営に移っている。リケルメは大型補強やラウルらの起用を公約にする一方、ペレスは会員が出資持分を相続できる制度を提案している。
ペレスは「私が率いる限り、マドリードは常に会員のものだ。会員に経済的富の所有者になってほしい」と語る。2シーズン連続無冠の重圧の中、日曜の投票で「ガラクティコ」路線継続か、リケルメが提唱する新世代への移行かが決まる。